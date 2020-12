Hokejisté Karlových Varů vyhráli v Olomouci 3:1 a jsou už třetí

Olomouc - Hokejisté Karlových Varů zvítězili v duelu 23. extraligového kola na ledě Olomouce 3:1. Západočeši díky obratu ve druhé třetině z 0:1 na 2:1 vyhráli potřetí za sebou a posunuli se už na třetí místo v tabulce před pražskou Spartu. Tým Energie tak zároveň přerušil nepříznivou sérii pěti proher s Hanáky ve vzájemných duelech.

Olomoučtí se ujali vedení v deváté minutě. Bednář po Kucserově střele z mezikruží předvedl nejistý zákrok, puk mu propadl a doklouzal za brankovou čáru. Ve 12. minutě jeho protějšek Lukáš vyrazil kotouč jen před sebe, poté se ale stihl rychle přemístit proti dorážce Šenkeříka a dobrým zákrokem nadvakrát zabránil vyrovnávací brance.

Ještě těžší zákroky si olomoucký brankář připsal v přesilové hře hostů, kdy dvakrát akrobatickými zákroky zabránil střelám Koblasy a Kašeho v cestě do odkryté branky. Dvě minuty před koncem první třetiny už byl Lukáš po střele Pulpána od modré čáry dokonce překonaný, střelu hostujícího obránce však zastavila tyč.

Karlovarští vyrovnali na začátku druhé třetiny v přesilové hře. Po Dujsíkově neúspěšném vyhození dostal puk na hůl Kaše a křížnou přihrávkou našel před brankou Koblasu, který se zblízka nemýlil. V olomoucké přesilové hře vzápětí tečoval Burian Dujsíkovo nahození jen do bočního oblouku hostující branky. Olesz naopak v dobré příležitosti těsně minul vzdálenější tyč.

Sám před Bednářem se zjevil také Kolouch, ale karlovarský brankář jeho kličku do bekhendu vystihl. Z ideální pozice v mezikruží střílel Kusko, jeho tvrdá rána zamířila těsně vedle. Hosté pak dali Olomouci lekci z produktivity, když po střele Vondráčka vstřelili svůj druhý gól z druhé větší šance v prostřední části hry.

Hned na začátku třetího dějství hosté trefili podruhé v zápase brankovou konstrukci. Na druhé straně se v brejku dostal ke střele Nahodil, zamířil však do Bednářovy hrudi. V polovině třetí třetiny střílel Lauko jen do Lukášova betonu. O tři minuty později potřetí v zápase zachránila Lukáše tyčka. Tentokrát ji trefil Koblasa, napodruhé už proti němu zasáhl olomoucký gólman.

Olomouc ještě v poslední minutě zkusila hru bez brankáře, ale do žádné šance už se nedostala. Výhru Karlových Varů pečetil střelou do prázdné branky z vlastního pásma Černoch.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Srazila nás kombinace neproduktivity a toho, že si vstřelíme dva góly sami. Porážíme se sami tím, že neproměňujeme šance a děláme fatální chyby. To je smrtící kombinace. Nebudu ale snižovat výkon Karlových Varů, protože hrály dobře a dělaly nám problémy. Měli jsme být soustředěnější a lépe bránit, když už jsme nebyli produktivní. Ve druhé třetině jsme měli dostatek brankových příležitostí a nebyli jsme schopni je zakončit. Ve třetí třetině už nám Vary nic nedovolily, hrály dobře dozadu a dobruslovaly situace. Měli jsme jen sedm střel za poslední třetinu, to je prostě málo. My jsme byli schopni v minulé sezoně na tři góly uhrát vítězství, vyhrát 3:2 a bylo nám veselo. Letos na jeden nebo nula gólů nemůžeme vyhrát."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Do utkání jsme dobře vstoupili, bohužel nás domácí z první, či druhé naší chyby potrestali. Toho jsme se chtěli vyvarovat, aby domácí nemohli potom bránit výsledek. O to těžší to pro nás bylo poté otáčet. Jsem rád, že se nám podařilo najít síly, vytvořit si spoustu šancí a zaslouženě otočit výsledek na naší stranu. Jsem také rád, že jsme zlomili tu černou sérii, kdy jsme s Olomoucí pětkrát v řadě prohráli. Že to nebylo vyšší rozdílem skóre a po klidnějším průběhu bylo způsobeno tím, že jsme neproměnili řadu šancí, které jsme si vytvořili. Všichni jsme to odpracovali velmi dobře a náš pohyb dělal domácím velké problémy. Chceme hrát aktivní bruslivý hokej a ne jen pasivně bránit. Přesně na to máme v mužstvu typologicky zařazené hráče. Bednář nás dnes podržel a podal výborný výkon. Dostal nešťastný gól, za který nemohl. Teď odletí do Kanady, tak to byl možná jeho poslední zápas."

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Kucsera - 23. Koblasa (D. Kaše, Černoch), 37. Vondráček (Šenkeřík), 60. Černoch (Graňák, D. Kaše). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Kajínek, Votrubec. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - Valenta, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, A. Rutar, Ondrušek - Bambula, J. Knotek, Burian - Kucsera, Nahodil, J. Káňa II - Valský, Kolouch, Olesz - V. Tomeček, Kusko, Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Karlovy Vary: J. Bednář - Šenkeřík, M. Rohan, Plutnar, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, D. Kaše, Lauko - M. Zabloudil, Hladonik, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.