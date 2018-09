Praha - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v předehrávce 27. kola extraligy na ledě Sparty 2:1 v prodloužení a posunuli se na druhé místo tabulky. Pražané jsou nadále čtvrtí. Utkání soupeřů, kteří se potkali i před jedenácti dny, rozhodl v 63. minutě Radovan Pavlík.

Trenér Sparty Krupp udělal oproti nedělnímu zápasu hned čtyři změny v sestavě a nechal odpočívat kompletní formaci Forman, Pech, Kumstát. Jeho protějšek Martinec tak radikální nebyl a změny udělal jen dvě, do branky pak nasadil Maxwella.

Hosté se mohli dostat do vedení v úvodní přesilové hře, vyloučení Buchteleho ale potrestat nedokázali. Ani sparťané první početní výhodu nevyužili, dvě sekundy po návratu Zámorského na led se však prosadil pohotově dorážející Smejkal a připsal si premiérovou trefu v sezoně.

V 17. minutě mohl zvýšit Kudrna, Maxwella však nepřekonal. Od druhé třetiny byli aktivnější hráči Mountfieldu, na pozorného Machovského ale nedokázali najít recept ani ve dvou přesilových hrách. Domácí hrozili po rychlých přečísleních, Košťálek ani Vrána ale akci dva na jednoho gólově nezakončili.

Na konci druhé dvacetiminutovky byl nejprve vyloučen obránce Pavlík, následně hráli Hradečtí v pěti a Sparta měla 92 sekund výhodu pět na tři. Druhý gól však Pražané nepřidali. Vyprodukovali jen dvě střely, které Maxwell bez problémů zlikvidoval.

V 46. minutě byli v rychlém sledu vyloučeni Dvořák a Piskáček a dvojnásobnou přesilovku si mohli vyzkoušet i hosté. Recept na skvělého Machovského ale nenašli, navíc jejich výhodu předčasně snížil faulující Smoleňák. V 54. minutě ale již Hradec vyrovnal, bezprostředně po buly se prosadil Vincour. O čtvrté výhře Východočechů v řadě pak rozhodl v 63. minutě Radovan Pavlík.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta Praha): "Byl to dobrý, vyrovnaný zápas. Oba týmy měly šance, oba hrály dobře v obraně. Začali jsme dobře a v první i druhé třetině jsme měli dobrý pohyb. Ve třetí jsme přestali bruslit a Hradec toho využil. Začal tlačit, my jsme byli pasivní a výsledkem bylo vyrovnání na 1:1. Jsem spokojený s tím, jak se hráči snažili. Hradec neměl moc šancí, druhý bod ale získal. Myslím si, že jsme hráli lépe než v prvním zápase proti Hradci, jen se nám tolik nedařilo v koncovce. Předtím jsme dali dva góly od modré čáry. Dnes Hradci výborně zachytal Maxwell. My jsme ale měli být produktivnější v přesilovce pět na tři, soupeři se ale podařilo pokrýt Košťálka na modré a my jsme neměli plán B."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Dnes jsme měli hodně pomalý začátek, možná jsme měli až přehnaný respekt k soupeři. Myslím si, že od půlky druhé třetiny jsme zlepšili pohyb, a jsme rádi, že jsme dokázali na začátku třetí třetiny ubránit oslabení tři na pět. Škoda, že jsme poté sami v pět na tři nedali gól. Stupňovali jsme tlak a podařilo se nám vyrovnat. V prodloužení tři na tři přišla chyba, dostali jsme se do přečíslení dva na jednoho, které jsme využili."

Předehrávka 27. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Smejkal (T. Pavelka, Košťálek) - 54. Vincour (Cingel), 63. R. Pavlík (Zámorský, Miškář). Rozhodčí: Hejduk, Hodek - Rampír, Kis. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 5373.

Sparta: Machovský - Gregorc, Piskáček, Košťálek, T. Pavelka, Blain, Kalina, T. Dvořák - Černoch, Sill, Smejkal - Jarůšek, P. Vrána, Říčka - Kudrna, Klimek, Buchtele - Beran, Pšenička, Rousek. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Piché, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Vopelka, Bičevskis, Miškář - Paulovič, Kukumberg, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

1. Litvínov 4 4 0 0 0 19:8 12 2. Hradec Králové 5 3 1 0 1 11:9 11 3. Vítkovice 4 3 0 1 0 9:6 10 4. Sparta Praha 5 2 1 1 1 14:8 9 5. Brno 4 2 1 0 1 9:7 8 6. Olomouc 4 2 0 1 1 9:9 7 7. Plzeň 4 1 1 1 1 10:7 6 8. Zlín 4 2 0 0 2 11:11 6 9. Liberec 4 2 0 0 2 7:8 6 10. Karlovy Vary 4 1 0 0 3 7:10 3 11. Třinec 4 1 0 0 3 7:11 3 12. Mladá Boleslav 4 1 0 0 3 6:11 3 13. Pardubice 4 1 0 0 3 6:12 3 14. Chomutov 4 0 0 0 4 6:14 0