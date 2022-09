Hokejisté Hradce Králové slaví v Lize mistrů cenný skalp švédské Frölundy

Hradec Králové - Hokejisté hradeckého Mountfieldu zvítězili v základní skupině G Ligy mistrů potřetí v řadě. Po dvou výhrách nad francouzským Grenoblem zdolali na domácím ledě 5:3 čtyřnásobného šampiona soutěže švédskou Frölundu. Dvakrát se prosadili kapitán Radek Smoleňák a Kevin Klíma.

"Hodně cenné vítězství nad hodně silným mužstvem. Jsem rád, že se tým semkl a svou soudržností a týmovým výkonem dokázal ubojovat výhru s takhle těžkým soupeřem. Je škoda, že jsme si nepomohli přesilovkami a opět inkasovali v oslabení, ale produktivitou ve druhé třetině jsme zápas zvládli. Vážíme si toho, je to velké povzbuzení do začátku extraligy," řekl trenér Tomáš Martinec.

Ráz úvodní třetiny udaly přesilové hry. Podobně jako v letošním průběhu LM Hradec ty své promarnil a po vyloučeních se musel dvakrát bránit ve třech. Inkasoval v první situaci, kdy suverénní kombinaci Frölundy zakončil finský útočník Jere Innala.

Držiteli Prezidentského poháru z minulé extraligové sezony však znovu skvěle vyšla druhá část. Už v obou bitvách s Grenoblem ji vyhrál o tři góly a teď to zopakoval. Obrat načal šťastnou trefou ve 29. minutě kapitán Smoleňák, jehož přihrávku Christophemu Lalancettovi si hosté sami srazili do brány.

Po ubráněném oslabení pak hříšník Nikita Ščerbak ujel do přečíslení se Lvem a jeho přihrávku využil nekompromisní ranou pod břevno. Hned za 38 sekund si navíc nahození Jérémieho Blaina našel před brankářem dorážející Kevin Klíma a necelé tři tisícovky diváků slavily potřetí.

Po faulu Graemeho McCormacka dostala Frölunda v úvodu třetí třetiny trestné střílení, to však autorovi první trefy Innalovi zastavil výtečně chytající brankář Jan Růžička. Ve 46. minutě zvýšil vedení hradeckých hokejistů opět Smoleňák, jenž překvapil švédského gólmana Larse Johanssona střelou zpoza koncové čáry.

Elitní švédský celek ještě v závěru zatlačil a Max Friberg s Petterim Lindbohmem snížili na nejtěsnější rozdíl. Hru bez brankáře však potrestal Kevin Klíma. Hradec Králové tak soupeře v tabulce bodově dorovnal, o postupu do play off může rozhodnout v závěrečném dvojutkání proti Eisbärenu Berlín.

"Druhá třetina byla klíčová, my jsme udělali pár chyb a Mountfield je dokázal využít. Rozhodně jsme ale prohráli s lepším týmem. Mountfield měl výborný tlak a energii, vyhrát si určitě zasloužil," uvedl kouč Frölundy Roger Rönnberg.

Smoleňáka hřeje skalp Frölundy: Je to top tým v Evropě

Těžko se mohli královéhradečtí hokejisté naladit na start extraligy lepším způsobem. Gigantovi ze švédské Frölundy vrátili v Lize mistrů jak porážku z finále 2020, tak z prvního duelu v tomto ročníku. Kapitán Radek Smoleňák zavelel k vítězství dvěma šťastnými góly.

Frölunda si v minulých letech vybudovala napříč hokejovou Evropou obrovský respekt, Ligu mistrů vyhrála čtyřikrát během pěti sezon. Mountfield se jí ale nezalekl.

"Mám z toho dobrý pocit. Je to top tým v Evropě, takže jde o cenné vítězství před začátkem sezony," liboval si Smoleňák po výhře 5:3. Hradečtí se předvedli v ještě lepším světle než proti Grenoblu, jakoby jejich výkon rostl se sílou soupeře.

"To taky, ale spíš jsme nechtěli promarnit další zápas vlastními chybami. Je rozdíl, když vás někdo převálcuje, a když si to zkazíte nějakými nesmysly," řekl hradecký kapitán.

Jeho tým přitom i počtvrté v soutěži prohrával. "První třetinu jsme ztratili hlavně našimi vyloučeními. Oni mají na přesilovky nadstandardní hráče,“ uvedl Smoleňák, jenž potom odstartoval obrat.

"Zlepšili jsme pohyb, začali jsme se víc tlačit do brány. Myslím ale, že zápas nám vyhráli kluci, kteří chodí do oslabení. Hráli je parádně," narážel na sedm hradeckých trestů.

Kapitán Východočechů znovu potvrdil, že má čich na upracované góly. Tentokrát se sice neprosadil ze svého obvyklého prostoru před brankou, zato skóroval jednou s pomocí hokejky blokujícího soupeře a podruhé dokonce ze záporného úhlu.

"Je to o tom, že jsem hodil puk na bránu. Neříkám, že to tam vždycky padne, samozřejmě to bylo se štěstím. Ale když to tam člověk občas takhle napálí, štěstíčko se k němu přikloní," prohlásil Smoleňák.

Hradec má díky třetímu vítězství ze čtyř zápasů velmi dobrou pozici pro postup do play off. K němu už mu bude stačit jedna výhra ze dvou duelů proti Berlínu.

"Zatím o něm vůbec nic nevíme. Těšíme se ale, že s námi zase pojedou fanoušci,“ zmínil Smoleňák chystaný vlakový výjezd. Ten přijde na řadu až v říjnu, teď se Mountfield bude soustředit na start extraligy.

Do ní vstoupí příští pátek na domácím ledě s Libercem. "Spoustu věcí ještě musíme doladit, ale určitě naše hra není špatná," řekl hradecký kapitán.

Mountfield Hradec Králové - Frölunda HC 5:3 (0:1, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 29. Smoleňák (Lalancette), 34. Ščerbak (Lev), 35. Kevin Klíma (Blain), 46. Smoleňák (Lalancette, Ščerbak), 59. Kevin Klíma - 16. Innala (Lasch), 56. Friberg (Dower Nilsson, P. Johansson), 59. Lindbohm (F. Johansson). Rozhodčí: Soos (Maď.), Pražák - J. Svoboda, Hynek (všichni ČR). Vyloučení: 7:5. Využití: 0:2. Diváci: 2682.

Sestava Hradce Králové: J. Růžička - Blain, Kalina, F. Pavlík, Nedomlel, McCormack, Jank, Gaspar, Rymsha - Okuliar, Kevin Klíma, R. Pavlík - Lev, Cingel, J. Veselý - Ščerbak, Lalancette, Smoleňák - Kelly Klíma, Štohanzl, Pilař. Trenér: T. Martinec.

Tabulka:

1. Frölunda 4 3 0 0 1 17:10 9 2. Hradec Králové 4 3 0 0 1 14:12 9 3. Eisbären Berlín 4 2 0 0 2 16:14 6 4. Grenoble 4 0 0 0 4 9:20 0