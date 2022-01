Hokejisté Hradce Králové otočili zápas s Mladou Boleslaví a vedou extraligu

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 40. kole extraligy Mladou Boleslav 5:2 a posunuli se do čela soutěže před Třinec, který dnes s ohledem na karanténu týmu nehrál. Mountfield otočil utkání ze stavu 0:2, gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel obránce Filip Pavlík. Východočeši vyhráli šestý z posledních sedmi zápasů.

Domácí postihla v průběhu víkendu viróza, Mladá Boleslav však jejich žádost o odložení duelu odmítla. V sestavě Hradce tak chyběli Lukeš, Perret, Jergl či Orsava, šanci tak dostali hráči z širšího kádru. Navíc i některé z hrajících opor šly do zápasu oslabené, což bylo proti bruslivému soupeři v úvodu hodně znát.

Nepomohl ani gólman Kiviaho, jehož po 86 sekundách nachytal pohotový Raška. Elitní formace Mountfieldu se v 11. minutě nechala přehrát ještě na útočné polovině a co se v přečíslení nepovedlo Kelemenovi pálícímu do tyče, to zvládl z velkého úhlu finský obránce Lintuniemi. Branková konstrukce pak zabránila ve třetí radosti Najmanovi.

Jenže druhá třetina nabídla velký obrat. Nejdřív herní a posléze i brankový. Další šance nebezpečného Kelemena ve vlastním oslabení vyburcovala Hradec k mnohem lepšímu výkonu, který ještě v téže přesilovce zhodnotil Oksanen.

Domácí navíc vzali za správný konec i emoce z několika šarvátek a verdiktů sudích. Když Najman vysekl hůl Koukalovi bez trestu, na led dokonce přilétl od jednoho z fanoušků i podsedák a utkání bylo na několik minut přerušeno.

Stejně dlouhý úsek hry pak stačil dvojici Kanaďanů v hradeckém kádru k otočce skóre: Lalancette si za obráncem počkal na Pavlíkovu nabídku a zásluhou McCormackovy střely mezi betony domácí hokejisté ve 37. minutě už vedli.

Mountfield se od druhé přestávky soustředil hlavně na ubránění náskoku, sil neměl nazbyt. Kiviaho musel zabránit ve vyrovnání Stránskému a Kousalovi v podobné tutovce sjel kotouč z čepele.

Hostům navíc v závěru uškodil i Eberleho faul vysokou holí na Koukala. Po půl minutě ho dorážkou potrestal Pavlík a když v oslabení trefil prázdnou bránu Lev, stadion mohl začít slavit posun Hradce Králové na první místo tabulky. Východočeši nicméně mají odehraný o jeden zápas víc než Oceláři.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Do poslední chvíle jsme nevěděli, kdo nastoupí. To se projevilo v první třetině, kdy jsme měli přílišný respekt ze soupeře a udělali dvě chyby, které potrestal. Do zápasu nás dostala přesilovka, která nás polila živou vodou. Celou druhou třetinu jsme odehráli fantasticky a třemi góly zvrátili skóre. Ve třetí třetině už nám malinko docházely síly, Boleslav nás zatlačila, měla spoustu šancí a podržel nás brankář Kiviaho. Prvního místa si ceníme, ale dobře víme, že to nejdůležitější je před námi."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Myslím, že zápas rozhodly přesilovky. Domácí v nich byli efektivnější, dali dvě branky a to byl ten rozdíl. První a třetí třetinu jsme nehráli špatně, ale ve druhé jsme vypadli z role, domácí skóre otočili a třetí třetinu už ubránili."

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. Oksanen (Blain, Smoleňák), 35. Lalancette (F. Pavlík, Kelly Klíma), 37. McCormack (Kevin Klíma, Lalancette), 57. F. Pavlík (Lev, Oksanen), 59. Lev (F. Pavlík) - 2. Raška, 11. Lintuniemi (Kelemen). Rozhodčí: Lacina, Úlehla – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Piegl, McCormack, Gaspar - Oksanen, Lev, Smoleňák - Kelly Klíma, Lalancette, Kevin Klíma - Lamper, Miškář, Pilař – Pajer, Koukal, Morong. Trenér: T. Martinec.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Bernad, Pláněk, Moravec, Lintuniemi, Šidlík - D. Šťastný, Fořt, Kotala - Pospíšil, Raška, Kelemen - P. Kousal, O. Najman, Lunter - J. Stránský, Bičevskis, Eberle - Závora. Trenéři: Rulík a Patera.