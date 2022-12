Hokejisté Hradce Králové se pokusí v odvetě znovu po třech letech zaskočit Zug

Úvodní utkání čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: Mountfield Hradec Králové - Zug, 7. prosince 2022, Hradec Králové. Zleva Radovan Pavlík z Hradce Králové, brankář Zugu Leonardo Genoni, Oliver Okuliar z Hradce Králové, Samuel Kreis z Zugu a Peter Cehlárik z Zugu.

Úvodní utkání čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: Mountfield Hradec Králové - Zug, 7. prosince 2022, Hradec Králové. Zleva Radovan Pavlík z Hradce Králové, brankář Zugu Leonardo Genoni, Oliver Okuliar z Hradce Králové, Samuel Kreis z Zugu a Peter Cehlárik z Zugu. ČTK/Taneček David

Zug (Švýcarsko) - O podobný kousek, který se jim povedl takřka přesně před třemi lety, se pokusí v úterý hokejisté Hradce Králové. Do odvety čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů proti Zugu půjde poslední zástupce extraligy v soutěži znovu po remíze v domácím souboji, a pokud chce postoupit mezi nejlepší kvarteto, musí na ledě úřadujícího švýcarského šampiona jakýmkoliv způsobem zvítězit. Utkání začne v 19:45.

Tým Mountfieldu otočil pod Bílou věží v závěru zápasu stav z 0:1 na 2:1, ale pak inkasoval. Aktérům v tu chvíli naskočily vzpomínky na konfrontaci se stejným sokem z první poloviny prosince. Tehdy Královéhradečtí rovněž inkasovali před svými diváky jako první v úvodním dějství, ve třetí třetině pak zachránili remízu 1:1, ale v aréně soupeře dokázali zvítězit jasně 4:0. I tentokrát bude v roli favorita soupeř.

"Škoda těch neproměněných šancí, té naší bolesti. Je to pořád stejné a dokola - zase jsme si vypracovali spoustu šancí, ale nedokázali jsme dát dlouho gól," posteskl si hlavní kouč Tomáš Martinec. "Víme, jak to bylo před těmi třemi roky, ale teď to je úplně jiná doba a jiní hráči. Budeme se dál držet našeho systému a hrát i v Zugu aktivně. Určitě tam pojedeme s vírou pokusit se o úspěch," dodal Martinec.

Jeho svěřenci se naladili na vítěznou vlnu nedělní výhrou 4:1 v Karlových Varech. "Doufám, že pro nás je to velmi dobrá vzpruha, klukům to určitě dodalo sebevědomí," věří Martincův asistent Petr Svoboda.

"S remízou 2:2 z prvního utkání jsme spokojení. Je to dobrý start pro začátek té odvety ve Švýcarsku. Těch domácích 2:2 je určitě lepší, než kdybychom doma prohráli třeba 3:5 a museli někde něco honit. Série je otevřená a já věřím, že se nám podaří postoupit," řekl Svoboda.

Oproti úvodnímu utkání, v němž měli Východočeši herně navrch, nechtějí nic moc měnit. "Chceme hrát furt stejně, zase být důslední ve forčekinku, napadat soupeře, hrát ten náš systém, který generuje hodně šancí. Bude pak důležité ty šance proměňovat. Klíčem k postupu bude zejména koncovka a dobrá hra v obranném pásmu," odtušil Svoboda.

"Zug je jedním z nejlepších týmů v Evropě a jsme rádi za výsledek 2:2, i když jsme vedli 2:1. Škoda jen, že jsme nevyužili víc šancí a nepřidali pár gólů. Nedá se nic dělat, k odvetě ale pojedeme s čistou hlavou," ujistil útočník Marek Zachar.

Domácí budou opět hodně spoléhat na českého kapitána Jana Kováře. "Naštěstí jsme v závěru vyrovnali, což nám hodně pomohlo. Ale celkově s naší hrou spokojeni nejsme. V první třetině to bylo ještě jakž takž dobré. Pak jsme ale šli s aktivitou hodně dolů. Měli jsme málo střel, nedokázali jsme se tolik udržet na puku. Jeden hráč hrál a ostatní na něj koukali. Zvládli jsme dobře jen oslabení. To ostatní chceme do odvety změnit," zdůraznil Kovář.

Ví, že přes slibný výsledek v "poločase" série se musí mít jeho tým před Východočechy na pozoru. "Mají dobrý tým. Kdyby ho neměli, tak nehrají čtvrtfinále Ligy mistrů. Rozhodně ukázali kvalitu a my se těšíme na odvetu. Potřebujeme doma vyhrát a postoupit," řekl Kovář s vírou, že historie se nebude opakovat. Sezona 2019/20 byla v Zugu jeho první. "Stát se může všechno, ale takové repete bychom fakt nechtěli. Chceme svou hru zlepšit a jít dál," prohlásil Kovář.