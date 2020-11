Hokejisté Karlových Varů udolali Vítkovice 2:1 v prodloužení

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů udolali v duelu 21. kola extraligy Vítkovice 2:1 v prodloužení. Západočeši tak odčinili úterní debakl 4:11 z Mladé Boleslavi, přestože inkasovali jako první a prohrávali ještě v polovině základní hrací doby. Pak ale vyrovnal Jan Hladonik a v čase 62:24 se podílel asistencí i na rozhodující trefě jiného útočníka Martina Kohouta.

Po opatrném úvodu vyslal první nebezpečnou střelu vítkovický Dej. Ve čtvrté minutě při vyloučení Poláška nesehráli Karlovarští přesilovku vůbec špatně, ale bez brankového efektu, když největší příležitost si vytvořil Černoch. Nedokázal však protlačit puk za Svobodova záda.

V sedmé minutě se naopak ke slovu dostali hosté, když se po chybné rozehrávce Skuhravého ve středním pásmu dostal k puku Marosz a střelou zápěstím otevřel skóre. Po zbytek úvodního dějství hráči Energie marně dobývali vítkovickou branku, ale její strážce Svoboda byl při všech jejich střeleckých pokusech připraven.

Ve druhé třetině upadla předváděná hra obou týmů do podprůměru a byla plná nepřesností z obou stran. V první desetiminutovce prostředního dějství předvedl nejzajímavější akci domácí Kaše, který si nabruslil až před vítkovického gólmana, který mu dokončení bekhendové kličky zmařil jen za cenu podražení. Západočeši se dočkali vyrovnání ve 33. minutě po skryté střele Hladonika ze středu pravého kruhu.

Třetí dvacetiminutovku začali hráči Energie tlakem v pásmu soupeře, ale jejich střely úspěšně blokovali obránci a co prošlo, zlikvidoval bezchybný Svoboda. Otočit vývoj zápasu mohl v 50. minutě Vondráček, který ujel ve vlastním oslabení, ale ani on nedokázal překonat vítkovického gólmana. Velkou příležitost vstřelit rozhodující branku dostali domácí poté, kdy byli mezi 57. a 58. minutou postupně vyloučeni Werbik a Dej na 2+2 minuty. Karlovarští si vypracovali obrovský tlak, ale branku vstřelit nedokázali.

Paradoxně to mohli být Severomoravané, kdo se ještě v základní hrací době mohl radovat ze tří bodů. Poté, co potrestaný Werbik naskočil z trestné lavice, ujížděl v oslabení zcela osamocený na Novotného, ten mu však jeho pokus o kličku zneškodnil vypíchnutím puku holí.

O osudu zápasu se nakonec rozhodlo až v prodloužení v 63. minutě, kdy Kohout zužitkoval ideální přihrávku Pulpána.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Pro nás to bylo těžké utkání hlavně po psychické stránce. Na všech hráčích bylo vidět, že chtějí odčinit minulý zápas, který se nám absolutně nepovedl. Jsem rád, že už od rozbruslení bylo na našich hráčích vidět velké odhodlání, že ten zápas chtějí zvládnout. Další rána přišla, když jsme asi z druhé střely dostali branku. Pořád jsme však hráče nabádali, aby se drželi našeho herního plánu, že mají na to, aby zápas otočili. Byli jsme za to odměněni. Myslím, že potom jsme byli aktivnější a těch šancí jsme si vypracovali víc. Věděli jsme, že Vítkovice teď hrají ve velké pohodě, mají dobré výsledky a dokázaly porazit silné týmy, o to bylo vše těžší. Jsme rádi za dva body."

Darek Stránský (Vítkovice): "Čekali jsme hodně těžké utkání už jenom z toho důvodu, že velmi kvalitní soupeř utrpěl před dnešním zápasem debakl. Věděli jsme, že bude mít enormní snahu to utkání napravit a tak to i bylo. Vedli jsme, zápas byl vyrovnaný, soupeře jsme do nějakých větších šancí nepouštěli, kromě šancí v přesilovkách. Od stavu 1:1 to byl z naší strany takový koncentrovaný výkon, abychom tady nějaké body udělali. Čtyři a půl minuty před koncem jsme hráli v oslabení, takže tam to bylo, že buď ubráníme a můžeme bodově uspět, nebo neubráníme a odjedeme bez bodu. Podařilo se to díky štěstí a hlavně díky gólmanovi. V tom jsme spokojeni, že jsme ten bod urvali. Prodloužení už bylo hektické, byly tam samostatné nájezdy z obou dvou stran a nakonec jsme propadli a soupeř rozhodl. Myslím, že zaslouženě zvítězil, my jsme rádi za bod."

HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 2:1 v prodloužení (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 33. Hladonik (D. Kaše, Flek), 63. Kohout (Pulpán, Hladonik) - 7. Marosz (Dej). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Bryška, Axman. Vyloučení: 4:7. Bez využití. Bez diváků.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Plutnar, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, Weinhold - Flek, D. Kaše, Hladonik - Lauko, T. Mikúš, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Štencel, Polášek, L. Kovář, R. Černý, P. Trška, Koch - Lakatoš, J. Hruška, Schleiss - Šišovský, Marosz, Dej - Mallet, J. Mikyska, Dočekal - Bernovský, Werbik, Lednický. Trenér: Trličík.