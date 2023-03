Hokejisté K. Varů porazili Olomouc 7:4 a vyrovnali stav v předkole na 1:1

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů zdolali v druhém utkání předkola play off Olomouc 7:4 a vyrovnali stav série hrané na tři vítězné na 1:1 na zápasy. Pěti body za gól a čtyři asistence se na tom podílel kapitán týmu Energie Jiří Černoch. Hattrick vstřelil za vítěze Petr Koblasa. Souboj o čtvrtfinále bude pokračovat v neděli opět v Karlových Varech.

Energie po středečním odložení zbylých dvou třetin prvního duelu v Olomouci kvůli problémům s ledem na čtvrtek zahájila doma sérii už ve 2. utkání a byla po úvodní porážce 1:4 na začátku aktivnější. Lukáš si poradil s Dlapovým pokusem i s Hladonikovou tečí. Na druhé straně ohrozil Lukeše bekhendovým pokusem Rutar. Při vyloučeních Ondruška a Bambuly odolali hosté i 84 sekund v oslabení tří proti pěti. V čase 11:11 už se domácí radovali. Po Beránkově přihrávce se trefil z pozice mezi kruhy Koblasa.

Vzápětí se jim rýsovala další šance, ale Kohout v přečíslení nepřihrál přesně Redlichovi. Lukeš odolal při závaru po Škůrkově střele. V 18. minutě se po zákroku u mantinelu zranil hostující bek Mareš, který musel odstoupit ze hry. Orsava navíc svými protesty nabídl domácím přesilovku, kterou nevyužili.

Naopak při Grígerově vyloučení na pět minut a do konce utkání za vražení Ondruška na mantinel hosté do první pauzy otočili stav. Nejdříve v čase 19:45 překonal domácího gólmana z pozice mezi kruhy Orsava a pak jej prostřelil od modré čáry Ondrušek. Sudí Pražák s Květoněm si ověřili u videa, že to bylo ještě před vypršením hracího času. Oba góly dělilo jen 14 sekund.

Od druhé třetiny nahradil Lukeše Habal, který odolal v pokračujícím oslabení a především při Navrátilově šanci. Pouhých šest sekund po skončení přesilovky se ale trefil Kusko a zvýšil na 3:1. Za 74 sekund však vrátil Energii na kontakt obránce Stříteský a ve 28. minutě při Řezníčkově vyloučení vyrovnal Beránek. Hned vzápětí mohl dokonat obrat Koblasa, ale nedal.

V 31. minutě se ztěžka zvedal po tvrdém nárazu od Beránka na mantinel opět Ondrušek, podle sudích se však tentokrát jednalo o čistý zákrok. Po následné potyčce se hrálo ve čtyřech proti čtyřem a v čase 31:22 otočil stav střelou z pravého kruhu Hladonik. Hosté se potom ubránili při Ondruškově trestu, při Hladonikově vyloučení zabránil Káňovi ve vyrovnání Habal.

Ve 45. minutě se dočkali domácí pojistky - náskok zvýšil svým druhým dnešním gólem Koblasa. Po Černochově třetí asistenci v utkání trefil z pravého kruhu protější horní roh Lukášovy branky. V čase 48:39 ale snížil střelou z pravého kruhu o tyč Bambula.

Domácí se ubránili při vyloučení Černocha, jenž v 57. minutě po návratu z trestné lavice vyřešil individuálně přečíslení a upravil na 6:4. Výsledek i hattrick dovršil ještě 107 sekund před koncem při Pláškově trestu Koblasa.

Hlasy trenérů po utkání:

David Bruk (Karlovy Vary): "Jsme samozřejmě rádi, že jsme se vrátili do série. Kdyby to bylo 2:0, tak si myslím, že už by nebylo moc toho co řešit, když se hraje na tři vítězné zápasy. V Olomouci jsme tahali za kratší konec, tam byl na ledě jeden tým a my jsme neměli vůbec šanci. Dnes jsme byli v určitých fázích lepší, měli jsme trošku větší pohyb a vytvářeli jsme si víc šancí. Je pravda, že jsme se dostali v zápase do ohromného problému za stavu 1:3. V momentě, kdy se nám povedlo dostat zápas do stavu 3:3, tak jsme se nadechovali. Jako klíčový moment vidím branku na 4:3."

Jan Tomajko (Olomouc): "Padlo hodně gólů, na play off extrémně hodně. Já si myslím, že nám chyběl všude trošku krok a domácí byli lepším týmem. Škoda, že jsme při našem vedení 3:1 trochu nepochopitelně přestali hrát. Nechali jsme Vary se vrátit do zápasu. Dnes jsme to nesehráli dobře a domácí měli daleko větší nadšení. Díky tomu vyhráli."

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 12. Koblasa (O. Beránek, Černoch), 26. Stříteský (Pulpán, Koffer), 28. O. Beránek (Havlín, Černoch), 32. Hladonik (D. Mikyska, Huttula), 45. Koblasa (Černoch, O. Beránek), 57. Černoch, 59. Koblasa (Černoch, Jiskra) - 20. Orsava (J. Knotek), 20. Ondrušek (P. Musil), 25. Kusko (Bambula, Plášek), 49. Bambula (Rašner, Ondrušek). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Zíka, Rampír. Vyloučení: 4:9, navíc Gríger (Karlovy Vary) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:2. Diváci: 4164. Stav série: 1:1.

Karlovy Vary: Š. Lukeš (21. Habal) - Huttula, Havlín, Stříteský, Pulpán, D. Mikyska, Dlapa, Bartejs - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Hladonik, Gríger, T. Rachůnek - Kohout, Jiskra, Redlich - Kofroň, Koffer, Kružík. Trenér: Bruk.

Olomouc: Lukáš - Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Mareš - Orsava, P. Musil, J. Káňa - Kusko, J. Knotek, Bambula - Plášek, Klimek, Navrátil - A. Rutar, Menšík, Kucsera. Trenér: J. Tomajko.