Hokejisté Hradce Králové si mohou v pátek zajistit triumf v základní části

Praha - Hokejisté Hradce Králové mají v pátek první šanci zajistit si vítězství v základní části extraligy a zisk Prezidentského poháru. Mountfield v 58. kole soutěže hostí doma Litvínov, a pokud vyhraje v normální hrací době, aktuálně druhý Třinec jej již nebude moci předstihnout. Oceláři za Východočechy zaostávají o tři body, odehráli o utkání více a mají horší bilanci ve vzájemných zápasech.

"Vítězství po základní části je pro nás lákavé, rozhodně po něm půjdeme," řekl útočník Patrik Jergl po úterním zápase v Litvínově. Hradec Králové totiž shodou okolností nastoupí proti Severočechům podruhé za sebou. V dohrávce 43. kola prohrál 2:3 po samostatných nájezdech, přestože vedl 2:0. "Budeme jim to chtít určitě vrátit. A získat tři body zpátky," uvedl Jergl na klubovém webu odhodlaně.

Speciální utkání čeká útočníka Jakuba Lva, který může nastoupit k 594. utkání v řadě v nejvyšší soutěži a osamostatnit se v čele pořadí "železných mužů" soutěže. Aktuálně se o vedení dělí s Petrem Leškou.

Třinec se do programu extraligy zapojí až v neděli, bez ohledu na hradecký výsledek ale v základní části skončí nejhůře druhý a stejně jako Mountfield má jistý přímý postup do čtvrtfinále, až pět týmů bude ale v pátek usilovat o umístění v elitní čtyřce.

Nejlepší výchozí pozici mají momentálně třetí Sparta a čtvrtá Plzeň, oba týmy se ale představí na kluzištích soupeřů. Pražané hrají v Karlových Varech a Západočeši ve Zlíně.

Sparta se bude v Karlových Varech snažit navázat na sérii čtyř výher, Energii navíc porazila ve všech třech duelech v sezoně. "Chceme čtyřku urvat. Jsme rádi, že máme situaci ve svých rukou, což je pro nás nejdůležitější," řekl útočník Tomáš Šmerha.

Zatím stoprocentní bilanci proti Zlínu má i Plzeň, která ale venku čtyřikrát za sebou prohrála. K tomu odehrála o zápas víc než Pardubice, České Budějovice nebo Liberec, které po čtyřce také pokukují. "Chceme se tam udržet, byla by hloupost tvrdit něco jiného, když tam jsme pomalu celou sezonu. Byla by obrovská škoda z toho vypadnout takhle pár zápasů před koncem základní části, to bychom určitě byli naštvaní," uvedl útočník Jan Schleiss.

Pardubice budou o návrat mezi přímé postupující usilovat v Olomouci, která zase bojuje o udržení se mezi týmy, které postoupí do předkola. Dynamo prohrálo šestkrát v řadě a kleslo na páté místo. V sezoně proti Olomouci získalo sedm z devíti možných bodů. "Nedá se vybírat, kdy to nejhorší období v sezoně přijde. Nám se to stalo teď a musíme se s tím vyrovnat a přijít na to, jak z toho ven," řekl obránce Jan Košťálek.

Šesté místo s odstupem dvou bodů za Spartou drží České Budějovice, které se představí ve Vítkovicích. Zatímco Motor dvakrát za sebou vyhrál, Ostravané dvakrát prohráli. "Mají sílu v útoku, v rychlých přechodech. Góly dávají hlavně z přečíslení a přesilových her," řekl vítkovický trenér Miloš Holaň o soupeři.

Dva body za Jihočechy je Liberec, který doma přivítá Brno. Kometa drží poslední postupové, dvanácté místo se čtyřbodovým náskokem na Karlovy Vary. Energie ale musí hledět i pod sebe. Čtrnácté Kladno za Západočechy zaostává o sedm bodů a stále se může vyhnout baráži. Rytíři se doma utkají s Mladou Boleslaví.

