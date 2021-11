Hokejisté Hradce Králové si proti Plzni připsali rekordní osmou výhru v řadě

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové potvrdili ve 24. kole extraligy pozici týmu s nejlepší formou i druhou příčku v tabulce. Díky skvělé druhé třetině zdolali Plzeň 7:4 a vyhráli poosmé v řadě, což se jim povedlo vůbec poprvé v historii klubového působení mezi tuzemskou elitou. Dvěma góly se pod výhru domácích podepsali finský útočník Ahti Oksanen a Kevin Klíma, který si navíc připsal i asistenci.

Nadstandardní extraligový hokej se hrál už od začátku, ale třetinu trvalo, než to aktéři zápasu naplno ukázali. Úniky Orsavy ani Dzierkalse ještě skóre nezměnily, až v osmé minutě navázal na střelecké představení z Pardubic Oksanen. Že se jeho rána odrazila od vnitřní konstrukce branky, musel potvrdit až videorozhodčí.

Přes dvojici oslabení byl Hradec Králové v první části nebezpečnějším týmem, Perret se Lvem však překombinovali akci v oslabení a druhý jmenovaný v posledních sekundách zakončil vedle.

Plzeň nehrála špatně, což proměnila v obrat po přestávce.Třetí přesilovou hru využil ostrou ranou kapitán Čerešňák a z úhlu potom nachytal brankáře Lukeše útočník Schleiss.

Tím ale Indiáni jenom vyburcovali soupeře k velkému představení. Během deseti minut skóroval Mountfield pětkrát. Senzační pasáž načal i ukončil Kevin Klíma. Ve 38. minutě už překonal střídajícího Svobodu, jenž nahradil neúspěšného Pavláta. Trefili se ale i netradiční střelci: Pilař, slovenský útočník Lamper s první extraligovou brankou a obránce Nedomlel, který svým průnikem překvapil asi úplně všechny.

Nejpevnější defenziva v soutěži potom vedení pohodlně kontrolovala, až v posledních sedmi minutách pustila hosty ke snížení. Obránce Kaňák se prosadil podivně zakroucenou střelou od modré čáry a exhradecký Mertl z mezikruží.

Poslední domácí hradecká výhra nad Plzní se datovala do září 2019, teď druhý tým extraligy čekání ukončil a vyhrál osmnáctý z 22 zápasů letošního ročníku. Střelou do prázdné branky to potvrdil finský kanonýr Oksanen.

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 7:4 (1:0, 5:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 8. Oksanen (Lev, Smoleňák), 29. Kevin Klíma (Blain), 30. Pilař (Šalda, McCormack), 32. Lamper (Orsava), 36. Nedomlel (Jergl, Kevin Klíma), 38. Kevin Klíma (Perret), 60. Oksanen (Koukal) - 22. Čerešňák (Bulíř), 28. Schleiss (Kodýtek), 54. L. Kaňák (Bulíř), 58. Mertl (Kaňák). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:1. Diváci: 4010.

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Kalina, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Jank, Nedomlel - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Šalda, Lalancette, Pilař - Orsava, Koukal, Lamper. Trenér: T. Martinec.

Plzeň: Pavlát (36. M. Svoboda) - Čerešňák, Kaňák, Jiříček, Graňák, Budík, Kvasnička, Kremláček - Schleiss, Kodýtek, Dzierkals - M. Lang, Mertl, Suchý - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Slanina, F. Přikryl, Kantner. Trenéři: Baďouček a Říha.