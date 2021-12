Hokejisté Hradce Králové se mohou díky předehrávce přiblížit vedoucímu Třinci

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové mohou v nedělní předehrávce 34. extraligového kola ukrojit z šestibodového manka, které mají na druhém místě tabulky na vedoucí Třinec. Jejich soupeřem budou Karlovy Vary, které před nynější reprezentační přestávkou prohrály pětkrát za sebou.

Východočeši prohráli poslední dvě utkání, stále však platí, že dosud nevyšli dvakrát po sobě naprázdno. "Na každý tým v extralize padne nějaká kratší, nebo delší deka My jsme si tím prošli po té první reprezentační pauze. V několika zápasech to z naší strany nevypadalo úplně optimálně. Nebylo to takové, jak ze začátku sezony, ale i přesto jsme uhráli dost bodů a nijak jsme nepropadli v tabulce. V posledním utkání se Spartou už to bylo dobré, přestože jsme získali jen bod," řekl obránce Bohumil Jank.

Věří, že zlepšení bude patrné na jeho týmu i v neděli. "Vary jsou bruslivý tým, který hraje všechno na dlouhé přihrávky. Hra se přelévá rychle nahoru a dolů. Je to nepříjemný soupeř, který je hodně zarputilý. Čekám hodně bruslivé utkání, doufám, že bude i pohledné," uvedl Jank.

Karlovarští vyšli už čtyřikrát v řadě naprázdno. "Hráči pracují a bojují, ale nedaří se nám hrát dobře s kotoučem a nepomůžeme si v přesilovkách, to jsou hlavní atributy, kvůli nimž nezískáváme body a nejsme v tabulce tam, kde bychom chtěli. Věřím, že ta pauza přišla v pravý moment a pomůže nám vyčistit hlavy. Musíme se vrátit v úplně jiném rozpoložení," prohlásil asistent trenéra Tomáš Mariška.

Impulzem ke zlepšení má být přítomnost klubové legendy Václava Skuhravého na střídačce. Skuhravý ukončil hráčskou kariéru po minulé sezoně a v klubu působil jako projektový manažer. Zároveň vedl tým do 16 let, byl asistentem u sedmnáctky a měl na starosti projekt speciálních dovedností mladých hráčů. Na střídačce A-týmu má mít na starosti defenzivní hru v obranném pásmu, přesilové hry, hru v oslabení a vhazování.