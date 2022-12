Hokejisté i podruhé na Švýcarských hrách uspěli, porazili Švýcary 2:1

Fribourg (Švýcarsko) - Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Švýcarských hrách ve Fribourgu domácí reprezentaci 2:1 a navázali na čtvrteční výhru v Helsinkách nad Finskem 3:2. V neděli budou svěřenci trenéra Kariho Jalonena bojovat o triumf na druhém dílu Euro Hockey Tour proti Švédsku, které je druhé se čtyřmi body. Zápas začne v 16:30.

Bezbrankový stav prolomil v čase 49:15 obránce Jan Košťálek a v 55. minutě zvýšil Jiří Smejkal. Brankář Marek Langhamer přišel o čisté konto tři minuty a 48 sekund před koncem po gólu Enza Corviho, připsal si však 45 úspěšných zákroků.

Debut v reprezentaci si odbyli útočníci Daniel Voženílek a Adam Najman, který byl hned v úvodu u první nebezpečné akce. Přihrával před branku volnému Tomáškovi, ten byl ale zezadu sražený soupeřem. Sudí Salonen a Kova ale nevylučovali. Přesilové hry se dočkal tým kouč Kariho Jalonena až před polovinou úvodní třetiny po Forově faulu, Švýcaři se ubránili.

Ve 14. minutě si vyměnil puk v přečíslení Voženílek s Černochem, jenže bekhendovým blafákem Hughese nepřekonal. Švýcarský gólman ustál i následný závar. Při vyloučení kapitána Tomáše Zohorny vyrazil Langhamer Riatovu střelu a pokryl prostor u levé tyče i před dorážejícím Riedim. Už po přesilovce měl další možnost domácích Mottet, ale zakončení se mu nepovedlo.

Na přelomu první a druhé třetiny se český tým ubránil při Jandusově vyloučení. Švýcaři si potom, vytvořil velký tlak i při plném počtu hráčů na ledě, ale v největší šanci neuspěl proti Langhamrovi Rod. Při vyloučení Zábranského trefil z levého kruhu Moy horní tyč a českého gólmana nepřekonal ani z pozice mezi kruhy Riat. Ve 34. minutě se dostal sám před Langhamra Scherwey, ale neprostřelil jej.

Jalonenův výběr se při Loeffelově pobytu na trestné lavici do šance nedostal. Langhamer musel řešit další nebezpečné pokusy soupeře a Češi podobně jako ve čtvrtek proti Finsku byli ve druhé třetině pod tlakem. Poměr střel v ní byl 17:1.

V úvodu třetí třetiny musel Langhamer krýt lapačkou Moyovu střelu. Na druhé straně Hughes ustál tlak Zohornovy formace. Při dalším náporu Švýcarů nepřekonal českého gólmana Riat, švýcarský brankář si poradil se střelami Špačka a Radila.

V 50. minutě se nepodařilo Švýcarům vyhodit puk, z pozice za pravým kruhem napřáhl Košťálek a propálil Hughese. Domácí tým nedokázal gólmana Ilvesu Tampere překonat ani při Kodýtkově vyloučení. Naopak udeřili Češi a puk odražený po Němečkově střele od zadního mantinelu z levé strany z poslal za švýcarského gólman Smejkal.

Domácí sáhli brzy k power play a nakonec po velkém tlaku zamířil z levé strany do protější šibenice Corvi. Jalonenův výběr ale odolal, mohl i pojistit náskok do prázdné branky, jenže Kučeřík trefil jen boční konstrukci. Český tým oplatil Švýcarům porážku 2:3 v prodloužení z listopadového turnaje Karjala v Turku.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "Zápas měl podobný průběh jako v Helsinkách. Hráli jsme velmi dobře v první třetině, ve druhé dvacetiminutovce jsme ale ztráceli puky ve středním pásmu, takže jsme úplně přestali hrát směrem dopředu. Ve třetí třetině jsme se ale zase dokázali vrátit do zápasu. To je určitě pozitivní věc. Jinak jsme ale zase předvedli 40 minut dobrého hokeje a taky 20 minut, kdy byl soupeř lepší a rychlejší. Přitom jsme o tom mluvili už před zápasem… Ale alespoň je to takový zdvižený prst pro hráče."

Marek Langhamer (brankář ČR): "Ze začátku bylo pár střel, které mi vypadly. Potom si myslím, že jsem se dostal do rytmu. Víc jsem si věřil. Tím to bylo lepší. Nejtěžší asi bylo přežít druhou třetinu. Párkrát jsme se tam zasekli, nemohli jsme vystřídat. Myslím si, že jsem měl dneska i dost štěstí, že mě puky trefily a já je neviděl. My jsme to vítězství dneska ukradli."

Jan Košťálek (obránce ČR, autor první branky): "Puk tam vypadl a já jsem se chvíli rozmýšlel, jestli nemám couvat, a pak jsem se rozhodl, že bych to mohl stihnout. Nakonec to vyšlo. Bylo super, že jsme se do toho vrátili po nepovedené druhé třetině, kdy nás oni tlačili. Bylo super, že nám tam spadl ten jeden gól a přišlo mi, že se nám úplně ulevilo. Bylo to těsné, ale jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce."

Adam Najman (útočník ČR, debutant): "Co více si přát než vítěznou premiéru. Jsem za ni nesmírně rád. Ve druhé třetině to bylo to samé jako minulý zápas (s Finskem). Přestaneme najednou hrát a necháme se zatlačit, ale tři body jsou doma."

Daniel Voženílek (útočník ČR, debutant): "Myslím, že rozhodla třetí třetina, kdy jsme si v přestávce v šatně řekli, že to musíme dávat víc za jejich obránce. Vstřelili jsme potom i první gól. Následně jsme přidali druhý. Já sám jsem se ze začátku snažil myslet hlavně na systémové věci, abych je dělal správně. Jak utkání plynulo, tak jsem si říkal, že je to lepší a lepší. Hned v první třetině jsem se dostal do šance, ale bohužel jsem to provedl špatně. To mě trochu mrzí."

Švýcarsko - Česko 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 57. Corvi (Haas, Le Coultre) - 50. Košťálek (Flek), 55. Smejkal (Němeček, Kodýtek). Rozhodčí: Salonen, Kova (oba Fin.) - Altmann, Wolf (oba Švýc.). Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 3578.

Švýcarsko: C. Hughes - Fora, Alatalo, Egli, Marti, Loeffel, Le Coultre - Riat, Corvi, Herzog - Moy, Haas, Andrighetto - Mottet, Ch. Bertschy, Scherwey - Rod, Thürkauf, Riedi. Trenér: Patrick Fischer.

Česko: Langhamer - Košťálek, T. Dvořák, Zámorský, Kučeřík, M. Jandus, Němeček, Zábranský ml. - A. Najman, M. Špaček, Tomášek - M. Stránský, T. Zohorna, Radil - Fridrich, Kodýtek, Smejkal - D. Voženílek, Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Tabulka turnaje:

1. Česko 2 2 0 0 0 5:3 6 2. Švédsko 2 0 2 0 0 7:5 4 3. Finsko 2 0 0 1 1 5:7 1 4. Švýcarsko 2 0 0 1 1 3:5 1

Tabulka EHT:

1. Česko 5 3 0 1 1 13:12 10 2. Švédsko 5 1 3 0 1 15:12 9 3. Švýcarsko 5 0 2 2 1 11:12 6 4. Finsko 5 1 0 2 2 13:16 5