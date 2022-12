Hokejisté Hradce Králové prohráli v Zugu v prodloužení a v LM končí

Úvodní utkání čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: Mountfield Hradec Králové - Zug, 7. prosince 2022, Hradec Králové. Zleva Radovan Pavlík z Hradce Králové, brankář Zugu Leonardo Genoni, Oliver Okuliar z Hradce Králové, Samuel Kreis z Zugu a Peter Cehlárik z Zugu.

Úvodní utkání čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: Mountfield Hradec Králové - Zug, 7. prosince 2022, Hradec Králové. Zleva Radovan Pavlík z Hradce Králové, brankář Zugu Leonardo Genoni, Oliver Okuliar z Hradce Králové, Samuel Kreis z Zugu a Peter Cehlárik z Zugu. ČTK/Taneček David

Zug (Švýcarsko) - Hokejisté Hradce Králové prohráli v odvetném utkání čtvrtfinále Ligy mistrů v Zugu 1:2 v prodloužení a v soutěži končí. V 64. minutě rozhodl o vítězství úřadujícího švýcarského šampiona americký útočník Brian O'Neill. Zug, v jehož dresu se z postupu radoval i český reprezentační útočník Jan Kovář, se v semifinále utká s Tapparou Tampere.

Hradec Králové v prvním zápase s Zugem doma remizoval 2:2, dnes se o jeho jediný gól postaral ve druhé třetině Aleš Jergl, jenž odpověděl na branku Justina Abdelkadera. Zug oplatil Východočechům vyřazení ve stejné fázi soutěže z roku 2019.

"Nedali jsme spoustu vyložených šancí, bohužel se od nás trošku odklonilo štěstíčko. Měli jsme spoustu samostatných nájezdů, nedali jsme góly a to dnes rozhodlo," řekl asistent trenéra Petr Svoboda na webu soutěže. "Myslím si, že jsou to výborné zkušenosti. Hráli jsme proti výborným týmům a dokázali jsme si, že s nimi můžeme hrát. Drželi jsme s nimi krok. Dnes to bylo o gól, musíme pogratulovat soupeři," dodal Svoboda.

Domácí měli hned v úvodu zápasu výhodu přesilové hry, faul Janka ale potrestat nedokázali. Stejně dopadli následně i hosté. Ve 13. minutě měl velkou šanci otevřít skóre Senteler, finský gólman ve službách Hradce Králové Kiviaho ale předvedl výborný zákrok.

V závěru první třetiny měly velkou šanci oba týmy. Nejprve se do brejku dostal Radovan Pavlík, nedokázal ale ideálně zakončit. V poslední minutě zastavil Lalancette aktivního Sentelera jen za cenu faulu a Zug dostal možnost trestného střílení, švýcarský útočník ale skóre neotevřel.

Ve 24. minutě již domácí vedli, poté co se prosadil Abdelkader. Americký útočník s více než 800 starty v NHL předvedl důraz na brankovišti. Východočechům se ale podařilo rychle vyrovnat, protože za záda Genoniho prošla bekhendová střela Jergla. Na gólu se podílel i francouzský útočník Perret, jenž za Mountfield nastoupil po zranění poprvé v sezoně.

Vyrovnání královéhradecký tým povzbudilo a Genoni se musel v brance činit. Tlak hostů ukončil až faul Kellyho Klímy v útočném pásmu. Zug ale přesilovku nevyužil, stejně jako soupeř následně nepotrestal vyloučení Sentelera.

Ve třetí části si domácí vypracovali několik slibných příležitostí ke vstřelení druhé branky. Hofmann, slovenský reprezentační útočník Cehlárik ani Suri ale Kiviaha nedokázali překonat. V 56. minutě mohl posunout do semifinále Hradec Králové Okuliar, ani on se ale v koncovce neprosadil.

Zápas dospěl do prodloužení, jehož hrdinou se stal O'Neill. Nejproduktivnější hráč Zugu v Lize mistrů rozhodl v čase 63:49.

EV Zug - Mountfield Hradec Králové 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávka: 24. Abdelkader (Suri, Schlumpf), 64. O'Neill (Simion, Kreis) - 28. Jergl (Perret). Rozhodčí: Nord, Sjöqvist (oba Švéd.) - Cattaneo, Fuchs (oba Švýc.). Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 3953. První zápas 2:2, postoupil Zug.

Sestavy:

Zug: Genoni - Schlumpf, Djoos, Stadler, Kreis, Geisser, Nussbaumer, Vogel - Simion, O'Neill, Hofmann - Zehnder, Senteler, Cehlárik - Martschini, Jan Kovář, Herzog - Abdelkader, Leuenberger, Suri - Klingberg. Trenér: Tangnes.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Piegl, F. Pavlík, Rosandič, Čáp - Okuliar, Zachar, R. Pavlík - Lev, Lalancette, Cingeľ - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Štohanzl, Pilař. Trenér: T. Martinec.

Tappara Tampere - Rögle 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Branky: 22. Lehterä, 38. a 60. Savinainen, 54. a 59. Ojamäki - 39. Edström. První zápas 2:3, postoupila Tappara Tampere.

Jukurit Mikkeli - Lulea 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Branky: 31. Piitulainen - 4. Komarek, 18. Shinnimin, 49. Tyrväinen. První zápas 1:5, postoupila Lulea.

Frölunda - Skelleftea 4:2 po sam. náj. (0:0, 2:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 28. Borgman, 31. Nilsson, 49. Johansson, rozhodující nájezd Lasch - 29. Wingerli, 42. Forsfjäll. První zápas: 0:1, postoupila Frölunda.

Semifinálové dvojice: Tappara Tampere - Zug, Lulea - Frölunda.