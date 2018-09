Praha - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v předehrávce 3. kola extraligy ve Zlíně 2:1 a dokázali, že se jim daří prolomit prokletí na Zimním stadionu Luďka Čajky. Po předchozích devíti porážkách v řadě tam vyhráli podruhé za sebou. Mountfieldu získali dvoubrankový náskok Jan Berger a Mislav Rosandič, za domácí jen korigoval výsledek Tomáš Fořt.

Hosté měli v první polovině úvodního dějství k dispozici dvě přesilové hry, když dvakrát pykal bek Ferenc, ale Východočeši si žádnou větší šanci vypracovat nedokázali. Celkově opatrná třetina pokračovala nadále bez větších možností. Když ani Berani nepotrestali faul Vincoura, který hrál 100. zápas v extralize, šlo se do kabin za bezbrankového stavu.

To mohli změnit Zlínští ve 24. minutě. Fryšara předložil puk Popelkovi před téměř odkrytou Maxwellovu branku, domácí útočník ale v rozhodujícím okamžiku netrefil ideálně kotouč. Za tři minuty se radoval Mountfield. Filip Pavlík našel před brankovištěm Bergera, který jen nastavil hokejku a poslal kotouč mezi Sedláčkovy betony.

Pavlík mohl k asistenci za dvě minuty přidat i gól, jeho sólo přes tři hráče Zlína ale skončilo jen střelou do tyče. Domácí měli následně dvě možnosti k vyrovnání. Nejdříve hráli přesilovku po faulu Bičevskise, vzápětí dostal dvouminutový trest gólman Maxwell za posunutí branky, Berani ale srovnat nedokázali. Největší šanci měl Kulda, odrazu od zadního mantinelu ale nevyužil.

V úvodních dvou třetinách fanoušci na atraktivní hokej čekali marně, ve třetí části se to změnilo. Po 68 sekundách poslal Hradec Králové do dvoubrankového vedení Rosandič, který proměnil střelou z levého kruhu šikovnou nahrávku Pauloviče zpoza branky. Pro slovenského beka to byla ve 22. utkání v české extralize premiérová trefa.

Za 104 vteřin Zlín snížil. Rovněž zpoza branky našel Kulda mezi kruhy Fořta, který sebral Maxwellovi čisté konto. Od té doby byli Zlínští o trochu aktivnější, obrana hostů byla ale neprostupná. Možnost na vyrovnání se domácím naskytla necelých pět minut před koncem při vyloučení Kukumberga, Berani ale ani početní výhodu nevyužili a neprosadili se ani v závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Dvě třetiny jsme byli horším týmem. Nemohli jsme se dostat na puk a prohrávali jsme buly. Když už jsme se dostali na kotouč ve třetí třetině, byli jsme natolik vyčerpaní, že z toho nic nebylo. Nějaké šance na vyrovnání tam byly, ale vyhrál lepší. Musíme si teď odpočinout, máme den navíc, toho musíme využít."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Podařilo se nám to tady odčarovat. Byla to celkem doba, než jsme tu vyhráli za tři body. Podali jsme dobrý výkon. První dvě třetiny jsme měli dobrý pohyb, byli jsme aktivní a tvořili jsme si šance. Horší už byla efektivita. Po gólu na 1:2 nás Zlín zatlačil a vypracoval si šance. My jsme ustoupili ze své hry a začali jsme se bát o výsledek. Každopádně dopadlo to dobře a odjíždíme šťastní."

PSG Berani Zlín - Mountfield Hradec Králové 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 43. Fořt (E. Kulda) - 27. Berger (F. Pavlík, Miškář), 42. Rosandič (Paulovič). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:5, navíc Koukal (Hradec Králové) 10 min. Bez využití. Diváci: 3327.

Zlín: J. Sedláček - Ferenc, Freibergs, Žižka, Nosek, Řezníček, Valenta, Gazda - Ondráček, Herman, Šlahař - Poletín, Fořt, Kubiš - E. Kulda, Werbik, Karafiát - Popelka, P. Sedláček, Fryšara. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, Piché, Rosandič, F. Pavlík - Bezúch, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, Vopelka - Berger, Bičevskis, Miškář - Paulovič, Kukumberg, R. Pilař. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Tabulka:

1. Litvínov 2 2 0 0 0 9:5 6 2. Olomouc 2 2 0 0 0 7:3 6 3. Brno 2 2 0 0 0 7:4 6 4. Vítkovice 2 2 0 0 0 5:3 6 5. Hradec Králové 3 2 0 0 1 5:7 6 6. Plzeň 2 1 0 0 1 6:3 3 Sparta Praha 2 1 0 0 1 6:3 3 8. Karlovy Vary 2 1 0 0 1 5:4 3 9. Pardubice 2 1 0 0 1 3:2 3 10. Zlín 3 1 0 0 2 7:9 3 11. Chomutov 2 0 0 0 2 4:7 0 Třinec 2 0 0 0 2 4:7 0 13. Mladá Boleslav 2 0 0 0 2 3:8 0 14. Liberec 2 0 0 0 2 0:6 0