Hokejisté Karlových Varů mohou po výhře v Plzni stále pomýšlet na předkolo

Plzeň - Hokejisté Karlových Varů zvítězili v západočeském derby v 59. extraligovém kole na ledě Plzně 3:1. Škoda po třetí porážce za sebou a vítězství Českých Budějovic vypadla z první čtyřky a protože má v úterním závěrečném kole volno, ztratila naději na přímý postup do čtvrtfinále play off. Hosté se naopak po dnešku s jistotou vyhnou baráži a mají stále šanci hrát předkolo. V přímém souboji se o poslední postupovou pozici utkají doma s Litvínovem. Domácí sice vedli, ale tým Energie dokázal výsledek otočit. Vítěznou trefu si připsal v 51. minutě Petr Koblasa.

Vstup do utkání vyšel lépe hostům a při vyloučení Kvasničky měl gólman Pavlát štěstí, že Koblasova dorážka minula odkrytou branku. Domácí chtěli odpovědět, ale jen s obtížemi přecházeli přes soupeřem výborně střežené střední pásmo. Gólman Lukeš poprvé pořádně zasahoval až v 15. minutě, kdy nahození Kaňáka od modré čáry zastavila pravá tyčka. Nepřesnost v rozehrávce Indiánů mohl potrestat 30 sekund před první sirénou Černoch, zblízka však Pavláta neprostřelil.

Do prostřední části naskočili aktivněji domácí a při přesilové hře ve 25. minutě otevřel po ideální křížné přihrávce Thorella pohodlně skóre Blomstrand. Plzeňský nápor utnul útočný faul Dzierkalse. Během následné početní výhody Flek s přispěním zákroku Pavláta trefil horní tyčku a za chvíli po jeho přihrávce osamocený Černoch zblízka trestuhodně minul. Energetici využívali bruslařskou převahu a tlačili se za vyrovnáním.

Po polovině utkání je však při samostatném úniku Maláta zachránil od pohromy jen pozorný Lukeš. Poté levou tyčku orazítkoval Kohout a stejný hráč už ve 34. minutě po přihrávce Černocha od zadního hrazení z úhlu srovnal na 1:1. Indiáni poté znovu přidali, jenže nedokázali svoji snahu gólově vyjádřit ani při přesilovce.

Po pauze Indiáni sice zjednodušili hru, ale ve 47. minutě proti dorážce Langa stačil reflexivně zasáhnout pravým betonem Lukeš a strážce hostujícího brankoviště za chvíli zneškodnil i Blomstrandův přesilovkový pokus z mezikruží. Z nenápadné akce tak v 51. minutě udeřilo na druhé straně, když Pavláta překvapil Kohout táhlou střelou z levého kruhu.

Následně hosté ubránili další oslabení a v 56. minutě Rachůnek nedotáhl svůj únik. Při zoufalém závěrečném pokusu domácích o obrat a hře bez gólmana upravil na konečných 3:1 trefou do prázdné branky Havlín.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Říha mladší (Plzeň): "První dvě třetiny to byl úporný hokej, nebylo to nic hezkého. Přesto jsme se dostali do vedení a z úniku mohli zvýšit na 2:0. Od druhé třetiny jsme ale nepůsobili dobrým dojmem. Bylo tam spoustu ztrát kolem modrých čar a to Varům, jež hrají na rychlé protiútoky, vyhovovalo. Hráli jsme to strašně složitě. Třetí třetina byla z naší strany nejlepší. Konečně jsme se o to začali více rvát. Nevyužili jsme ale své šance a dostali jsme ten gól my, asi za tu hru v předchozích čtyřiceti minutách. Proto to bohužel takhle dopadlo. Skončit do čtyřky bylo naše přání. Mrzí nás to moc, neboť mužstvo pracovalo celou sezonu dobře. Pořád jsme se tam zuby nehty drželi. Teď nás postihla v poslední čtvrtině marodka. Nechceme se na to vymlouvat, nějak jsme to zvládali. Poslední dva zápasy to ale rozhodly. Ve Zlíně šlo o přístup, dnes asi sehrála roli nervozita. Musíme se teď připravit na novou část sezony."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Posílám velkou gratulaci do kabiny za to, jak hráči přistoupili k utkání. Byli jsme ve složité situaci, kterou jsme potřebovali zvládnout. Luky (Štěpán Lukeš) v bráně nám zákroky proti plzeňským šancím dal několik příležitostí se v utkání udržet. My jsme to potom ubojovali. Nejhezčí zápas to od nás nebyl, ale byl nejtýmovější a byli jsme za něj odměněni třemi body."

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 25. Blomstrand (G. Thorell, Bulíř) - 34. Kohout (Černoch), 51. Koblasa (Pulpán), 60. T. Havlín. Rozhodčí: Lacina, Úlehla - Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 4589.

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, L. Kaňák, Graňák, Kvasnička, Hamšík, Budík - Dzierkals, Mertl, M. Lang - F. Přikryl, Bulíř, F. Suchý - Schleiss, Kodýtek, Malát - Dufek, G. Thorell, Blomstrand. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - Plutnar, M. Rohan, D. Mikyska, Dlapa, Pulpán, T. Havlín, Parkkonen - Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek - Vondráček, Hladonik, Kulich - Kohout, Černoch, Koblasa - O. Beránek, Jiskra, Osmík. Trenér: Pešout.