Hokejisté Karlových Varů porazili podesáté v řadě Zlín

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 22. kole extraligy Zlín 4:1 a připsali si desáté vítězství nad Berany v řadě. Gólem a asistencí se na výhře Energie podílel reprezentační útočník Jakub Flek. Zlín prohrál popáté za sebou a i nadále je s odstupem sedmi bodů za čtrnácté Kladno poslední.

Hosté se do první šance dostali již v první minutě, kdy Habala v karlovarské brance prověřil Köhler. Neuspěl ale stejně jako následně Flynn. V domácím dresu se do výraznější příležitosti dostal Šik, skóre však otevřel až v 5. minutě Kohout, který využil zlínského zaváhání při střídání. Vyrovnání měl v 9. minutě na hokejce Kubiš, ale jeho střela jen orazítkovala tyč. V závěru první části se dostal Šik do své druhé příležitosti, který nikým nepokrytý však Hufa z mezikruží nepropálil.

Začátek druhé třetiny se nesl ve znamení nepřesností z obou stran. Vzruch do dění na ledě vnesla až 27. minuta, po úniku Fleka a jeho přihrávce nastřelil Kracík "vytrčený" beton již ležícího zlínského brankáře. Poté, co hra ještě zhruba tři minuty pokračovala, došlo na popud videorozhodčího k přezkoumání situace a ukázalo se, že zlínský gólman puk vyrazil už za brankovou čarou.

Jihomoravané si následně vytvořili tlak, na jejich střely ale vyzrál připravený Habal. Místo snížení se tak opět prosadili domácí. Vyloučení Tršky potrestal efektně tečující Kulich.

V závěrečné části hráči Energie hlídali svůj tříbrankový náskok před dotírajícím Zlínem a díky otevřené obraně hostí si vytvářeli další brankové příležitosti. Zvýšil vedení domácích mohl zejména kapitán Vondráček.

Naději Beranům na obrat dal po přesné střele do pravého růžku Habalovy branky v 53. minutě Ferenc. Podruhé však již Zlín Habala překonat nedokázal, naopak při power play upravil na konečných 4:1 Flek.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Pro nás to byl hodně těžký zápas s houževnatým a obětavým soupeřem. Zlín bojoval od prvního do posledního střídání, což jsme samozřejmě čekali a snažili se na to připravit. Pomohla nám první branka, která nás trošičku uklidnila. Druhá, šťastně přiznaná, nám spíše trochu udělala medvědí službu. Odchýlili jsme se od toho, co jsme chtěli hrát a pustili jsme Zlín trošku do hry. Podržel nás však výborně chytající Vláďa Habal. Ve třetí třetině, i když jsme jednu branku dostali, tak jsme si náskok pohlídali obětavým a týmovým výkonem. Asi to dnes nebyl nejhezčí zápas pro diváky na koukání, ale pro nás to jsou hrozně důležité tři body."

Luboš Rob (Zlín): "Snažili jsme se už v přípravě udělat vše, co šlo. Chtěli jsme, aby hráči byli odpočinutí a proto jsme přijeli o den dříve. Samozřejmě jsou ale tyhle zápasy pro nás těžké. Při špatném střídání jsme dostali gól, pak video uznalo druhý gól Varů. Stále se trápíme s koncovkou a hrou, kdy bojujeme, ale hrajeme bez puku. Pro nás tyhle zápasy nejsou jednoduché, útočná fáze nás brzdí. Karlovy Vary si zápas pohlídaly trpělivou hrou.

HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Kohout (Parkkonen), 27. Kracík (Flek), 40. Kulich (T. Hanousek, Plutnar), 59. Flek (Vondráček) - 53. Ferenc (Honejsek, A. Zbořil). Rozhodčí: Pražák, Veselý - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 2209.

Sestavy:

Karlovy Vary: Habal - Plutnar, M. Rohan, Dlapa, Parkkonen, Pulpán, T. Havlín, T. Hanousek - Flek, Kracík, T. Rachůnek - Průžek, Hladonik, Šik - O. Beránek, Kulich, Kohout - Vondráček, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.

Zlín: Huf - Gazda, Mamčics, O. Němec, Žižka, Ferenc, Trška, Suhrada - Flynn, P. Sedláček, Kubiš - Okál, Honejsek, Köhler - Vopelka, Hejcman, A. Zboři - Frömel, Karafiát, Sebera. Trenér: Jenáček.