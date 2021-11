Hokejisté Hradce Králové porazili Olomouc 5:1 a zvítězili pošesté za sebou

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 22. kole extraligy Olomouc 5:1 a natáhli svou vítěznou sérii na šest utkání. Dvěma body za gól a asistenci k tomu přispěl Radek Pilař a dvěma přihrávkami Petr Koukal. Hanáci naopak prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů.

V první třetině v Hradci Králové velké gólové šance chyběly. Olomouc je nedovolila Mountfieldu ani při Grochově vyloučení a domácí se zase ubránily při Jankově trestu. Hradečtí hráči se ale minutu a půl před koncem radovali z vedení, když Kanaďan Lalancette využil clony před Lukášem a prostřelil jej od modré čáry.

Na přelomu první a druhé části hosté odolali při vyloučení Strapáče, který tvrdě u mantinelu atakoval Pavlíka. Při Káňově pobytu na trestné lavici v 25. minutě už se domácí dočkali druhé branky. Oksanen nabil Pavlíkovi, který tvrdou ranou nedal Lukášovi šanci zareagovat.

Vzápětí mohl snížit Tomeček, ale ztroskotal na Kiviahovi. V další šanci Hanáků trefil Krejčí horní tyč. V 28. minutě ještě Kelly Klíma v prvním šanci při přečíslení olomouckého gólmana nepřekonal, ale o několik vteřin později si kombinaci zopakovali a tentokrát už zamířil přesně.

Kiviaho držel čistý štít i při trestu Kellyho Klímy a v oslabení měl možnost zvýšit Lev. Po současném vyloučení Lampera a Blaina 73 sekund před koncem druhé částí snížil střelou z pozice mezi kruhy Káňa, ale hned za 12 sekund vrátil v oslabení domácím tříbrankový náskok Pilař.

V úvodu třetí části přišli domácí na několik minut o obránce Nedomlela, jehož zasáhl na střídačce puk a musel být ošetřen. Olomouc se ubránila při Kuskově vyloučení. V 50. minutě neuspěl z dorážky hostující Nahodil a v protiútoku měl možnost Smoleňák, ale fauloval jej Ondrušek. V 54. minutě z přečíslení dovršil výsledek po Lamperově přihrávce do odkryté branky Orsava.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Hradec Králové): "Líbil se mi přístup, který jsme k zápasu měli. Věděli jsme, že Olomouc má zkušený a fyzický tým. Líbilo se mi, že ve fyzické hře jsme dnes obstáli. V soubojích jsme byli silnější a zdatnější. Tým přepnul, protože to byl trošku jiný zápas než v Třinci. To se strašně cení. Pomohli jsme si přesilovkou a velmi dobře jsme dělali věci dozadu, ať už to bylo oslabení nebo i hra pět na pět. Byl to opravdu týmový výkon podpořený naší velmi kvalitní fyzickou hrou."

Jan Tomajko (Olomouc): "Dnes jsme byli horším týmem a Hradec nás předčil hlavně v důrazu, soubojích a zakončení. V tom jsme byli horší. Nepomohli jsme si ani přesilovkami pět na čtyři. Sice jsme proměnili pět na tři, ale potom jsme inkasovali čtvrtý gól a to nás už úplně semlelo. Pak už jsme na to nedokázali zareagovat ve třetí třetině."

Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 19. Lalancette (Kelly Klíma, Pilař), 25. F. Pavlík (Oksanen, Blain), 28. Kevin Klíma (Perret), 39. Pilař (Koukal), 54. Orsava (Lamper, Koukal) - 39. J. Káňa II (Krejčí). Rozhodčí: Kika, Stano (SR) – Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3811.

Sestavy:

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, McCormack, Kalina, Jank - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Pilař - Orsava, Koukal, Lamper. Trenér: T. Martinec.

Olomouc: Lukáš - Groch, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček - V. Tomeček, Krejčí, J. Káňa II - Kucsera, J. Knotek, Burian - Olesz, Kolouch, Strapáč - Kusko, Nahodil, Klimek. Trenéři: Moták a J. Tomajko.