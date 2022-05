Hokejisté jsou po výhře nad Norskem blízko čtvrtfinále MS

Tampere (Finsko) - Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa v utkání základní skupiny B v Tampere Norsko 4:1 a získali důležité body na cestě za postupem do čtvrtfinále. Dvakrát skóroval David Pastrňák, po gólu přidali Jakub Vrána a Roman Červenka. Norové se prosadili až za stavu 0:3 ve třetí třetině.

Národní tým se posunul díky lepšímu skóre na průběžné třetí místo před Američany, s nimiž se utká v příštím utkání v pondělí od 15:20 SELČ. Tabulku vedou domácí Finové před Švédy. S Finy svěřenci kouče Kariho Jalonena program ve skupině v úterý zakončí.

V české sestavě už nastoupila poslední na soupisku zapsaná posila - útočník Kämpf. Hráč Toronta zastával pozici centra třetího útoku mezi Vránou a Smejkalem. Role třináctého útočníka připadla Špačkovi, pouze na tribuně zůstal mladý obránce Jiříček.

První větší šance přišla ve čtvrté minutě, kdy pálil Pastrňák, ale strážce norského brankoviště Arntzen byl pozorný. Další možnost měl po obtočení kolem branky Hertl. Smejkal se zakončujícím Kämpfem nevyužili přečíslení dvou na jednoho.

Pak si vynutil faul Norů Flek a v přesilovce už šel národní tým do vedení. Pastrňák ze své oblíbené parkety na kruhu sice napoprvé ještě neuspěl, ale vzápětí ho místo avizované střely oslovil nahrávkou Krejčí a Arntzen neměl proti ráně bez přípravy příliš šancí zasáhnout. Třetina se pak ale dohrávala v poklidu. Možnost na zvýšení nevyužil dorážející Kämpf. Vejmelka si připsal jen tři zásahy.

Hned v nástupu do druhého dějství se provinil proti pravidlům Mathis Olimb a i druhou početní výhodu Češi využili. Zpočátku se jim sice vůbec nedařila, ale pak nahodil puk na zadní hrazení Kundrátek, nejdříve byl u něj Černoch, našel najíždějícího Vránu a ten zblízka zvýšil na 2:0. Prosadil se tak poprvé na letošním MS.

Ve 27. minutě přišly obrovské šance Norů. Rosseli Olsen těsně přestřelil, Mathis Olimb trefil tyčku. Na druhé straně se vyznamenal Arntzen po Černochově zakončení zblízka. Pastrňák s Krejčím nevyužili přečíslení dvou na jednoho. Vejmelka pak vychytal Jakobssona a Mathis Olimb znovu zazvonil na brankovou konstrukci.

Už po 48 sekundách třetí dvacetiminutovky si musel Lilleberg pomoci hákováním, aby přibrzdil Pastrňáka, jenž sice zakončil, ale vzápětí dostal druhou šanci, neboť sudí nařídili trestné střílení. Kanonýr Bostonu při něm dokázal své mimořádné schopnosti, když Arntzena poslal na opačnou stranu a snadno zakončil.

Nory vrátil do hry Hoff, který sebral Vejmelkovi čisté konto po povedené souhře ve 45. minutě. Před polovinou třetiny se po souboji u hrazení zvedal jen ztěžka z ledu Blümel a zápas tím pro něho skončil.

