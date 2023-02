Hokejisté Hradce Králové vyhráli v Třinci 2:1 a uspěli poosmé za sebou

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté čtvrtého Hradce Králové vyhráli díky obratu ve třetí třetině v 47. kole extraligy na ledě pátého Třince 2:1 a radovali se z osmého vítězství za sebou. Oceláře porazili podruhé během pěti dnů a mají před nimi v boji o přímý postup do čtvrtfinále náskok čtyř bodů. Vítězný gól dal v čase 53:09 útočník Radovan Pavlík. Úřadující mistr prohrál potřetí za sebou a vyhrál jen dva z posledních jedenácti duelů.

Do sestavy Hradce se vrátil uzdravený kapitán Radek Smoleňák. Nastoupil poprvé od 20. listopadu, kdy se zranil právě v Třinci. Oceláři se museli obejít bez útočníka Patrika Hrehorčáka.

Třinec v pondělní dohrávce 8. kola prohrál v Hradci Králové 3:4 a v dalšího souboje vstoupil aktivně. Hned ohrozil Kiviaha z dorážky Marcinko. Mountfield začal postupně také hrozit a Kacetla prověřili Radovan Pavlík a Kevin Klíma. Domácí se ubránili i při Jeřábkově vyloučení.

V 7. minutě mohl otevřít skóre Třinec. Daňo nabídnul puk před odkrytou branku Růžičkovi, který ale trefil pravou tyč. Vzápětí po Romanově úspěšném forčekingu ztroskotal na Kiviahovi Hrňa.

Na druhé straně pokryl prostor u levé tyče Kacetl, kde se jej snažil překonat po objeté branky Radovan Pavlík. Ocelářům se nepodařilo využít po vyloučeních Lalancettea a Janka ani 31 sekund trvající přesilovku pěti proti třem.

V úvodu druhé části měli možnosti Daňo, po Marcinkově přihrávce Čukste i sám Marcinko. Po Romanově střele pomohla Kiviahovi horní tyč. V 32. minutě už se Oceláři dočkali. Buček místo zakončení objel branku a zasunul puk u pravé tyče. Při Jankově trestu měl možnost Chmielewski a také Hrňa, který trefil levou tyč.

Třinecký gólman držel čistý štít do času 40:25, kdy po obléhání Kacetlovy branky přistrčil puk Eberle Cingelovi a ten zblízka vyrovnal. Oba týmy se snažily hrát bez chyb a šance pak chyběly. Až v 53. minutě Kiviaho v krátkém sledu musel krýt příležitosti Daňa a Marcinka.

O chvíli později se radovali naopak Východočeši. Chalupovo nahození tečoval úspěšně Radovan Pavlík a připravil šampionovi posledních tří dohraných ročníků extraligy další porážku. Ocelářům se nepodařilo ztrátu smazat ani v závěrečné power play. V největší šanci minul Nestrašil.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Třinec): "Byl to typický zápas s parametry play off - fyzický, náročný a s nasazením od začátku až do konce. Hlavně začátek jsme měli velmi dobrý. Měli jsme několik velmi dobrých šancí a mohli jsme odskočit. Byl to boj o každý metr. Ve třetí třetině už to bylo o tom, kdo dá gól, tak bude asi šťastnější. My jsme ho z některých dobrých šancí nedali, naopak soupeř nám dal dva góly z předbrankového prostoru. Je to opravdu škoda, protože klukům není co vyčítat. Nechali tam všechno. Nejpodstatnější jsou ale pro nás body, ty nemáme. Boj o první čtyřku nebalíme, ale už to nemáme ve svých rukách."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Byl to náročný bojovný zápas. Podali jsme obětavý týmový výkon. Bylo důležité, že jsme přežili začátek, kdy byl Třinec hodně aktivní, měl tlak i šance. Celkově v zápase si vypracoval dost šancí a nás podržel gólman Kiviaho. Kolikrát jsme měli i štěstí. My jsme naopak vytěžili z minima maximum. Byli jsme efektivní v koncovce a díky tomu bereme tři body. Byl to samozřejmě důležitý krok v boji o čtyřku."

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 32. Buček - 41. Cingeľ (Eberle, Lev), 54. R. Pavlík (Chalupa, F. Pavlík). Rozhodčí: Úlehla, Kika - Rampír, Axman. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4741.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Smith, J. Jeřábek, Roth, Čukste, Adámek - M. Růžička, Marcinko, Daňo - D. Voženílek, L. Hudáček, Nestrašil - Kurovský, Dravecký, Chmielewski - Hrňa, M. Roman, Buček. Trenér: Moták.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Marcel - Lev, Cingeľ, Eberle - Chalupa, Lalancette, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Smoleňák, Zachar, Pilař. Trenér: T. Martinec.