Hokejisté Kanady na MS dvacítek deklasovali Slovensko 11:1

Edmonton - Hokejisté domácí Kanady rozdrtili na mistrovství světa hráčů do 20 let Slovensko 11:1. Šesti body za čtyři branky a dvě asistence se v Edmontonu blýskl kapitán Mason McTavish. Kanada zůstala po dvou zápasech suverénní, vede skupinu A s plným počtem bodů a o půlnoci na neděli SELČ bude třetím soupeřem české reprezentace. V "béčku" jsou stoprocentně úspěšné Spojený státy americké, které porazily Švýcarsko 7:1.

Poprvé se Kanaďané prosadili v 7. minutě, kdy po spolupráci s McTavishem otevřel skóre Connor Bedard. V první třetině se prosadili ještě Will Cuylle, Brennan Othmann a Olen Zellweger. Od druhé části nahradil ve slovenském brankovišti Šimona Latkóczyho Tomáš Boľo, jehož po 62 sekundách překonal v přesilové hře Logan Stankoven.

Mezi 27. a 44. minutou nastřílel čtyři branky McTavish, mezi něž pouze v čase 34:40 vměstnal snížení na 1:6 Matej Kašlík. Kapitán Kanady vede s osmi body za čtyři trefy a osm přihrávek produktivitu turnaje. Debakl Slováků ještě zvýraznili Joshua Roy a Zach Ostapchuk.

V duelu USA se Švýcarskem se čekalo na první branku do 26. minuty, kdy obhájce titulu dostal v početní výhodě do vedení Carter Mazur. V čase 28:25 sice vyrovnal Joel Henry, ale Američané do konce druhé třetiny díky gólům Brocka Fabera, opět Mazura, Landona Slaggerta a Matthewa Coronata získali náskok už 5:1. Po 117 sekundách závěrečného dějství využil přesilovku Thomas Bordeleau a v 55. minutě dovršil výsledek Riley Duran.

Skupina A:

Kanada - Slovensko 11:1 (4:0, 4:1, 3.0)

Branky a nahrávky: 7. Bedard (McTavish, J. Roy), 14. Cuylle (Greig, McTavish), 16. Othmann (Cuylle), 20. Zellweger (Stankoven, Foerster), 22. Stankoven (K. Johnson, Cormier), 27. McTavish (Sebrango), 36. McTavish (Othmann, Cormier), 40. McTavish (J. Roy, Bedard), 44. McTavish (Othmann), 56. J. Roy (Dufour, Zellweger), 60. Ostapchuk (J. Roy, Dufour) - 35. Kašlík (Myklucha, L. Nemec). Rozhodčí: Kika (ČR), Kova - Jusi (oba Fin.), Špůr (ČR). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 3216.

Tabulka:

1. Kanada 2 2 0 0 0 16:3 6 2. Finsko 2 1 1 0 0 10:4 5 3. Česko 2 1 0 1 0 8:8 4 4. Lotyšsko 2 0 0 0 2 3:11 0 5. Slovensko 2 0 0 0 2 5:16 0

Skupina B:

Švýcarsko - USA 1:7 (0:0, 1:5, 0:2)

Branky a nahrávky: 29. Henry (Biasca, Zanetti) - 26. Mazur (Samoskevich, Bordeleau), 32. Faber (L. Hughes, Bordeleau), 34. Mazur (Slaggert, Faber), 38. Slaggert (Kaiser, Mazur), 40. Coronato (L. Hughes, McKown), 42. Bordeleau (L. Hughes, Samoskevich), 56. Duran (Cooley). Rozhodčí: Bloski (Kan.), Hunnius - Hofer (oba Něm.), Rey (USA). Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváci: 836.

Tabulka:

1. USA 2 2 0 0 0 12:2 6 2. Švédsko 1 1 0 0 0 3:2 3 3. Německo 2 1 0 0 1 5:7 3 4. Rakousko 1 0 0 0 1 2:4 0 5. Švýcarsko 2 0 0 0 2 3:10 0