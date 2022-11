Hokejisté Hradce Králové po nevídané přestřelce zdolali Kladno 8:7 v prodloužení

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zdolali v 17. kole extraligy doma Kladno 8:7 v prodloužení, přestože prohrávali už 4:7. Zabrali tak po dvou duelech bez bodu. V čase 61:29 rozhodl obránce Graeme McCormack . Rytíři venku prohráli pošesté v řadě a klesli na poslední místo o skóre za Litvínov.

Od zápasu dvou týmů s dosud nejslabší koncovkou asi nikdo neočekával takovou přestřelku hned od úvodního střídání. Zachar s Jerglem se svými góly v úvodních 37 sekundách postarali o druhý nejlepší zápis do historie samostatné české extraligy - rychleji si náskok 2:0 vypracovaly pouze České Budějovice nad Olomoucí v březnu 1994.

Už do 10. minuty však Rytíři manko vymazali zásluhou Procházky a Kubíka, jenž skóroval po třítýdenní absenci v sestavě. Podobně na branku Kevina Klímy odpověděl Brodecki a domácího gólmana Růžičku nahradil Kiviaho.

Ten však nebyl o moc úspěšnější, ve druhé části totiž inkasoval tři góly z pouhých pěti střel. Mountfield strávil více než polovinu třetiny v početních výhodách, přes minutu i ve dvojnásobné, ale soupeř mu udělil lekci z produktivity.

Přesnou tečí Dotchinovy střely obrátil skóre Beran a na posměšné choreo domácích fanoušků odpověděl kladenský kapitán Plekanec, jenž po třech asistencích sám skóroval.

Snovou třetinu Rytířů zakončil 19 sekund před jejím koncem další matador Klepiš. Po snížení Lva hosty na čas uklidnil druhou trefou Švéd Brodecki, hostům však srazil vaz dvojitý trest pro Berana.

Tříbrankový náskok v posledních čtyřech minutách nevídaně ztratili. Ještě ve hře čtyř proti čtyřem skórovali Jergl s Lalancettem a v poslední sekundě vyrovnal na 7:7 znovu Lev. Jeho branka byla už třetí, kterou během večera posvětil videorozhodčí.

Neuvěřitelný obrat Mountfieldu pak dokonal ve druhé minutě prodloužení obránce McCormack.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Musím být na hráče pyšný, že bojovali až do konce, snažili se utkání obrátit a ukázali obrovský charakter. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že to byl šílený zápas. Přestože jsme do něj dobře vstoupili, tak jsme udělali spoustu chyb, za které nás soupeř trestal. Ze zápasu máme spoustu materiálu a musíme se z něj poučit, protože takhle hrát nemůžeme."

Otakar Vejvoda (Kladno): "Někdy si člověk pamatuje ze zápasu všechno, dneska si vůbec nepamatuju, co se stalo do padesáté minuty. Dobře jsme se do utkání vrátili, ale gratuluju Hradci, že ho takhle zvrátil ve svůj prospěch. Nesmíme se na konci zápasu nechat vylučovat za nesmysly, takové věci se prostě nemůžou stávat. Hradci jsme tím hodně pomohli."

Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno 8:7 v prodl. (3:3, 0:3, 4:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Zachar (Kalina, Okuliar), 1. Jergl (Kevin Klíma), 13. Kevin Klíma (Okuliar), 41. Lev (McCormack, Okuliar), 57. Jergl (Okuliar, Blain), 57. Lalancette (McCormack, Cingeľ), 60. Lev (Kelly Klíma, Kevin Klíma), 62. McCormack (Lev) - 6. M. Procházka (Plekanec, Kubík), 10. Kubík (M. Procházka, Plekanec), 15. Brodecki (Slováček), 27. M. Beran (Dotchin, Plekanec), 35. Plekanec, 40. Klepiš (Michnáč, Zikmund), 45. Brodecki (Filip, Melka). Rozhodčí: Pilný, Hribik - J. Svoboda, Špůr. Vyloučení: 4:12. Využití: 1:1. Diváci: 3247.

Hradec Králové: J. Růžička (15. Kiviaho) - McCormack, Kalina, Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Huttula, Pilař - Zachar, Lev, Okuliar - Jergl, Lalancette, Kevin Klíma - Kelly Klíma, Cingeľ, R. Pavlík - Pajer, Štohanzl, Smoleňák. Trenér: T. Martinec.

Kladno: Brízgala - Slováček, Dotchin, Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Babka, Kehar - M. Procházka, Plekanec, Kubík - Zikmund, Klepiš, Michnáč - O. Bláha, Indrák, Melka - Brodecki, Filip, M. Beran. Trenér: O. Vejvoda ml.