Hokejisté Hradce Králové po obratu a hattricku Oksanena vyhráli v Pardubicích

Pardubice - Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání 23. extraligového kola východočeského rivala Pardubice na jeho ledě 4:3 v prodloužení. Hosté protáhli vítěznou sérii na sedm zápasů a uspěli i ve druhém derby sezony, přestože ještě na začátku 58. minuty prohrávali 1:3. V čase 61:53 však dovršil hattrick Ahti Oksanen. Za domácí se dvakrát prosadil Anthony Camara.

Třaskavý souboj před více než 10 tisíci diváky začal od podlahy. Už po 12 sekundách byli vyloučeni Mikuš za krosček a Smoleňák za hrubost. Prostoru na ledě při hře ve čtyřech na obou stranách využili bleskově domácí. V čase 0:39 se dostali do přečíslení dvou na jednoho Cienciala se zakončujícím Říčkou a ten potvrdil pozici aktuálně nejlepšího střelce soutěže.

Vyrovnat mohli Kevin Klíma i Orsava, ale více šancí s chutí hrajícího Dynama musel likvidovat strážce hostující branky Kiviaho. Paradoxně když už se hra opticky vyrovnala, poradil si v nelehké pozici před hostující brankou Camara a zvýšil na 2:0. S brzkou odpovědí však přispěchal v přesilovce Oksanen a načal svůj velký večer. Na druhé straně spálil velkou šanci Říčka.

Druhé dějství se od samého začátku hrálo pod taktovkou hráčů Mountfieldu, jenže hosté ztroskotávali na Frodlovi. Na začátku 36. minuty navíc Camara potrestal Smoleňákův přestupek a Pardubičtí měli dvoubrankové vedení zpátky.

Ve třetí části domácí pečlivě hlídali vydobytý náskok. Bez úhony přečkali oslabení i příležitost Orsavy. Osm minut před vypršením základní hrací doby mohl zařídit dramatickou koncovku Nedomlel, který měl na kruhu hodně času na zakončení, jeho dobře mířenou ránu však dokázal vytěsnit Frodl.

V čase 56:48 se hostům naskytla další možnost návratu do zápasu. Po faulu Mikuše na pronikajícího Perreta měl Kelly Klíma možnost snížit z trestného střílení, jenže v klíčový okamžik nechal kotouč mezi kruhy za sebou a Frodla tak neohrozil.

Hosté sáhli vzápětí k power play a konečně se dočkali po ráně Oksanena. Do konce zbývalo ještě přes dvě a půl minuty. A Kelly Klíma svůj nepovedený nájezd nakonec ještě stihl odčinit, když jen necelých 15 sekund před závěrečnou sirénou poslal dramatický zápas do prodloužení.

V něm patřila první větší šance domácím, jenže pak jeli hosté dva na jednoho, k Oksanenovi se dostala jeho vlastní zblokovaná nahrávka a snadno uklidil puk do odkryté branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "První třetina byl z naší strany slušná a vytvořili jsme si tam náskok, vedli jsme 2:1. Od druhé třetiny byl soupeř lepší, měl daleko větší důraz, hosté byli lepší v osobních soubojích a my jsme tam měli štěstí, že jsme neinkasovali, naopak jsme ještě gól dali. Šli jsme tak s dvoubrankovým vedením do třetí třetiny, kterou jsme odehráli celkem slušně, nepouštěli jsme moc Hradec do šancí a sami mohli něco potrestat, ale pak ty poslední čtyři minuty... Nejprve nájezd, který Dominik Frodl ještě chytil, ale pak tam byly obrovské nedůrazy našich hráčů. To se nám nesmí stávat. Hradec však vyhrál asi zaslouženě."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Do zápasu jsme špatně vstoupili a pustili jsme tak Pardubice do utkání. První třetinu jsme tahali za kratší konec, pomohl nám přesilovka, v níž jsme snížili. Nakopla nás, jen škoda, že ve druhé třetině, kdy jsme byli podle mého jednoznačně lepší, jsme si nedokázali pomoct gólově. Hráli jsme tam výborně, ale nebyli za to odměnění, i kvůli výbornému Frodlikovi v brance Pardubic. Třetí třetinu už jsme to tlačili trošičku do kopce. Pardubice jsou hodně kvalitní tým a výborně si to hlídali, měli jsme tam několikrát štěstí, že nám neodskočili na 4:1. Co říct k tomu závěru? Malinko štěstí, ale tým bojoval do poslední vteřiny a zase ukázal charakter. A za ten výkon byl odměněný."

HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 3:4 v prodl. (2:1, 1:0, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Říčka (Cienciala, Košťálek), 12. Camara (R. Kousal), 36. Camara (A. Musil, J. Mikuš) - 13. Oksanen (Blain, Jergl), 58. Oksanen (McCormack, Jergl), 60. Lamper (Kelly Klíma, Kevin Klíma), 62. Oksanen (Lalancette). Rozhodčí: Lacina, R. Svoboda - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 10.050.

Sestavy:

Pardubice: Frodl - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, J. Kolář, Vála - Blümel, Cienciala, Říčka - Camara, A. Musil, R. Kousal - O. Rohlík, Poulíček, Paulovič - Anděl, O. Roman, Koffer. Trenér: R. Král.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, McCormack, Kalina, Jank - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Pilař - Orsava, Koukal, Lamper. Trenér: T. Martinec.