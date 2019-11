Hokejisté Hradce si proti Třinci připsali čtvrtou prohru v řadě

Hradec Králové - Hokejisté Třince vyhráli v 19. kole extraligy na ledě Hradce Králové 4:1 a potřetí za sebou naplno bodovali. Naopak Východočeši si připsali čtvrtou porážku v řadě. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Michal Kovařčík.

Do první šance utkaní se dostali domácí, tečovaná střela Cibulskise ale skončila mimo. V páté minutě byl vyloučený Cingel a Oceláři toho využili k otevření skóre. Pohotovou dorážkou se o to postaral Michal Kovařčík. Při Polanského trestu se do dvou slibných příležitostí dostal Pavlík, Kváču ale nepřekonal. Krátce před koncem první třetiny Slezané své vedení navýšili, po krásné kombinaci bratří Kovařčíků skóroval starší Ondřej.

Ve 23. minutě mohl přidat třetí gól Ocelářů Hrehorčák, Mazance však nepřekonal. Třinečtí následně vcelku jistě bránili náskok a domácím se nedařilo vytvořit si výraznější převahu. V polovině utkání ale po Červeného přihrávce snížil před brankou osamocený Koukal. Tým kouče Varadi inkasoval poprvé po dvou zápasech s nulou. Hosté však dokázali na snížení rychle odpovědět, chybnou rozehrávku využil Hrehorčák.

Východočeši se tlačili do útoku, snažili se zkorigovat výsledek, třinecký obrana a pozorný Kváča ale byli proti. Ve 48. minutě Cibulskis přesilovce trefil jen tyč. Úřadující mistr zápas dovedl zkušeně do vítězného konce, při Vopelkově vyloučení se navíc podruhé trefil Michal Kovařčík. Smůlu domácích v koncovce podtrhnula další tyč po Cingelově střele.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Vítězství Třince je zasloužené. Hrál velmi dobře do defenzivy a byl nebezpečný směrem do útoku. V koncovce byl velmi efektivní, dva góly nám dal z přesilovky. My jsme sice celý zápas dřeli, ale v naší hře byla velká nervozita zejména směrem do útoku. V zakončení. Klukům se nedá upřít snaha, ale bohužel jsme opět dali jeden gól. Výsledek je zasloužený."

Václav Varaďa (Třinec): "Do utkání jsme vstoupili velmi slušně, ale domácí měli příležitosti, které zůstaly nevyslyšeny. Hlavně kolem naší branky byli hodně nepříjemní. Dali jsme gól, což týmu vždy pomůže. Byli jsme trpěliví, hráli jsme velmi dobře střední pásmo a využili jsme své příležitosti. Celkově si myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Na domácích byla vidět velká snaha, ale myslím si, že jsme ho kontrolovali a zaslouženě bereme tři body."

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. Koukal (Červený) - 6. M. Kovařčík (Hrňa), 20. O. Kovařčík (M. Kovařčík), 33. Hrehorčák, 56. M. Kovařčík (Chmielewski, Gernát). Rozhodčí: Jeřábek, Horák - Lučan, Kis. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 4219.

Sestavy:

Hradec Králové: Mazanec - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Nedomlel, Rosandič, F. Pavlík, Šalda - Jergl, Koukal, Červený - Smoleňák, Kubík, M. Chalupa - Paulovič, Rákos, Perret - Vopelka, Cingel, Kevin Klíma. Trenéři: V. Růžička st., T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Třinec: Kváča - Kundrátek, Gernát, M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš - Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský - Kofroň, Polanský, Adamský - Hrňa, Š. Novotný, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák - Hladonik. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.