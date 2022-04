Hokejisté Jihlavy zdolali Vsetín 2:0 a vyrovnali finále první ligy na 2:2

Jihlava - Hokejisté Jihlavy zdolali ve čtvrtém finále play off první ligy doma Vsetín 2:0, zabrali po dvou porážkách a vyrovnali na 2:2 na zápasy. Vítězný gól dal v čase 1:36 Filip Seman a v závěru přidal při power play do prázdné branky pojistku Tomáš Čachotský. Ruský gólman Maxim Žukov udržel počtvrté v letošním play off čisté konto. Série na čtyři vítězství o triumf v druhé nejvyšší soutěži a účast v baráži o extraligu proti Kladnu bude pokračovat v neděli od 17:00 ve Vsetíně a s jistotou se vrátí i v úterý do Jihlavy.

Domácí Dukla nastoupila bez potrestaného obránce Daniela Kowalczyka, chyběl i zraněný útočník Filip Helt, ale do sestavy se naopak vrátil zadák Tomáš Valenta a příležitost dostal opět i šestnáctiletý útočník Hynek Peš. Vsetín se musel obejít bez beka Michala Hryciowa, jehož vyřadil ze hry ve čtvrtek zákrokem Kowalczyk, i bez útočníků Radima Kucharczyka a Roman Půčka. Místo nich naskočili obránce Šimon Jenáček a v útoku Roman Pšurný s Michalem Gagem.

Jihlavě se povedl vstup do utkání a otevřela skóre už po 96 sekundách. Menšík našel zpoza branky mezi kruhy Brože, jehož střelu ještě před Gábou tečoval Seman. V 5. minutě mohl odpovědět Jonák, ale trefil z úhlu tyč. V polovině úvodní části se dostal do úniku Peš, ale nedotáhl jej do úspěšného konce. Dukla se pak ubránila při Harkabusově vyloučení.

Ve druhé třetině měl možnost zvýšit náskok Harkabus, Gába musel krýt i Marešovu střelu. Žukov si poradil s Venkrbcovým pokusem a držel nadále čistý štít. Valaši se neprosadili ani v závěru druhé části při Brožově pobytu na trestné lavici.

V úvodu třetí části nevyužila přesilovku ani Dukla při Zemanově vyloučení. Vsetín marně dobýval branku soupeře a navíc Dukle nabídl další přesilovky. Nejdříve po Jerofejevsově faulu a potom po vyloučeních Březiny a Ondračky hrála Jihlava i 85 sekund v početní výhodě pěti proti třem, při které trefil Harkabus horní tyč. Pojistku ale přidal až v 58. minutě do prázdné branky Čachotský.

HC Dukla Jihlava - VHK Robe Vsetín 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Branky a nahrávky: 2. F. Seman (V. Brož, Menšík), 58. Čachotský. Rozhodčí: Wagner, Petružálek - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 5:7, navíc Dundáček - Ondračka oba 5 min. Bez využití. Diváci: 4149. Stav série: 2:2. Sestavy: Jihlava: Žukov - L. Mareš, Bilčík, Dundáček, Kachyňa, Valenta, Eliáš, A. Dvořák - T. Havránek, Skořepa, Čachotský - Peš, M. Zadražil, T. Harkabus - V. Brož, Menšík, F. Seman - P. Čermák, M. Juda, Cachnín. Trenér: Ujčík. Vsetín: Gába - Ondračka, Smetana, Jerofejevs, J. Říha, Štach, J. Jenáček, Š. Jenáček - Rob, Venkrbec, Jonák - Klímek, R. Pšurný, Gago - A. Zeman, Roman Vlach, Berger - Vítek, D. Březina, Hořanský. Trenér: Stantien.