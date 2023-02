Hokejisté Hradce Králové porazili v dohrávce Třinec a ztrácejí na něj už jen bod

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zaznamenali v extralize šesté vítězství v řadě. V dohrávce 8. kola zdolali Třinec 4:3, a to zejména díky třem gólům čerstvých navrátilců do sestavy. Svou ztrátu na čtvrté Oceláře tak v tabulce snížili na jediný bod.

Kdo na zápas přišel později, litoval: do deváté minuty totiž padly čtyři góly, po dvou na každé straně. Už po 29 sekundách oslavil návrat do hradecké sestavy Pilař, jenž opustil marodku společně se Zacharem a Okuliarem.

Oceláři skóre otočili zásluhou obránců. Brankář Kiviaho nestačil na tvrdou ránu Marinčina a Rothovu střelu jen zbrzdil, ale nezastavil. Zakrátko však znovu vyrovnal Jergl, jehož krásnou přihrávkou přes dvě pásma vyslal do úniku Filip Pavlík.

Potom už se brankový vývoj uklidnil. Rozhodčí odřídili pár střídání ve třech, hlavní sudí Antonín Jeřábek si totiž kvůli drobnému šrámu v obličeji vyžádal ošetření. Jeho jmenovec, reprezentační obránce Jakub Jeřábek, oslabil Oceláře trojicí faulů za dvanáct minut, ale v přesilovkách se oba týmy trápily.

Stavem mohli pohnout z dorážky Voženílek nebo extřinecký Werek. Góly nahradily alespoň emoce, terčem domácích byl často právě Voženílek, jenž v posledním vzájemném duelu zranil Okuliara. Větší potyčku ale mezi sebou svedli až Kalina s Daněm. Lídr extraligové produktivity skončil po tvrdém knokautu na ledě.

Zápas se zlomil v prvních deseti minutách třetí třetiny. Kanonýr Martin Růžička mohl jubilejní 600. start za Oceláře oslavit gólem hned po úvodním buly, Kiviaho mu ale zmenšil úhel a zasáhl.

Do náskoku tak šel Hradec Králové. Špatnou třineckou disciplínu na šestý pokus potrestal z dorážky Okuliar a bekhendem se trefil i třetí z domácích navrátilců Zachar. Oceláři snížili minutu před sirénou z power play pět na tři zásluhou Hudáčka, k vyrovnání se už nedostali.

Mountfield tak vyzrál na Třinec na třetí pokus poprvé v sezoně. Poslední vzájemný duel v základní části odehrají oba soupeři už v pátek na stadionu Ocelářů.

Hlasy trenérů po dohrávce 8. kola hokejové extraligy Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec (4:3):

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Zápas byl pro obě strany hodně náročný, se spoustou soubojů. Dobře jsme do něj vstoupili, Třinec pak otočil, ale bylo důležité, že jsme rychle srovnali. Druhá třetina byla rozkouskovaná vyloučeními, ve třetí jsme si pomohli přesilovkou a tam se zápas zlomil. Po dobrém forčeku jsme dali čtvrtý gól. Třinec ještě snížil, ale jsme strašně moc rádi, že jsme to uhráli. V boji o čtyřku bude rozhodovat každý bod."

Vladimír Orzságh (Třinec): "I když se hrálo po reprezentační přestávce, zápas měl parametry play off. Špatně jsme do něj vstoupili a v prvním střídání dostali gól, potom jsme se zlepšili a šli do vedení. Celkově to byl vyrovnaný zápas, my jsme ale byli velmi nedisciplinovaní a oslabení nás stála hodně sil. Nakonec nás domácí přetlačili a odcházíme s prázdnou. Každý zápas teď už pro nás bude jako play off."

Dohrávka 8. kola hokejové extraligy:

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 4:3 (2:2, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Pilař (Eberle, McCormack), 9. Jergl (F. Pavlík, Lalancette), 47. Okuliar (Werek, Lev), 50. Zachar (Okuliar) - 4. Marinčin (M. Doudera, Nestrašil), 8. Roth (Miloš Roman, Hrehorčák), 60. L. Hudáček (Roth, M. Růžička). Rozhodčí: Jeřábek, Stano (SR) - Kis, Rampír. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. Diváci: 3542.

Sestavy:

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - Pilař, Lev, Eberle - Werek, Lalancette, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Okuliar, Zachar, M. Chalupa. Trenér: T. Martinec.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, Marian Adámek, J. Jeřábek, Smith, Čukste, Roth - M. Růžička, Marcinko, Daňo - L. Hudáček, D. Voženílek, Nestrašil - Hrňa, Dravecký, Chmielewski - Hrehorčák, Miloš Roman, Buček. Trenér: Moták.

Tabulka:

1. Pardubice 45 27 8 4 6 141:89 101 2. Vítkovice 45 23 4 9 9 137:110 86 3. Sparta Praha 44 24 5 2 13 130:100 84 4. Třinec 45 20 4 5 16 129:101 73 5. Hradec Králové 45 18 7 4 16 122:114 72 6. Liberec 45 15 7 10 13 133:116 69 7. Olomouc 44 19 4 2 19 110:113 67 8. Plzeň 45 15 6 7 17 116:122 64 9. Karlovy Vary 45 17 4 2 22 111:136 61 10. Brno 45 15 6 2 22 115:135 59 11. Mladá Boleslav 45 12 6 8 19 99:114 56 12. Litvínov 45 12 4 8 21 118:131 52 13. České Budějovice 45 12 5 5 23 108:132 51 14. Kladno 45 12 3 5 25 102:158 47

Individuální statistiky hokejové Tipsport extraligy:

Kanadské bodování:

1. Daňo (Třinec) 44 zápasů/43 bodů (24 branek + 19 asistencí), 2. Roberts Bukarts (Vítkovice) 45/43 (21+22), 3. M. Růžička (Třinec) 45/43 (21+22), 4. Pech (České Budějovice) 45/42 (8+34), 5. Plekanec (Kladno) 45/41 (13+28), 6. Holík (Brno) 45/40 (11+29), 7. Lakatoš (Vítkovice) 44/39 (16+23), 8. Nestrašil (Třinec) 37/39 (8+31), 9. Gulaš (České Budějovice) 40/35 (18+17), 10. Radil (Pardubice) 42/35 (11+24).

Střelci:

1. Daňo (Třinec) 24 branek, 2. Řepík (Sparta), Roberts Bukarts (Vítkovice), M. Růžička (Třinec) všichni 21, 5. Kudrna (Litvínov) 20, 6. Flynn (Liberec) 19, 7. Gulaš (České Budějovice), Horký (Brno) oba 18, 9. L. Hudáček (Třinec), O. Beránek (Karlovy Vary), Jergl (Hradec Králové) všichni 17.

Tabulka návštěvnosti 8. kola hokejové Tipsport extraligy: