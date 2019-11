Hokejisté Karlových Varů po téměř čtyřech letech porazili Třinec

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Karlových Varů zvítězili ve 21. kole extraligy na ledě Třince 6:1 a pokazili debut v nejvyšší soutěži sedmnáctiletému brankáři Nickovi Malíkovi. Energie získala klíčový náskok v rozmezí 32. až 37. minuty, během kterých odskočila i díky dvěma trefám Tomáše Vondráčka z 1:1 na 4:1. Energie, která v předchozím zápase vyhrála 7:2 v Brně, porazila Oceláře téměř po čtyřech letech a sérii deseti proher.

Malík, který patřil na jaře k hlavním strůjcům třineckého titulu mezi juniory, prožíval už v úvodu zápasu horké chvilky. V prvním střídání prověřila jeho lapačku elitní lajna Varů a ve druhé minutě si zavařil sám, když za brankou špatně rozehrál. Puk získal Polák, ale Malík se proti střele Mikúše stihl vrátit. Beránek ještě trefil v páté minutě tyč třinecké branky.

Aktivní hosté se přesto ujali vedení, Koblasa střelou bez přípravy využil přesilovou hru. Puk vyletěl z branky tak rychle, že sudí původně signalizoval, že gól nepadl. Až na popud rozhodčího u videa si prohlédl záznam a svůj verdikt změnil. Radost Varů trvala jen krátce. Za dvanáct sekund vstřelil svůj první gól v extralize Zahradníček, který se od modré čáry trefil do horního růžku. Krásným sólem mohl otočit Michal Kovařčík, ale Novotného nepřelstil.

Druhá třetina patřila Západočechům. Krásnou přesilovkovou kombinaci, po níž střílel Šenkeřík do odkryté branky, jim zmařil výborným zásahem levým betonem Malík. Třinec zahrozil Marcinkem, který v přečíslení vyprášil Novotného lapačku. Kundrátek rozezněl tyč, ale vzápětí udeřil Gríger. Útočník Energie se protáhl drze z rohu kluziště před branku a skóroval.

Vedení hostů zvýraznil během deseti sekund Vondráček. Prvním případě těžil z toho, že Gernátovi utekl ve středním pásmu puk a v přečíslení dva na jednoho se prosadil bekhendovým blafákem. Ve druhém případě nepokryla třinecká obrana jeho nájezd před branku a útočník Varů po příhře Graňáka pohotově usměrnil puk zblízka za záda Malíka.

Třinec v úvodu třetí třetiny zbrzdil faul Marcinka, nejlepší střelec týmu navíc za zásah do oblasti krku a hlavy vyfasoval desetiminutový trest. Další naděje Ocelářů na zdramatizování zápasu uťal Kubalík ve 48. minutě z dorážky a debakl završil v závěru Mikúš. Vary jsou po Spartě druhým týmem, který v této sezoně vyhrál na ledě úřadujícího mistra.

Hlasy po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Nevstoupili jsme do utkání dobře. Už v prvním střídání jsme propadli a během úvodních deseti minut šel soupeř dvakrát třikrát v přečíslení dva na jednoho. Nick Malík to chytil výborně a několikrát nás v této fázi podržel. Soupeř hrál velmi dobře, výborně bruslil. Měl pěkné akce, dal pěkné góly. Je na vlně a ukázal, že výsledek v Brně nebyla náhoda. My se musíme zlepšit, všude jsme byli o krok pozadu. Nedařilo se nám je držet u mantinelu a vyjížděli nám z každého souboje, jak tomu bylo třeba u druhého gólu. Poté hosté vstřelili dva slepené góly, dostali se na koně a hráli nadále velmi dobře. Musíme si to rozebrat, poučit se a v úterý hrát úplně jinak."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Připravovali jsme se na soupeře, který má teď velkou formu a který měl výborné výsledky v předchozích utkáních. Byli jsme rádi, jak jsme vstoupili do utkání. Zhruba prvních devět deset minut jsme si dokázali vytvořit několik gólových šancí a škoda, že jsme jich nevyužili víc. Dali jsme jednu branku, na kterou domácí hodně rychle odpověděli a druhá polovina úvodní třetiny byla asi naše nejslabší pasáž. Domácí ukazovali svoji ohromnou sílu a s vypětím všech sil a podpory Filipa Novotného jsme jejich tlak ustáli. Druhou třetinu jsme odehráli opravdu parádně, dobře jsme se pohybovali, hráli jsme týmově a obětavě. K tomu přišly některé výborné individuální akce, po kterých jsme vstřelili rozhodující branky. Ve třetí třetině jsme už domácí nepouštěli do nějakých zásadnějších šancí. Týmovým výkonem podpořený Filipem Novotným jsme byli zaslouženě odměněni třemi body."