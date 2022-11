Hokejisté Hradce Králové nevyzráli na Novotného a prohráli počtvrté v řadě

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové se v extralize dál trápí, ve 24. kole podlehli doma Mladé Boleslavi 0:2 a zaznamenali čtvrtou porážku v řadě. Podruhé za sebou nedali gól, ačkoli střelecky dominovali poměrem 50:15. Bruslařský klub podržel brankář Filip Novotný, který udržel podruhé v sezoně čisté konto.

Úvod zápasu viditelně zrcadlil formu obou týmů z posledních kol. Aktivita patřila Mladé Boleslavi, povzbuzené šestibrankovým obratem proti Litvínovu. Její elitní útok vymyslel za první čtyři střídání dvě gólové možnosti, ve kterých neuspěli Lantoši a Najman. Mountfield se zvedal postupně. Do šancí se tlačil zejména Lev, jenže v té největší během přesilové hry vystřelil metr vedle.

Brankář Novotný, jenž dochytal minulý ročník právě v Hradci, pak zachránil Bruslaře při úniku obránce McCormacka. Domácí díky rychlonohým útočníkům varovali soupeře i v jeho přesilovkách, byť sami měli největší štěstí, že Kousalovi před prázdnou brankou přeskočil puk hokejku.

Na Hradci bylo vidět, jak moc aktuálně tápe v zakončení. Když se k tomu ve 32. minutě přidal pomalý návrat nejnovější akvizice Marcela, skóre otevřel unikající Aberg.

Brankář Kiviaho byl podruhé překonaný na startu třetí části, puk však odpálil z brankoviště Blain. Zahájil tím další silnou hradeckou pasáž. Mladá Boleslav se soustředila na bránění hubeného náskoku a většinu času se hrálo před Novotným, který však měl těžkých zákroků pomálu.

Tři minuty před sirénou odvolali Východočeši brankáře, ani v power play ale nedokázali skórovat a v poslední sekundě je potrestal Stránský. Hradec prodloužil střelecké mlčení už na 134 minut a 38 sekund.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Začátek jsme měli pomalejší, Boleslav si vytvořila pár šancí a jenom díky výbornému výkonu Kiviaha to bylo 0:0. Od té doby jsme měli slušné pasáže, bohužel beci měli ve druhé třetině jedno dlouhé střídání a soupeř odskočil. Pokud nedáme gól, nemůžeme pomýšlet na body. Nehráli jsme špatně, ale nešli jsme tomu tolik naproti. Naše bilance je tristní."

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): "Přečkali jsme první třetinu, která od nás byla asi nejvyrovnanější. Ve druhé se hra pořád přelévala, my jsme z jedné šance dali gól a potom nás Hradec vysloveně zatlačil. Snažili jsme se to odbránit, vyblokovat a jednoduše se dostávat ven z pásma. Jsem rád, že jsme to i proti tak silnému soupeři zvládli, do kabiny míří pochvala za bojovnost."

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 32. Aberg (O. Najman, Pýcha), 60. J. Stránský. Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 2715.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - Jergl, Cingeľ, Lev - Okuliar, Zachar, R. Pavlík - Kelly Klíma, Lalancette, Kevin Klíma - Z. Doležal, Štohanzl, Pajer. Trenér: T. Martinec.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, R. Jeřábek, Štich - Aberg, O. Najman, Lantoši - P. Kousal, Závora, Kantner - J. Stránský, Fořt, M. Beránek - Šťastný, Bičevskis, Kotala. Trenér: Čihák.