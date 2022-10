Hokejisté Hradce Králové vyhráli i díky Kiviahově nule v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v 11. kole extraligy v Mladé Boleslavi 2:0 a připsali si druhou výhru z posledních pěti zápasů. Vítězný gól dal v čase 39:07 Lukáš Pajer a 36 sekund před koncem dovršil výsledek při power play do prázdné branky Jakub Lev. Finský gólman Henri Kiviaho udržel poprvé v sezoně čisté konto. Bruslařským klub v sedmém domácím duelu v ročníku teprve podruhé prohrál.

Více šancí v první třetině měli hosté. Jergl ani Klíma se ale prosadit nedokázali. Hradec neotevřel skóre ani v nebezpečné úvodní přesilovce zápasu.

Ve 31. minutě se dokázali hráči Mountfieldu prosadit, ale rozhodčí po konzultaci s videm branku Veselého neuznal. To nakoplo domácí, kteří se začali tlačit do zakončení, ale střely Pýchy a Lintuniemiho skončily jenom na tyči.

Na gól si museli diváci počkat do času 39:07, kdy se jako první prosadil hostující Pajer, který se zapojil do útočné akce ihned po návratu z trestné lavice. Druhá třetina pak byla kvůli kolapsu jednoho z diváků ukončena předčasně a zbývajících 52 vteřin se odehrálo až po úpravě ledu.

Do třetí třetiny, která začala následně po krátké výměně stran, vstoupila v honbě za vyrovnáním aktivněji domácí Mladá Boleslav. Ta tlačila Hradecké v podstatě celou dvacetiminutovku, ale skórovat nedokázala ani ve třech nabídnutých přesilových hrách. Kiviaha nepřekonali domácí ani v závěrečné hře bez brankáře, naopak sami inkasovali z hole Lva do prázdné branky.

Hlasy trenérů po utkání 11. kola hokejové extraligy BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové (0:2):

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Hradec měl od začátku lepší pohyb, měli jsme problém s jejich napadáním. Ve druhé třetině se to začalo srovnávat, ale na můj vkus se moc jezdilo nahoru dolů a hra nebyla vůbec urovnaná. V závěru třetiny jsme bohužel inkasovali. Když nedáme branku, tak nemůžeme pomýšlet na body. Pochválit musím hráče, že jsme se ve třetí třetině snažili."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Odehráli jsme lepší zápas než proti Olomouci. Kluci to dneska odmakali. Jak jsme je kritizovali po posledním zápase, tak si tentokrát hrábli na dno. Ke konci jsme si to zkomplikovali zbytečnými vyloučeními, ale tam to zvládl speciální tým do oslabení. Jsme rádi, že jsme to tady dokázali dovést do vítězného konce."

Hokejová Tipsport extraliga - 11. kolo:

Mladá Boleslav - Hradec Králové 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 40. Pajer (Kevin Klíma, Kalina), 60. Lev (Cingeľ). Rozhodčí: Pražák, Pilný - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:8. Bez využití. Diváci: 3157.

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Schleiss (Rekonen, Kaňák), 20. Malát (Kaňák), 40. Kodýtek (Hrabík, Rekonen), 47. A. Dvořák (Kaňák, Budík) - 11. Demel (M. Sukeľ, Š. Stránský), 30. Gut (Zile, Freibergs), 51. Hlava (Š. Stránský, Jaks). Rozhodčí: Úlehla, Ondráček - Brejcha, Malý. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:2. Diváci: 4176.

HC Olomouc - HC Kometa Brno 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Rašner (Škůrek, Kunc), 38. Ondrušek (Konrád) - 12. Kollár (Šalé), 26. Strömberg (Hrbas), 33. Flek (T. Sallinen, Strömberg). Rozhodčí: Mrkva, Obadal - Rampír, Axman. Vyloučení: 1:6. Využití: 2:1. Diváci: 5500 (vyprodáno).

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 1:0 v prodl. (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branka a nahrávky: 63. Radil (Čerešňák, T. Zohorna). Rozhodčí: Hribik, Veselý - Špůr, Zíka. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 8699.

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Hrehorčák (Nestrašil), 38. L. Hudáček (M. Doudera), 46. Marcinko (M. Růžička), 50. M. Růžička (Voženílek, Daňo) - 22. E. Thorell (R. Horák, Tomášek), 32. R. Horák (Tomášek, Řepík). Rozhodčí: Kika, Stano (SR) - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 6:9. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4224.

HC Energie Karlovy Vary - HC Motor České Budějovice 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 19. Koblasa (Pulpán, Havlín), 22. Černoch (O. Beránek, Koblasa), 42. Hladonik (Gríger, T. Rachůnek), 46. Jiskra (Redlich, Havlín) - 16. Koláček z trestného střílení, 26. Pech, 59. M: Hanzl (Gulaš). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2479.

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 42. Koch (Raskob, Marosz), 43. Koch (Marosz). Rozhodčí: Jeřábek, Šír - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 7025.

Tabulka:

1. Olomouc 9 5 2 0 2 24:15 19 2. Pardubice 10 4 2 3 1 32:25 19 3. Vítkovice 10 5 1 2 2 34:28 19 4. Mladá Boleslav 11 5 2 0 4 26:20 19 5. Liberec 9 2 4 3 0 30:20 17 6. Sparta Praha 9 4 2 1 2 28:24 17 7. Brno 10 3 3 0 4 33:29 15 8. Hradec Králové 10 4 1 1 4 20:21 15 9. Třinec 9 4 0 2 3 23:23 14 10. Plzeň 11 3 1 1 6 30:33 12 11. České Budějovice 10 3 0 3 4 23:33 12 12. Karlovy Vary 9 3 1 0 5 23:31 11 13. Kladno 10 2 1 2 5 17:30 10 14. Litvínov 11 2 0 2 7 26:37 8