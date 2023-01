Hokejisté Karlových Varů udolali Brno 5:4, hattrick si připsal Beránek

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 40. kole extraligy Brno 5:4. Hattrickem se na výhře Energie podílel Ondřej Beránek, čtyři body za gól a tři asistence si připsal Petr Koblasa. Kometa prohrála počtvrté za sebou a uspěla jen ve dvou z posledních jedenácti utkání.

Západočechům se ideálně vydařil vstup do utkání. V 5. minutě nahrál Koblasa zpoza branky Beránkovi, který otevřel účet zápasu. O dvě minuty později byl vyloučený Zbořil a domácí první přesilovou hru využili. Čiliaka prostřelil Koblasa.

Kometa svou první střelu na Habala vyslala až v 10. minutě. O dvě minuty později ale hosté prohrávali již 0:3 a zasloužila se o to opět první karlovarská formace. Čiliak po střele Koblasy od modré čáry neudržel puk a u branky stojící Beránek již neměl problém navýšit skóre. Trenéři Komety si vzdali oddechový čas a do branky poslali Furcha.

Efekt to přineslo okamžitý, o 24 sekund později se do samostatnému úniku dostal Pospíšil a nekompromisním zakončením dostal hráče z moravské metropole do zápasu.

Solidně rozjeté utkání se pro Energii zkomplikovalo ve 14. minutě, kdy dostal Havlín putoval s pětiminutovým trestem předčasně do kabin. Energie ale dlouhé oslabení přestála bez inkasované branky.

I ve druhé třetiny byli aktivnější domácí.Ve 26. minutě se v oslabení dostal do brejku Beránek, ale trefil jen tyč. Za Kometu kontroval Holík, Habala ale nepřekonal. Ve 33. minutě Dufek tvrdě dohrál Jiskru a stejně jako Havlín dostal pětiminutový trest a zápas pro něj skončil.

Západočeši nesehráli dlouhou početní výhodu dobře, přesto se jim podařilo v jejím závěru skórovat. Devět sekund před koncem přesilovky se pohotovou dorážkou potřetí v zápase prosadil Beránek.

Domácí ale nedokázali zápas dovést v poklidu do vítězného konce, ve třetí třetině se z něj stalo drama. Kometa dokázala hned po 55 sekundách snížit, když se poprvé v extralize trefil obránce Fajmon. Ve 44. minutě zůstal před domácím gólmanem zcela osamocený Zaťovič a snížil na 3:4 z pohledu hostů.

Vyrovnat mohl o minutu později Kollár, ale jeho střela jen zazvonila o pravou tyč. V 54. minutě díky pěkné individuální akcí Redlicha a jeho přesné střele z mezikruží vedli Energetici opět o dvě branky.

Při vyloučení Pulpána se čtyři minuty před koncem základní hrací doby odhodlala Kometa poprvé k power play, kterou přesnou střelou do horního rohu využil Zaťovič. Druhá power play v 59. minutě již pro hosty úspěšná nebyla a domácí nakonec dotáhli zápas k tříbodovému zisku.

Hlasy trenérů po utkání:

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "Věděli jsme jak náročné dva víkendové zápasy budou. Chtěli jsme co nejvíc bodovat, což se nám povedlo a jsme za to rádi. Měli jsme výborný vstup do utkání a získali jsme náskok. Ve druhé třetině jsme si vytvořili pár šancí, ale vstup do závěrečné dvacetiminutovky se nám nepodařil. Soupeř se nás dotlačil a byli jsme pod velkým tlakem. Tomáš Redlich nám pomohl gólem na 5:3 svou individuální akcí. Konečně jsme se trefili v přesilových hrách, které nám pomohly, což se v dřívějších zápasech nedělo a občas nás to i stálo zápas. Jsme rádi za kulisu, která dnes dorazila na zápas."

Jaroslav Modrý (Brno): "Měli jsme špatný začátek. Říkali jsme si, že Karlovým Varům se v posledních dvou zápasech podařil vstup do zápasu a připravovali jsme se na to. Místo toho jsme neměli žádný pohyb, nechali jsme si vstřelit gól a udělali jsme dva fauly, protože se nám nehýbaly nohy. Postavili jsme se do těžké situace. Až ve třetí třetině začali víc bruslit, udrželi jsme se na puku. Důrazem jsme se dostali zpět do zápasu. Bylo to o jeden gól, ale pár minut před koncem jsme si nechali vstřelit další branku, která nám ublížila. Je to pořád stejná písnička. Na Spartě jsme odehráli výborné utkání, ve kterém jsme udělali pár chyb a stálo nás to utkání. Dnes jsme mysleli, že to půjde samo. Začátek byl ale hrozný a v tom se musíme zlepšit."

HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 5:4 (3:1, 1:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 5. O. Beránek (Koblasa), 7. Koblasa (Pulpán, Černoch), 12. O. Beránek (Koblasa, Bartejs), 38. O. Beránek (Černoch, Koblasa), 54. Redlich - 12. Pospíšil (Holík), 41. Fajmon (Kollár), 44. Zaťovič (Šalé, A. Zbořil), 57. Zaťovič (Vincour, Horký). Rozhodčí: Veselý, Šindel - Komárek, Gerát. Vyloučení: 3:3, navíc Havlín - Dufek oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 3463.

Karlovy Vary: Habal - Pulpán, Huttula, Bartejs, Stříteský, Havlín, Dlapa, A. Rulík - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Kohout, Gríger, Rachůnek - Koffer, Hladonik, Juusola - Kofroň, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.

Brno: Čiliak (12. Furch) - Kundrátek, Kučeřík, Fajmon, Ščotka, Hrbas, Ďaloga, od 41. navíc F. Němec - Horký, Holík, Pospíšil - Flek, Kollár, Zaťovič - Šalé, A. Zbořil, Raška - Dufek, Süss, Vincour. Trenér: P. Martinec.