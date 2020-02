Hokejisté Hradce Králové prohráli ve finále LM s Frölundou

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové prohráli ve finále Ligy mistrů s Frölundou 1:3. Švédský tým tak obhájil prvenství v soutěži, kterou vyhrál počtvrté za pět let. Indiáni o vítězství rozhodli v závěru první třetiny, kdy v rozmezí 172 sekund třikrát skórovali. O jedinou branku Východočechů se postaral Petr Koukal.

Mountfield tak nevyužil ve vyprodané ČPP areně šanci stát se prvním českým týmem, který Ligu mistrů vyhraje. Ve finále neuspěl stejně jako v roce 2017 Sparta, která také nestačila na Frölundu.

Úřadující švédský mistr získal za celkový triumf prémii 300.000 eur (7,56 milionu korun). Východočeši dostanou 140.000 eur (3,5 milionu korun), 125.000 eur (3,15 milionu korun) vydělali na prémiích za postup do finále.

Po opatrném úvodu se do několika slibných šancí dostali hosté, Mazance však nepřekonali a v 7. minutě inkasovali. Prakticky první vydařenou akci v přesilové hře gólově zakončil Koukal, který využil přesnou přihrávku Filipa Pavlíka.

Další početní výhodu ale Mountfield nevyužil a aktivitu převzala Frölunda. Chalupovo vyloučení Indiáni ještě nevyužili, ale následný Šaldův faul již ano. Po sérii Mazancových zákroků se prosadil Hjalmarsson, ke kterému se odrazila Lundqvistova zblokovaná střela.

V závěru první třetiny poté hosté udělali zásadní krok k obhajobě trofeje. V 19. minutě přidal druhý gól Friberg a o minutu později se potřetí prosadil chytrou tečí Sundström. Tři branky Frölundy dělilo 172 sekund.

Ve druhé dvacetiminutovce Frölunda zkušeně kontrolovala hru a držela si vypracovaný náskok. Oba týmy mohly skórovat v početních výhodách, Mazanec i Mattsson ale chytali spolehlivě. Do nejvýraznějších hradeckých šancí se dostali v 37. minutě Cingel a Smoleňák, snížit však nedokázali.

V 47. minutě mohl hosty přiblížit jistotě výhry výborně hrající Lasch, netrefil však ideálně puk. Frölundě to ale vadit nemuselo, Seveřané potvrzovali, že venku hrát umějí. Na soupeřových kluzištích rozhodli o postupu do semifinále i do finále. Východočeši zkoušeli ještě duel zdramatizovat v krátké power play, druhý gól ale nedali.

Hlasy po utkání:

Vladimír Růžička (trenér): "Měli jsme vynikající vstup do zápasu, podařilo se nám dát gól, ale pak jsme bohužel dostali tři rychlé góly, což pramenilo z vyloučení. A Frölunda měla přesilovky hodně dobré. Přehrávali nás, Marek Mazanec to párkrát vyčapal, šlo to i vedle, ale pak jim to trochu sjelo z hokejky a první gól byl malinko nešťastný. Ukázali, že jsou silné mužstvo. Vyhráli Ligu mistrů už počtvrté a není to náhoda. Švédové po vstřelených gólech kontrolovali hru, ale ještě jsme tam něco málo měli. Hokej je nevyzpytatelný, oni před góly taky velké šance neměli."

Marek Mazanec (brankář): "Musím říct, že ani nejsem moc zklamaný. To je hokej. Soupeř byl dnes lepší a já musím poděkovat klukům, protože na ledě nechali všechno. Každý do toho dal maximum. Bylo poznat, že Frölunda je trošku někde jinde. Rozhodl jejich důraz a detailní provedení, které v útočném pásmu i v obraně uměli. My jsme si žádné dorážky nevytvořili, oni měli dorážku každou chvíli. Umí to. Kdyby jim góly nenapadaly v první třetině, tak by to možná byla jen otázka času a napadaly by tam později. Nám na druhou stranu chybělo trošku štěstíčka."

Radek Smoleňák (útočník): "Začátek zápasu jsme měli dobrý, prvních deset minut. Dali jsme gól, hráli jsme dobře. Pak jsme ale udělali nesmyslná vyloučení, dostali jsme gól, pak hned druhý a třetí, což byla docela velká facka. Pak ale ruku na srdce, Frölunda hrála fantasticky a kontrolovala hru. Bylo těžké proti nim hrát, moc šancí jsme neměli. Musíme jim dát kredit, mají fantastický zkušený tým. U nás byla snaha, bojovnost, všechno, co bychom měli mít, ale bohužel směrem dopředu jsme toho moc neukázali. A vzadu jsme měli hodně okýnek, které nesmí být. Frölunda vyhrála zaslouženě."

Hradec Králové - Frölunda 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Koukal (F. Pavlík, Cibulskis) - 17. S. Hjalmarsson (J. Lundqvist, Lasch), 19. Friberg (Grönlund), 20. Sundström (Ekbom, Fagemo). Rozhodčí: Vikman, Kaukokari (oba Fin.) - Hofer (Něm.), Leermakers (Niz.). Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 6890 (vyprodáno).

Hradec Králové: Mazanec - Gaspar, Nedomlel, Cibulskis, Čáp, Váchal, F. Pavlík, Zámorský, Šalda - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - Kevin Klíma, Lev, R. Pavlík - Jergl, Koukal, Perret - Dragoun, Kubík, Miškář. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.

Frölunda: Mattsson - Lennström, Stollery, Moverare, Ekbom, Grönlund, Gormley, Printz - Mustonen, J. Lundqvist, Friberg - Peterson, S. Hjalmarsson, Lasch - P. Carlsson, Sundström, Fagemo - Rosseli Olsen, Lasu, Rakhshani - Henriksson. Trenér: Rönnberg.