Hokejisté Karlových Varů porazili díky dvěma gólům Černocha poslední Kladno

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů zdolali v 39. kole extraligy doma poslední Kladno 4:2, díky druhé výhře z posledních tří zápasů se posunuli z 13. na 11. místo a Rytířům se vzdálili na rozdíl šesti bodů. Dvěma góly se na tom podílel kapitán Jiří Černoch. Kladno vyšlo naprázdno potřetí za sebou a připsalo si šestou porážku z uplynulých sedmi duelů.

Domácí se ujali vedení už po 11 sekundách. Po Klikorkově chybné rozehrávce prostřelil Brízgalu bekhendem Černoch. Další velkou šanci měl v přesilovce Beránek, ale kladenský gólman puk vytěsnil lapačkou. V 9. minutě domácí vstřelili druhou branku, když střelu Grígera, která těsně skončila za brankovou čárou, sudí Hribik a Úlehla uznali až po přerušení podle videa.

Rytíři se do hry dostali v polovině první třetiny při Koblasově vyloučení. Po Kubíkově ideální přihrávce se do odkryté branky trefil Jágr a připsal si druhou branku v sezoně. V 16. minutě ale vrátil Energii dvoubrankový náskok z dorážky Jiskra.

Ve druhém dějství Středočeši zvýšili aktivitu a to i díky častým vyloučením domácích hráčů měli převahu. Při vyloučení Bartejse z totožné situace jako u první branky střílel Jágr, ale tentokrát branku netrefil. Také Filip a Pytlík byli blízko snížení, Habal se však překvapit nenechal.

Za domácí zahrozil Beránka, ale Brízgala zasáhl. Na druhé straně ve 34. minutě trefil Dotchin při další nabídnuté přesilovce pravou tyč karlovarské branky. Další vyloučení Koffera však už Rytíři bleskově potrestali díky Indrákově bombě z levého kruhu.

Dramatický souboj ve skoro vyprodané hale vyvrcholil v závěrečném dějství, šance se střídaly na obou stranách. Nejdříve ve 44. minutě mohl vedení navýšit Huttula, ale jeho střela zamířila do tyče. Na druhé straně Jágrovu střelu ztlumil Habal.

Možnost velkého obratu se Kladnu naskytla v 52. minutě. Havlín tvrdě u mantinelu dohrál Klikorku a obdržel za úder do oblasti hlavy a krku trest pěti minut a do konce zápasu. V nabídnuté přesilovce se, ale k puku v 53. minutě dostal Černoch a při samostatném úniku jej fauloval Indrák. Opakovanou šanci při nařízeném trestném střílení domácí kapitán s jistotou proměnil a pečetil výsledek.

Hlasy po utkání:

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "V první řadě děkujeme divákům, v jakém hojném počtu dnes přišli, protože to v této sezoně byla největší návštěva. Je vidět, že nám to svědčí, když je plný barák. Hraje se o trochu lépe a utkání jak s Litvínovem, tak i dnes s Kladnem jsme před takovou návštěvou zvládli. Jsme šťastni, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce. Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivně a hrát naší hru. Soupeř nám hned na začátku daroval gól. Ve druhé třetině, kdy jsme měli hodně vyloučených, jsme také měli nějaké šance a mohli jsme zase odskočit na 4:1. Ve třetí třetině, kdy jsme si zápas zkomplikovali při vyloučení pěti minut a do konce utkání, to nebyly hezké chvilky. Máme však super obětavý tým, výsledek jsme si vzali. I když jsme během zápasu dostali dvě branky v oslabení, tak to poslední na pět minut jsme odehráli výborně a Jirka Černoch to v něm překlopil definitivně na naší stranu."

Pavel Skrbek (Kladno): "Dnešní zápas charakterizuje průběh celé naší sezony. Jdeme do zápasu s nějakým plánem, bohužel vzal v jedenácté sekundě za své, protože naší chybou dáme soupeři šanci vstřelit první gól. Aby to nebylo málo, tak soupeři dáme za třicet sekund druhou šanci, kterou soupeř naštěstí nevyužil, ale za deset minut jsme udělali úplně stejnou chybu a gól už jsme dostali. Vrátili jsme se do zápasu, dáli jsme gól, začali jsme být lepší, ale aby toho nebylo málo, udělali jsme další chyby a bylo to 1:3. Potom jsme se zase dotáhli 2:3, od rozhodčího jsme ve třetí třetině dostali v uvozovkách dárek pětiminutové přesilovka, abychom mohli srovnat, ale opět jsme soupeři dáli šanci, aby to neměl tak těžký a dostali jsme v přesilovce gól na 2:4. Týmu chybí absolutně jakákoliv obětavost, statečnost a disciplína."

HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Černoch, 9. Gríger (Havlín, T. Rachůnek), 16. Jiskra (Kohout), 53. Černoch z trestného střílení - 13. Jágr (Kubík, Dotchin), 40. Indrák. Rozhodčí: Hribik, Úlehla - Gerát, Hynek. Vyloučení: 6:5, navíc Havlín (Karlovy Vary) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 5083.

Karlovy Vary: Habal - Pulpán, Huttula, Bartejs, Stříteský, Havlín, Dlapa, A. Rulík - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Koffer, Gríger, T. Rachůnek - Kofroň, Hladonik, Juusola - Kohout, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Klikorka, Slováček, Ticháček, Babka, Cibulskis - Jágr, Plekanec, Kubík - Indrák, Filip, Brodecki - M. Beran, Pytlík, M. Procházka - Melka, Zikmund, O. Bláha - Michnáč. Trenér: O. Vejvoda ml.