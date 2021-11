Hokejisté Hradce Králové si proti Plzni připsali rekordní osmou výhru v řadě

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové potvrdili ve 24. kole extraligy pozici týmu s nejlepší formou i druhou příčku v tabulce. Díky skvělé druhé třetině zdolali Plzeň 7:4 a vyhráli poosmé v řadě, což se jim povedlo vůbec poprvé v historii klubového působení mezi tuzemskou elitou. Dvěma góly se pod výhru domácích podepsali finský útočník Ahti Oksanen a Kevin Klíma, který si navíc připsal i asistenci.

Nadstandardní extraligový hokej se hrál už od začátku, ale třetinu trvalo, než to aktéři zápasu naplno ukázali. Úniky Orsavy ani Dzierkalse ještě skóre nezměnily, až v osmé minutě navázal na střelecké představení z Pardubic Oksanen. Že se jeho rána odrazila od vnitřní konstrukce branky, musel potvrdit až videorozhodčí.

Přes dvojici oslabení byl Hradec Králové v první části nebezpečnějším týmem, Perret se Lvem však překombinovali akci v oslabení a druhý jmenovaný v posledních sekundách zakončil vedle.

Plzeň nehrála špatně, což proměnila v obrat po přestávce.Třetí přesilovou hru využil ostrou ranou kapitán Čerešňák a z úhlu potom nachytal brankáře Lukeše útočník Schleiss.

Tím ale Indiáni jenom vyburcovali soupeře k velkému představení. Během deseti minut skóroval Mountfield pětkrát. Senzační pasáž načal i ukončil Kevin Klíma. Ve 38. minutě už překonal střídajícího Svobodu, jenž nahradil neúspěšného Pavláta. Trefili se ale i netradiční střelci: Pilař, slovenský útočník Lamper s první extraligovou brankou a obránce Nedomlel, který svým průnikem překvapil asi úplně všechny.

Nejpevnější defenziva v soutěži potom vedení pohodlně kontrolovala, až v posledních sedmi minutách pustila hosty ke snížení. Obránce Kaňák se prosadil podivně zakroucenou střelou od modré čáry a exhradecký Mertl z mezikruží.

Poslední domácí hradecká výhra nad Plzní se datovala do září 2019, teď druhý tým extraligy čekání ukončil a vyhrál osmnáctý z 22 zápasů letošního ročníku. Střelou do prázdné branky to potvrdil finský kanonýr Oksanen.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Hradec Králové): "Dobře jsme začali, ale začátek druhé třetiny jsme zaspali. Soupeř byl sedm osm minut lepší, rychlejší a silnější v soubojích. Po zásluze nás potrestal a prohrávali jsme 1:2. Potom jsme se ale zmátořili a začali hrát to, co jsme chtěli. Měli jsme skvělé pasáže, kdy jsme zápas jasně otočili. Třetí třetina mě trošku mrzí, měli jsme hrát poctivěji, ale jsem rád, že jsme to po pauze zvládli."

Miloš Říha (Plzeň): "Z naší strany to nebyl úplně dobrý zápas. Měli jsme sice povedenou pasáž na začátku druhé třetiny, a to přesně do našeho druhého gólu. V dalším střídání už jsme ale prohráli skoro všechny osobní souboje, dostali branku a potom se to rozsypalo. Tenhle úsek rozhodl celý zápas, protože jsme inkasovali pětkrát v rychlém sledu. Domácí byli důraznější a celkově lepší, takže vyhráli zaslouženě."

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 7:4 (1:0, 5:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 8. Oksanen (Lev, Smoleňák), 29. Kevin Klíma (Blain), 30. Pilař (Šalda, McCormack), 32. Lamper (Orsava), 36. Nedomlel (Jergl, Kevin Klíma), 38. Kevin Klíma (Perret), 60. Oksanen (Koukal) - 22. Čerešňák (Bulíř), 28. Schleiss (Kodýtek), 54. L. Kaňák (Bulíř), 58. Mertl (Kaňák). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:1. Diváci: 4010.

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Kalina, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Jank, Nedomlel - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Šalda, Lalancette, Pilař - Orsava, Koukal, Lamper. Trenér: T. Martinec.

Plzeň: Pavlát (36. M. Svoboda) - Čerešňák, Kaňák, Jiříček, Graňák, Budík, Kvasnička, Kremláček - Schleiss, Kodýtek, Dzierkals - M. Lang, Mertl, Suchý - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Slanina, F. Přikryl, Kantner. Trenéři: Baďouček a Říha.