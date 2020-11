Hokejisté jdou na Finy, premiéra čeká Hrachovinu a Pytlíka

Ilustrační foto - Sraz české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci, 16. prosince 2019 ve Frýdku-Místku. Útočník Jaromír Pytlík.

Ilustrační foto - Sraz české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci, 16. prosince 2019 ve Frýdku-Místku. Útočník Jaromír Pytlík. ČTK/Pryček Vladimír

Helsinky - Čeští hokejisté nastoupí v sobotu k druhému utkání na turnaji Karjala proti domácímu Finsku s dvěma debutanty - brankářem Dominikem Hrachovinou a útočníkem Jaromírem Pytlíkem. Svěřenci trenéra Filipa Pešána se pokusí navázat na čtvrteční výhru nad Švédskem 3:1, domácí výběr podlehl ruskému týmu složenému výhradně z juniorů 2:6. Utkání začne v 16:30 SEČ, přímý přenos odvysílá ČT Sport.

"Po tom včerejším výprasku si budou chtít Finové napravit reputaci. Myslím, že přijde víc lidí, než bylo včera. Půjde o prestiž, aby se vrátili do turnaje a trošku smazali to, co se včera stalo. Myslím, že to bude velmi rychlý hokej," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

"Zápas Finů s Rusy byl vyrovnaný. Finové dostali takové zbytečné a trošku nešťastné tři góly na začátku a zápas se trošku zvrtnul. Byli pak samozřejmě podráždění, byli vylučovaní a dostali góly v oslabeních," uvedl Špaček k duelu, který se hrál v Hartwall Areně před 2224 diváky.

"Byl to kvalitní zápas. Finové měli pak dost dobrých šancí, že to mohlo být vyrovnanější. Výsledek je zkreslený. Rusové mě opravdu překvapili, že hráli velmi dobře a organizovaně. Je vidět, že jsou delší dobu pohromadě," podotkl Špaček.

Češi naopak mohli být se svým výkonem na úvod spokojení. "Měli jsme velmi dobrý začátek a vytvořili jsme na Švédy velký tlak. Dobře jsme bruslili a dohrávali osobní souboje. Moc času jsme nestrávili u nás ve třetině a spíš jsme hráli v útočném pásmu, což byla pozitiva. Oslabení i přesilovky byly skvělé," pochvaloval si Špaček.

Nedostatky ale také našel. "Trošku jsme se nechali zaskočit zbytečným gólem ve třetí třetině, měli jsme tam slabých sedm osm minut do prvního time outu. Byly tam trošku závary kolem naší branky a v obranném pásmu, na tom jsme dneska pracovali a vysvětlili jsme si co a jak. Odpoledne budeme mít ještě mítink. Byl to první zápas po dlouhé době a výkon by se měl jen zlepšovat," řekl Špaček.

Češi budou útočit na čtvrtou výhru nad Finskem za sebou. Loni na Karjale v Helsinkách vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech, na Channel One Cupu doma v Plzni uspěli 4:3 v prodloužení a v únoru na Švédských hrách ve Stockholmu zvítězili 3:1.

Šestadvacetiletý Hrachovina byl jako trojka na mistrovství světa v Kodani a Herningu, ale na premiérový zápas dosud čeká. "Je pěkné tady být. Jsem za to rád. Hrozně se na to těším," prohlásil ve středu ke své plánované premiéře.

Díky působení v dresu Tappary Tampere při současné koronavirové krizi nemusel absolvovat duely bez diváků. Ve čtvrtek takový zápas sledoval z lavičky v pozici dvojky a sám jej na ledě neprožije. Na domácím tým je povolená návštěva 4500 diváků.

"Určitě jsem rád, naštěstí jsem nezažil hrát před prázdnými tribunami. Je stokrát příjemnější, když někdo na zimáku je, než kdyby tam bylo úplně prázdno a člověk slyšel každý hlásek, co se na střídačce stane. Zaplaťpánbůh že tady ti lidi jsou, ale myslím, že k nám to asi ještě přijde, ale asi později," komentoval současnou situaci ve Finsku.

Ve čtvrtek proti Švédsku debutovali osmnáctiletý Jan Myšák a o pět let starší Michael Špaček, tentokrát se dočká devatenáctiletý Pytlík ze Sault Ste. Marie z OHL. Na lavičce bude opět připravený obránce Šimon Kubíček, který ale do hry nezasáhl. "O třináctém útočníkovi se teprve rozhodne," řekl asistent Špaček.

V kádru je vedle Kubíčka, Myšáka a Pytlíka dalších sedm reprezentantů do 20 let a hrát by měli v neděli proti Rusku. "Měli extra trénink, začínají vypadat o hodně lépe oproti úterý. Je důležité, když jsme sem ty kluky přivezli, aby dostali šanci. Nechci říct, že s tím na sto procent počítáme, ale rádi bychom je v tom zápase viděli," dodal Špaček.

Pobyt v "bublině" v Helsinkách podle něj utíká. "Moc času jsme neměli, protože jsme trénovali každý den dvakrát denně. Včera byl zápas docela brzy. Kluci se zabaví a my trenéři jsme pracovali na věcech kolem videa, v přípravě na tréninky a na zápas," prohlásil Špaček.

"Dnešek bude takový volnější. Bohužel na hotelu se toho moc nedá dělat, posilovna a rehabilitace jsou zavřené. Zůstáváme na zimáku, kde se dá všechno použít," dodal Špaček.

Pravděpodobná sestava ČR: Hrachovina - Jeřábek, Galvas, Mozík, Klok, Hronek, Moravčík - Nestrašil, T. Zohorna, H. Zohorna - Lenc, O. Roman, Ordoš - R. Koblížek, M. Špaček, Smejkal - Pytlík, Červený, Š. Stránský.