Hokejisté Karlových Varů vyhráli v Mladé Boleslavi, rozhodl Gríger

Hokejisté Pardubic porazili Vítkovice 2:1, rozhodl Zohorna

Domácí se dostali do vedení v 5. minutě, kdy se v přesilové hře prosadil obránce Čerešňák. Zanedlouho hráli početní výhodu i hosté, jenže prosadili se až krátce po vypršení přesilovky. Střelu Marosze z prostoru kruhu ještě vyrazil Will, ale na správném místě dorážel Dej.

Marek Zadina (Pardubice): "Povedl se nám vstup do utkání, což se nám doma v poslední době moc nedařilo. Dali jsme gól, dostali jsme trochu soupeře pod tlak. Ve druhé třetině se to přelévalo nahoru dolů, byl to velmi bojovný výkon od obou týmů. Nastřelili jsme pár tyček, gól už nám tam nespadl. Poslední třetinu jsme odehráli velmi dobře takticky a nepouštěli soupeře do tolika šancí. To byl náš úkol před zápasem i před třetí třetinou. Kluci zápas odehráli parádně a bojovali jeden za druhého. Pořád se můžeme zlepšovat, ale celkově bych chtěl hráčům poděkovat. Máme tři body ze zápasu proti těžkému soupeři."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Zápas bych hodnotil ve dvou rovinách. První je, že z utkání nemáme ani bod. Druhá je pozitivní, protože takto hrát šedesát minut je pro trenéra radost. Až do konce hráči podávají maximální výkon, samozřejmě nás podržel i gólman. Naopak z čeho už mám hlavu, nevím kde, je další zlomenina ruky jednoho z klíčových hráčů. Když zhodnotím zápas, tak začátek z naší strany nebyl dobrý, šli jsme do oslabení a domácí dali gól. Nám se povedlo srovnat, ale po takové taktické chybě jsme inkasovali podruhé. Rvali jsme se až do konce, ale k bodům to nevedlo. Měli jsme i kus štěstí, kdy nám tam zvonily tyčky. To k hokeji taky patří, gratuluji soupeři k vítězství."