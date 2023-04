Hokejisté Hradce vyhráli podruhé ve Vítkovicích, v prodloužení rozhodl Miškář

Ostrava - Hokejisté Hradce Králové vyhráli i druhý zápas semifinále play off extraligy na ledě Vítkovic a po vítězství 3:2 v prodloužení vedou v sérii na čtyři výhry 2:0. Utkání rozhodl v čase 61:59 útočník Patrik Miškář, jenž hrál první extraligový zápas v sezoně. Série pokračuje v sobotu na východě Čech.

Oba trenéři udělali oproti předešlému utkání změny v sestavě. Hostům chyběl zraněný Lev a skončila jeho rekordní série 659 utkání bez přestávky. V útoku domácích místo Lednického dostal šanci Švéd Lindberg a kouč Holaň navíc pozměnil složení hned tří formací.

Stejně jako v úterý byli Východočeši od začátku střelecky výrazně aktivnější, gólové šance si však nevytvořili a neprosadili se ani v přesilových hrách. Vítkovice se bez výraznějších problémů ubránily při vyloučení Kriegera a Deje.

Před Machovským se do slibných šancí dostal dvakrát Bukarts. Nejprve ale jeho pokus stihl zblokovat Filip Pavlík, ve druhém případě skončilo zakončení lotyšského reprezentanta vedle branky.

Ve 25. minutě se do přečíslení dva na jednoho dostali Jergl s Lalancettem, kanadský útočník v hradeckých službách ale netrefil puk. Při hře čtyři na čtyři zahrozil i Radovan Pavlík, Stezku však nepřekonal.

Následně se do hry dostali zejména díky přesilovkám domácí, kteří hráli 102 sekund ve čtyřech proti třem. Machovskému gól nedali. V pokračující klasické výhodě trefil Lakatoš horní tyč a hosté následně ubránili i dorážky Vítkovic.

Na začátku třetí části se do brejku dostal Lindberg, nezakončil však přesně. První branky ze hry v sérii se fanoušci dočkali až ve 46. minutě, kdy se v přesilovce trefil od modré čáry Lakatoš a potrestal předchozí faul Machovského. Vítkovický kapitán si připsal první bod v play off.

Hradečtí se pokusili gól anulovat takzvanou trenérskou výzvou, neboť Kalus stál při Lakatošově střele na hranici brankoviště, rozhodčí však po dlouhé kontrole u videa branku uznali. Hosté následné oslabení přežili a ve 49. minutě při hře čtyři na čtyři vyrovnali, když Perret našel mezi kruhy volného Blaina.

Domácí však bleskově odpověděli. Ještě při pobytu Stehlíka a Miškáře na trestné lavici jim vrátil vedení obránce Koch, jehož střílenou přihrávku usměrnil za Machovského spoluhráč Kalina.

Východočeši stihli v základní hrací době vyrovnat. Prosadil se další bek McCormack. I Vítkovice se neúspěšně pokoušely branku odvolat trenérskou výzvou a musely pak do oslabení. Stejně jako Hradec se ve čtyřech ubránily.

Po 24 hodinách se opět prodlužovalo, tentokráte ale na nájezdy nedošlo. Již ve druhé minutě nastavení překonal Stezku útočník Miškář, jenž puk k tyčce usměrnil bruslí. Rozhodčí však po dalším dlouhém zkoumání u videa jeho gól uznali.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Ze zápasu jsem frustrovaný. Jinak jen krátce. Hradec vyhrál, je to 2:0, my neskládáme zbraně a hráči zaslouží kredit. Věřím, že se nám může podařit to stejné, co se soupeři podařilo u nás."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Hodnocení zápasu je podobné jako v úterý. Byl to vyrovnaný zápas. V první polovině si myslím, že jsme byli lepší, aktivnější, domácí dostaly do zápasu přesilové hry. Třetí se jim podařilo využít a od té doby jsme tahali za kratší konec. Znovu ale musím smeknout klobouk před hráči, že obrovskou vůlí a charakterem dokázali zápas otočit a nakonec vyhrát."

Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 2:3 v prodl. (0:0, 0:0, 2:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 46. Lakatoš (Mikuš, Mueller), 50. Koch (Grman, Chlán) - 49. Blain (Perret, Jergl), 57. McCormack (R. Pavlík), 62. Miškář (Werek). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 9587. Stav série: 0:2.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář - Mueller, Krieger, Fridrich - Lakatoš, Lindberg, Roberts Bukarts - M. Kalus, Kotala, Jarůšek - Dej, Chlán, L. Krenželok. Trenér: Holaň.

Hradec Králové: Machovský - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Marcel - Werek, Miškář, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - Okuliar, Zachar, R. Pavlík - Smoleňák, Štohanzl, Pilař. Trenér: T. Martinec.