Norové se nevzdávali a měli v závěru dobrou možnost zdramatizovat závěr, když byl vyloučený Kempný. Už více než dvě a půl minuty před koncem sáhli ke hře bez gólmana, ale Vejmelka se spoluhráči v oslabení odolali. Při pokračující power play Norů Krejčí vybídl k hattricku Pastrňáka, který místo trefy do prázdné branky hledal ještě Červenku. Ten vzápětí vybojoval puk a rozhodl.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "Byla to skvělá a moc důležitá výhra, tři body jsme si zasloužili. První a třetí třetina patřily nám, ve druhé jsme začali hrát až moc bohorovně a na krásu, bez pokory. Ztráceli jsme puky při přechodu do útoku a Norové tam měli své šance. Na konci tam byla spoustu emocí. Líbilo se mi, jak hráči drželi spolu. Mluvil jsem s rozhodčími a supervizory o zákroku na Blümela. Nerozumím tomu, proč nepoužívají nástroje, které mají. Okamžitě po nárazu jsem dostal zprávu od našich lidí na tribuně, že to byl úder čistě do hlavy. Ten hráč je zraněný, rozhodčí má šanci se podívat na videu a pak udělat rozhodnutí, ale oni nešli. Tomu nerozumím."

David Pastrňák (útočník ČR, autor dvou gólů): "Vždycky je dobré dát první gól proti papírově slabším soupeřům. Byl to pro oba důležitý zápas, o čtvrtfinále šlo nám i Norům, takže nějaká nervozita tam byla na obou stranách. S hrou spokojení tedy určitě nejsme, naštěstí je výsledek pro nás ale dobrý. Oni nás ve druhé třetině při hře pět na pět přehráli obrovsky, měli tam pár zámků v obranném pásmu. Všechno to vznikalo ale z našich chyb, ztráceli jsme hodně puků, nedrželi se v útočném pásmu. Proti Lotyšům jsme to tam měnili, byli právě na kotouči silní. Teď tam bylo hodně chyb při přechodu modré, přišla ztráta a šli proti nám. Je vidět, že spolu hrají už dlouho, hodně jmen se tam opakuje každý rok dokola. Takže o sobě vědí. Byli lepší ve druhé třetině."

Karel Vejmelka (brankář ČR): "Až tu poslední třetinu jsem tam toho měl víc. Byl to náročnější zápas na koncentraci a bylo důležité být pořád ve střehu. Na začátku moc střel nebylo, a když něco přišlo, nebezpečně to tam lítalo před bránou. Snažil jsem se neudělat nějakou zbytečnou chybu. Chceme vyhrát každý zápas a tyhle jsou povinnost, abychom je zvládali. A jsme rádi, že se to povedlo."

Michal Kempný (obránce ČR): "Je to pro nás povinná výhra, chtěli jsme za každou cenu vyhrát. Druhá třetina nebyla z naší strany dobrá. Norové tam trefili nějaké tyčky, snažili se bruslit a napadat nás, nahazovali nám puky do obranného pásma. A šli po nás. Já s tím určitě problém nemám, mám to naopak rád, když týmy hrají důrazně. A ostatní kluci to mají stejně. Přijdou však těžší zápasy, teď teprve přijdou týmy, se kterými chceme hrát, to je to, proč hrajeme hokej. Budeme se snažit připravit co nejlépe do čtvrtfinále."

ČR - Norsko 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 7. Pastrňák (Krejčí, Červenka), 23. J. Vrána (Černoch, Kundrátek), 41. Pastrňák z trest. střílení, 59. Červenka (Pastrňák, Krejčí) - 45. Hoff (Trettenes, Haga). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), MacFarlane (USA) - Niittylä (Fin.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 5:6. Využití: 2:1. Diváci: 6015.

ČR: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Norsko: Arntzen - Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Kasastul, Bull - K. Olimb, M. Olimb, Rosseli Olsen - Martinsen, Haga, Röymark - Hoff, Trettenes, Jakobsson - Salsten, Rönnild, Brekke Henriksen. Trenér: Petter Thoresen.

Tabulka:

1. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 2. Švédsko 5 3 1 1 0 19:9 12 3. ČR 5 3 0 1 1 18:10 10 4. USA 5 2 2 0 1 14:9 10 5. Norsko 5 1 1 0 3 12:18 5 6. Lotyšsko 5 1 1 0 3 10:16 5 7. Rakousko 6 0 1 2 3 11:19 4 8. Velká Británie 5 0 0 1 4 4:24 1