Hokejisté K. Varů otočili zápas s Litvínovem, rozhodl Rachůnek

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 35. kole extraligy Litvínov 3:2 v prodloužení, přestože prohrávali již 0:2. Utkání rozhodl v čase 60:13 svou druhou brankou útočník Tomáš Rachůnek. Zatímco domácí tak ukončili sérii tří porážek v řadě, hosté neuspěli počtvrté za sebou.

Podkrušnohorské derby zahájili oba soupeři obezřetně, bez větších brankových příležitostí. První nebezpečnou střelu na hostující branku vyslal ve 4. minutě Skuhravý, na druhé straně kontroval Hübl. V polovině úvodní třetiny mohl otevřít účet zápasu Kohout, ale jeho zakončení po samostatném úniku Janus zlikvidoval. Bezbrankový stav se změnil až ve 14. minutě, kdy se krátce po buly a úspěšně sehraném signálu prosadil Říha.

Ve 24. minutě se v karlovarské brance vyznamenal Novotný, když skokem plavmo zlikvidoval tutovku Hedberga. Energie se tlačila do útoku, ale Severočeši poctivě bránili střední pásmo a Janus chytal spolehlivě. Skóre se opět měnilo ve 29. minutě, kdy v předbrankovém prostoru Emingera přetlačil Jarůšek a střelou pod horní tyč zvýšil vedení hostů.

Hráči z lázeňského města se i nadále tlačili útoku, v koncovce se jim ale nedařilo. Herní převahu Energie nakonec zúročil ve 38. minutě Rachůnek, který střelou z mezikruží vrátil Západočechy do zápasu.

Poté, co ve 45. minutě po efektní individuální akci vyrovnal Gríger, vyvinuli domácí místy až drtivý tlak a dlouhé minuty nepouštěli hosty z jejich obranného pásma. Otočit vývoj zápasu mohl Eminger, ale jeho střela skončila jen na spojnici tyček, což potvrdil i videorozhodčí. Přidat třetí gól v normální hrací době ale Západočeši nedokázali.

Nakonec domácí získali dva body, když po třinácti sekundách prodloužení zápas ukončil Rachůnek.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Musím dnes mužstvo pochválit, myslím, že od první třetiny jsme hráli velmi dobře, vytvářeli jsme si šance a byli jsme lepší v pohybu. Litvínov byl ale do půlky zápasu velmi pozorný a silný v obraně a my jsme se těžko prosazovali v osobních soubojích. Měli jsme i dostatek šancí, abychom šli do vedení, což se nám bohužel nepovedlo a Litvínov byl velmi produktivní. Jsem rád, že i za stavu 0:2 jsme pořád věřili tomu, že si zápas vezmeme zpátky a to se nám taky povedlo. Za dva body jsme velmi rádi."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Do poloviny zápasu jsme hráli se soupeřem vyrovnaný zápas, plnili jsme věci, co jsme chtěli a bruslařsky jsme stačili. Od poloviny zápasu jsme se úplně sesypali, soupeř nás jednoznačně přehrál a dostával nás pod obrovský tlak. Jenom díky našemu gólmanovi jsme tady uhráli alespoň bod."

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 38. Rachůnek (Graňák), 45. Gríger, 61. Rachůnek (Šenkeřík, Gríger) - 14. Říha (F. Lukeš, Hübl), 29. Jarůšek (M. Hanzl). Rozhodčí: Horák, Pražák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 4609.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Rohan, Graňák, Plutnar, Eminger, Mikyska, Šafář - Flek, Gríger, Rachůnek - Beránek, T. Mikúš, V. Polák - Kohout, Raška, Šik - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéri: Pešout.

Litvínov: Janus - Ščotka, Jánošík, Kudla, T. Pavelka, Říha, Baránek - Petružálek, Hübl, F. Lukeš - Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek - Kašpar, Gerhát, Hedberg - Válek, Zygmunt, Trávníček. Trenér: Kýhos.