Hokejisté Hradce Králové otočili derby s Pardubicemi ze stavu 0:2 a vyhráli 5:2

Hradec Králové (- Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání 8. kola extraligy Pardubice 5:2. Domácí vyhráli první východočeské derby sezony, přestože ještě před koncem druhé části prohrávali 0:2. Hráči Mountfieldu rozhodli čtyřmi góly ve třetím dějství. Vítězný gól dal ve 46. minutě Kelly Klíma.

První třetina tak trochu demonstrovala, že se poměry ve východních Čechách možná mění. V posledních letech bylo Dynamo otloukánkem derby, Hradec byl jednoznačně úspěšnější a Pardubičtí bojovali o udržení elitní soutěže. Jenže po nástupu majitele Petra Dědka a jeho investic do kádru je to jinak. Zvučnější kádr má Dynamo.

Na ledě to také bylo vidět. Hradec však držel - stejně jako ve středu ve střetu s podobně silným Třincem - skvěle chytající brankář Lukeš. V úvodní části chytil minimálně tři jasné šance hostů. Dvakrát na něj nevyzrál Říčka, asi nejlepší hráč na ledě, poté Cienciala ani kapitán Nakládal. Stejně dopadl také Musil, další tahoun ofenzivy Dynama.

První třetinu Mountfield nakonec ustál. Jenže po změně stran už to bylo jinak. První ranou pro domácí bylo nevyužití velké šance. Francouz Perret jel sám na gólmana Kloučka, který tentokrát dostal příležitost před Frodlem, puk mu však mezi betony neprohodil.

Klouček se navíc stal hrdinou i dalšího klíčového okamžiku. Ve 25. minutě skvěle vyhodil puk o mantinel, poté ho sebral Paulovič, který poslal přihrávku před bránu Poulíčkovi. Lukeš už tentokrát neměl šanci. Královéhradečtí navíc ve 36. minutě inkasovali podruhé. Cienciala tečoval bruslí Mikušovo nahození a puk projel do sítě. Hradečtí se však zvedli, půl minuty před koncem třetiny skóroval Perret.

Bylo to asi znamení, které se v poslední části proměnilo ve velké úsilí. Zápas gradoval, už tak perfektní tempo se změnilo až na zběsilé. Našlapané tribuny dodaly zápasu grády. A Hradečtí se vzepřeli roli papírového outsidera. Skóre otočili během 15 sekund. Nejprve obránce Blain v přesilovce poslal puk na bránu, ten prolétl klubkem těl a zapadl do sítě. O pár okamžiků později dal Hradec výstavní gól, když Lalancette skvělou přihrávkou našel Kellyho Klímu, jenž puk zvedl nad Kloučkův beton.

Hosté se hnali za vyrovnáním, ale domácí byli ohromně obětaví. Lukeš chytal skvěle, při Říčkově střele mu však pomohla tyč. Navíc jim v 53 minutě vyšel protiútok. Obránce Jank vystřelil nečekaně a zvýšil na rozdíl dvou gólů. Domácí pak přidali ještě jednu trefu v power play Dynama a bylo jasno.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Hradec Králové): "Jsme rádi, že si hráči připomněli derby s diváky. Bohužel jsme do zápasu nevstoupili vůbec dobře. Pardubice byly čtyřicet minut lepší, náš gól v poslední minutě druhé třetiny byl šťastný. Tahali jsme za kratší konec, byli jsme pomalejší, neměli jsme souboje ani odražené puky. Ale trošku jsme věřili, že by je mohl gól nahlodat, proto jsme si k tomu v kabině něco řekli. Zápas se hraje celých šedesát minut, nám se povedlo skóre ve třetí třetině otočit. Jsme rádi, že jsme to před takovou kulisou zvládli."

Richard Král (Pardubice): "Prvních devětatřicet minut jsme byli jednoznačně lepším týmem. Měli jsme hodně šancí, ale hodně střel šlo mimo, což byla škoda. Samozřejmě nás pak nahlodal inkasovaný gól, který padl čtyřicet vteřin před koncem druhé třetiny. Ve třetí třetině se pak soupeř zlepšil a vyrovnal, na což jsme nezareagovali. Udělali jsme chyby, soupeři to tam všechno napadalo."

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)

Branky a nahrávky: 40. Perret, 46. Blain (Lev), 46. Kelly Klíma (Lalancette), 53. Jank 60. Lalancette (Perret, Oksanen) - 25. Poulíček (Paulovič, Klouček), 36. Cienciala (J. Mikuš, Robertson). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 5334.

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, Gaspar, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank - Smoleňák, Cingel, Jergl - Kelly Klíma, Lev, Orsava - Perret, Lalancette, Oksanen - R. Pilař, Koukal, Lamper. Trenér: T. Martinec.

Pardubice: Klouček - Košťálek, Robertson, Nakládal, J. Mikuš, J. Kolář, Vála, Hrádek - Cienciala, A. Musil, Říčka - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, R. Kousal, Hecl - O. Rohlík, Anděl, Koffer. Trenér: R. Král.