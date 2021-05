Hokejisté Kanady ovládli MS osmnáctek, ve finále zdolali Rusko 5:3

Frisco (USA) - Hokejisté Kanady vyhráli ve finále mistrovství světa hráčů do 18 let v americkém Friscu nad Ruskem 5:3 a získali počtvrté v historii titul. Navázali na triumfy z let 2003, 2008 a 2013. Rusové obhájili stříbro z minulého šampionátu z roku 2019 ze švédských měst Örnsköldsvik a Umea. Na bronz dosáhli obhájci titulu Švédové, kteří rozdrtili Finsko 8:0.

Kanada má první medaili od roku 2015, kdy byla podruhé za sebou třetí. Při první účasti ve finále od posledního triumfu dvakrát dotahovala ztrátu. Skóre otevřel v šesté minutě střelou z pozice mezi kruhy šestnáctiletý Matvej Mičkov, který se s 12 góly osamostatnil na druhé místě historického pořadí nejlepších kanonýrů na jednom šampionátu. Rekordmany jsou se 14 trefami další Rus Alexandr Ovečkin (v roce 2002) a Američan Cole Caufield (2019).

Connor Bedard sice v 15. minutě neproměnil trestné střílení, ale za 85 sekund se už patnáctiletý nejmladší hráč turnaje trefil po průniku bekhendem z mezikruží a připsal si šestou trefu ve třetím utkání play off. V 19. minutě sice vrátil Rusku vedení střelou z levého kruhu Dmitrij Bučelnikov, ale 45 vteřin před koncem prvního dějství vyrovnal v přesilové hře Shane Wright.

Ve 25. minutě otočil stav střelou z levé strany z úhlu Brennan Othmann a ještě ve druhé třetině po spolupráci Wrighta a Brandta Clarkea zvýšil Logan Stankoven. V polovině třetí třetiny vykřesal Rusku naději v početní výhodě Vladimir Grudinin po přihrávce Mičkova, který měl v utkání bilanci 1+2 a ovládl produktivitu s 16 body ze sedmi utkání.

Výsledek dovršil 40 sekund před koncem při power play do prázdné branky kapitán Wright, jenž si ve finále připsal vedle dvou branek i asistenci. Kanaďané na turnaji vyhráli všech sedm utkání při skóre 51:12.

V boji o bronz ovládli severské derby obhájci titulu Švédové a kanonádou proti Finsku si spravili chuť i po debaklech s Kanadou ze základní skupiny 1:12 i ze semifinále 1:8. Dvěma góly orámoval utkání Isak Rosén, který v 5. minutě v přesilové hře otevřel skóre a 37 sekund před koncem v oslabení ho i završil.

Výsledky mistrovství světa hokejistů do 18 let

Finále: Kanada – Rusko 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) Branky a nahrávky: 16. Bedard (Ceulemans, Stillman), 20. Wright (Zellweger), 25. Othmann (Del Mastro), 37. Stankoven (Clarke, Wright), 60. Wright (Bedard) – 6. Mičkov (Lazutin, Poltapov), 19. Bučelnikov (Mičkov, Figurin), 50. Grudinin (Mičkov). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Reneau – Davis, Hancock (všichni USA). Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 2122. Sestavy: Kanada: B. Gaudreau – Allan, Clarke, Del Mastro, Ceulemans, Zellweger, Richard, Matier, Zhilkin – Othmann, Wright, Guenther – Bedard, McTavish, Stankoven – Pinelli, Johnston, Stillman – Roulette, Harrison, Winterton. Trenér: Dave Barr. Rusko: S. Ivanov – Makarov, Grudinin, Koromyslov, Novikov, Figurin, Sapunov, Duda, Kvočko – Jurov, Svečkov, Mirošničenko – Poltapov, Lazutin, Čibrikov – Mičkov, Ivancov, Bučelnikov – Mechovov, Katělevskij, Gajdamak. Trenér: Alber Lešjov. O 3. místo: Finsko – Švédsko 0:8 (0:2, 0:2, 0:4) Branky a nahrávky: 5. I. Rosén (Strömgren, Moberg), 20. Robertsson (Lysell), 24. Edvinsson, 26. Sjöberg (L. Persson), 46. Moberg (Strömgren, Olsson), 52. Hasa, 55. Östlund (Eljas, Kangas), 60. I. Rosén. Rozhodčí: Fernandez (USA), Judakov (Rus.) – Briganti (USA), Slavikovskij (Rus.). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:2. V oslabení: 0:2. Diváci: 902. Sestavy: Finsko: Koskenvuo (26. Helomaa) – Vilén, Heimosalmi, Suomi, Leppänen, Juusola, Malinen, Ervasti – Salminen, Koivunen, Tuomaala – Päivärinta, Kemell, Ruusunen – Yliniemi, O. Kapanen, Lambert – Miettinen, Huuhtanen, Matikka – Järvelä. Trenér: Petri Karjalainen. Švédsko: Lindbom – M. Hävelid, Edvinsson, Olsson, Sjöholm, Salomonsson, Forsmark, S. Aho – Lysell, Dower-Nilsson, Robertsson – Hasa, I. Rosén, Strömgren – Moberg, L: Persson, Sjöberg – Kangas, Eljas, Sundin – Östlund. Trenér: Anders Eriksen. Konečné pořadí: 1. Kanada, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. Finsko, 5. USA, 6. Bělorusko, 7. ČR, 8. Švýcarsko, 9. Lotyšsko, 10. Německo.