Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v 11. kole extraligy Chomutov 6:3 a posunuli se na 12. místo tabulky, hosté jsou i nadále poslední. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru Energie podepsali Roman Vlach a Tomáš Mikúš, hostům k úspěchu nepomohli ani tři body Radka Dudy.

Podkrušnohorské derby začali aktivněji domácí. Již v 10. vteřině si velkou příležitost vytvořil Gríger, který nahradil v první formaci Balána. Další šanci nevyužil Flek. V 6. minutě vyslal gólman Novotný nezištnou přihrávkou do dalšího samostatného nájezdu Vlacha, který po povedené bekhendové kličce otevřel skóre zápasu.

Obdržená branka probudila hosty ze severu Čech, kteří si ještě v úvodní třetině vytvořili sérii vynikajících příležitostí. Novotný byl ale pozorný a poradil si i s šancí Tomici, Marjamäki poté ve 13. minutě nastřelil tyč.

Ve druhé části led karlovarské arény ovládli domácí hráči. Ve 22. minutě střelou z mezikruží využil přesilovou hru Beránek. Další vyloučení hostů využil o čtyři minuty později střelou od modré čáry Plutnar.

Piráti se dostali poprvé ke slovu v minutě 30. minutě, kdy při vyloučení Šafáře "procedil" střelu Růžičky za Novotného záda Duda. Inkasovaný gól ale Energii nepoznamenal a díky Mikušovi a jeho střele z ostrého úhlu vedli domácí o minutu později opět o tři branky.

Po čtvrté brance vystřídal Lukeše v brance Chomutova Stezka. Ani on ale dlouho čisté konto neudržel. V další početní výhodě se prosadil kapitán Skuhravý. Před koncem druhé třetiny se ale opět blýskl svojí kulišárnou bývalý karlovarský kapitán Duda, který zpoza branky nastřelil Novotného záda a snížil na 2:5 z pohledu Chomutova.

Piráty vrátil do zápasu při vyloučení Grígera ve 42. minutě Svoboda. Kontaktní branka vlila hostům do žil novou krev a dlouhé minuty zatlačili domácí do jejich obranného pásma, kde několikrát chybělo jenom několik centimetrů ke vstřelení kontaktní branky.

Napínavá podívaná v závěru gradovala. Již v 55. minutě se trenér Růžička při vyloučení Vlacha odhodlal k první power play, kterou však zhatil svým faulem agilní Duda. Podruhé byl Stezka odvolán 86 vteřin před koncem základní hrací doby, ani tentokráte se však Pirátům hra bez brankáře nevyvedla. Naopak konečnou podobu výsledku dal v 60. minutě Skuhravý.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Na začátku zápasu bylo vidět, jak si hráči uvědomují, o jak důležité utkání jde. Nikdo nechtěl udělat chybu, proto byl začátek opatrnější. Věděli jsme, že Chomutov povzbuzený dvěma vítězstvími za sebou, bude velmi nepříjemný soupeř, což se projevilo od prvního do posledního střídání. Já můžu jenom smeknout před našimi hráči, jak to dnes zvládli. I vypjaté situace ve druhé části utkání. Bojovali jsme velmi srdnatě. I když jsme dostali tři góly v oslabení, tak si myslím, že jsme ho nehráli špatně. Dostali jsme také trošku nešťastné branky, ale myslím si, že na šest vstřelených gólů doma bychom bodovat měli."

Jan Šťastný (Chomutov): "Do utkání jsme vstoupili vlažně. Byla škoda, že jsme hned z ojedinělé akce domácích v první třetině inkasovali. Měli jsme spoustu šancí, ale trefili jsme jen tyčku a první třetinu jsme prohráli 1:0. Ve druhé třetině jsme cítili z kluků odhodlání, bohužel jsme udělali jako v předchozích zápasech trošku hloupé a naivní fauly v útočném pásmu. I když se nám v posledních dvou zápasech oslabení docela dařila, tak jsme v nich inkasovali tři branky. Je to škoda, protože některé branky byly laciné. Zkusili jsme nějakou změnu, vyměnili jsme brankáře, a začali jsme také využívat přesilovky, ze kterých jsme dali také tři branky. Za stavu 5:2 jsme si řekli, že jsme schopni se ještě dotáhnout a se zápasem něco udělat. Ve třetí třetině to bylo z naší strany vidět, měli jsme parádní pohyb, spoustu šancí, dali jsme hned branku na 5:3. Bohužel pro nás to domácí srdnatě odbránili a zaslouženě berou tři body."

HC Energie Karlovy Vary - Piráti Chomutov 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)

Branky a nahrávka: 6. Roman Vlach (F. Novotný), 22. O. Beránek (Roman Vlach, T. Mikúš), 26. Plutnar (Šenkeřík), 31. T. Mikúš (Roman Vlach, Šenkeřík), 36. Skuhravý (Flek, T. Rachůnek) 60. Skuhravý (Sičák) - 30. Duda (V. Růžička ml., Dietz), 38. Duda (Knot), 42. T. Svoboda (Knot, Duda). Rozhodčí: Pražák, M. Sýkora - Malý, Pešek. Vyloučení: 7:8. Využití: 3:3. Diváci: 4204.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Plutnar, Podlipnik, Kovačevič, M. Rohan, Sičák, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Roman Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Stloukal - Kohout, Balán, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.

Chomutov: Š. Lukeš (31. Stezka) - J. Mrázek, Jank, Knot, Štich, Flemming, Dietz, Buchtela - Duda, V. Růžička ml., Tomica - T. Svoboda, Huml, Sklenář - J. Stránský, Vantuch, Marjamäki - A. Dlouhý, Klhůfek, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.