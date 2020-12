Hokejisté Karlových Varů po nájezdech udolali Pardubice

Pardubice - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v zápase 25. kola extraligy na ledě Pardubic 2:1 po samostatných nájezdech a připsali si pátou výhru v řadě. Východočeši bodovali potřetí za sebou. Utkání rozhodl v nájezdech útočník Jakub Lauko.

Skóre pohledného utkání se mohlo poprvé měnit již po minutě hry, Plutnarovu střelu šikovně tečoval Lauko těsně vedle pardubické branky. Na opačné straně Kousal vybídl Blümela k zakončení, ale pardubický mladík sám před Novotným neuspěl. Atraktivní pětiminutovku dokončila Mikúšova šance v samotném závěru přesilovky, Vladař ale sklapl své betony včas.

Dynamu pomohla k zisku vedení proměněná přesilovka, Poulíček po výměně puku s Nakládalem našel Kousala před brankou a ten dokázal ve vzduchu letící puk sklepnout puk do sítě. Útočník domácích, který v sestavě Dynama chyběl téměř měsíc, se prosadil podruhé v sezoně.

Za střelecky aktivnější Energii mohl odpovědět Mikúš, ale jeho prudkou střelu zneškodnil Vladař lapačkou. Na pardubickém vedení po první třetině nic nezměnily akce Lauka s Flekem nebo Pulpánův pokus v samém závěru, který zamířil do tyče.

Hned v úvodu druhé části hry mohl vyrovnat Mikúš po pasu od Graňáka, samostatný únik slovenského útočníka ale obratně zneškodnil Vladař. Lépe se zadařilo z podobné akce Vondráčkovi, jehož dorážku ze záporného úhlu si Vladař srazil do sítě. Chvíli poté mohla Energie získat vedení, když Kaše našel mezi kruhy najetého Fleka, jehož ve velké šanci předčil Vladař.

I Pardubice měly šance, Blümelův únik zneškodnil Novotný vystrčenou holí. Potlesk obou střídaček pak vyvolalo gesto fair play, když Lauko odvolal faul na sebe. Oba týmy se snažily útočit, brankáři čelili ve druhé třetině dohromady 31 střelám. Beránkův pokus bekhendem zaměstnal Vladaře, Kohoutova teč Černochova nahození proskákala těsně vedle pravé tyčky domácích. Nejblíže ke vstřelení druhé branky byly Pardubice ve 38. minutě, Tybor ale trefil tyč.

Poměrně útočný hokej na obou stranách pokračoval i ve třetí třetině, zajímavou možnost prováhal po rychlém nabruslení do pásma Lauko, na pardubické straně zase nevyužil Kousalův pas Tybor. Dynamu nepomohla ke vstřelení branky ani dvě slepené přesilové hry, když nejblíže ke skórování byli dorážející Tybor s Kousalem po Nakládalově ráně ze strany.

Těžko bylo brankáři Novotnému po prudké Mandátově střele, která jej trefila do ramene. Karlovarský gólman se oklepal a pokračoval ve hře.

Utkání dospělo do prodloužení i proto, že Dynamo neproměnilo početní výhodu v závěru základní hrací doby. Za hlavu se chytal útočník Tybor poté, co jeho pokus zamířil pouze do pravé Novotného tyče.

Karlovy Vary byly v prodloužení blízko druhému bodu, po Flekově přihrávce střílel do poloodkryté branky Rohan, jehož fantastickým přesunem vychytal Vladař. V samostatných nájezdech byli úspěšnější hosté, když Vladaře překonali Koblasa s Laukem. Novotného přelstil jen Kousal.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 1:2 po sam. náj. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 10. R. Kousal (Poulíček, Nakládal) - 26. Vondráček (Redlich), rozhodující nájezd Lauko. Rozhodčí: Šír, M. Sýkora - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Pardubice: Vladař - Nakládal, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš, Holland, Ďaloga, Vála - Mandát, Poulíček, Svačina - Claireaux, Paulovič, Camara - Tybor, R. Kousal, Blümel - Zeman, Rohlík, Kusý. Trenér: Král.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Rohan, Plutnar, Graňák, Zábranský, Pulpán, Weinhold - Flek, D. Kaše, Lauko - O. Beránek, T. Mikúš, Hladonik - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.