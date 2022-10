Hokejisté Karlových Varů vyhráli po obratu na ledě lídra Pardubic 4:2

Pardubice - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v 9. kole extraligy po obratu na ledě lídra Pardubic 4:2 a posunuli se z posledního na 11. místo. Západočeši ještě po druhé třetině prohrávali 1:2, ale v posledním dějství třemi góly otočili stav zápasu. Shodně gólem a asistencí k tomu pomohli Jiří Černoch, Petr Koblasa a kapitán Tomáš Vondráček. Dynamo poprvé v sezoně nebodovalo a potřetí prohrálo.

V úvodní třetině se na první gól čekalo až do poslední minuty. Šanci přitom měli i hosté, když ve 4. minutě po závaru minul branku Kohout, nevyužita zůstala i přesilová hra Energie. Střeleckou převahu v první dvacetiminutovce měli v celkovém součtu Pardubičtí a dočkali se i gólu. Ve 20. minutě obránce David Musil přesnou přihrávkou našel Radila, který pohotově překonal Lukeše.

Dynamo těsný náskok zvýšilo ve 24. minutě, kdy do sítě zapadla tečovaná střela Dvořáka od modré čáry. Autorem gólu byl útočník Cienciala, který skóroval poprvé v tomto ročníku. Vzápětí ujel na druhé straně Vondráček, ale brankář Will si poradil, a to i s dorážkou. Ve 32. minutě byl zápas přerušen kvůli prasklému plexisklu mezi střídačkami, po krátké pauze hosté rozehráli početní výhodu a udeřili. Na 1:2 snížil Černoch po akci kombinaci Energie.

Ve třetí třetině se nejprve na držení náskoku Dynama výrazně podílel brankář Will. Ve 44. minutě Kružík zblízka dorážel jen do jeho betonu, v dalším samostatném úniku pak neuspěl Vondráček. Ve 49. minutě už to hostům vyšlo, když po závaru dorážel Beránek. O tři minuty později už šli Karlovarští do vedení, když v tlačenici na brankovišti procpal puk do sítě Koblasa, což potvrdili sudí po poradě s videorozhodčím. Pardubice to zkusily se šesti hráči bez brankáře, ale ihned se dostal puk k Vondráčkovi, který ho nasměroval do prázdné branky.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 20. Radil (D. Musil, Čerešňák), 24. Cienciala (T. Dvořák, Říčka) - 32. Černoch (Vondráček), 49. O. Beránek (Koblasa, Černoch), 52. Koblasa, 58. Vondráček (Hladonik). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Brejcha, Hynek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 7984.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Cienciala, Paulovič, Říčka - A. Musil, Poulíček, Koffer - Matýs, Rákos, T. Urban. Trenér: R. Rulík.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - Plutnar, Bartejs, Dlapa, Bernad, Pulpán, T. Havlín, M. Rohan - Kohout, Černoch, T. Rachůnek - O. Beránek, Gríger, Koblasa - Vondráček, Hladonik, Redlich - Kružík, J. Baláž, Jiskra. Trenér: Bruk.