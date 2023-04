Hokejisté Hradce Králové chtějí udělat doma další krok k historickému postupu

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové mohou o víkendu udělat výrazný krok k postupu do finále play off extraligy. Východočeši vyhráli oba zápasy na ledě Vítkovic a v domácím prostředí tak mohou v ideálním případě již v neděli slavit historický úspěch. Ostravané ale věří, že tentokrát se budou radovat oni a vynutí si pokračování série. Nejlépe za nerozhodného stavu 2:2.

"Je to 2:0, my ale neskládáme zbraně. Věřím, že se nám může podařit to stejné, co se soupeři podařilo u nás," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň po středeční porážce 2:3 v prodloužení.

Ridera se po posledním zápase cítila být poškozena rozhodčími, majitel klubu Aleš Pavlík dokonce nařkl hlavní arbitry z korupce. Komise rozhodčích ale potvrdila, že oba góly Mountfieldu, které Vítkovice rozporovaly, byly uznány v souladu s pravidly. Nevhodné chování Pavlíka, jenž je zároveň předsedou Asociace profesionálních klubů a viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, bude řešit disciplinární komise.

Na pocity křivdy musí Vítkovičtí nyní zapomenout, což si hráči uvědomují. "Pojedeme do Hradce prostě bojovat, minimálně v prvním zápase stoprocentně necháme všechno a budeme věřit, že urveme oba zápasy. V posledním utkání jsme nebyli horší, ale Hradec byl šťastnější," řekl kapitán Dominik Lakatoš.

Hradec Králové uspěl v Ostravě 1:0 po samostatných nájezdech a 3:2 v prodloužení, v play off tak vyhrál již šest zápasů v řadě. Svěřenci trenéra Tomáše Martince dokázali porazit Vítkovice v pěti ze šesti vzájemných soubojů v sezoně, čtyřikrát z toho ale v prodloužení nebo po nájezdech.

"Že jsme získali dva body ve Vítkovicích, je nádhera. Oni jsou ale takový tým, že jsou schopni příště přijít a dát nám úplně v klidu osm gólů. Když se dobře vyspí," podotkl hradecký kapitán Radek Smoleňák.

"Je to jenom na nás, jak dobře budeme mít nastavené hlavy a jak moc si budeme vážit dvou vybojovaných bodů. Doma nás požene spousta lidí a troufnu si říct, že atmosféra bude ještě hustší než ve Vítkovicích. Těším se," dodal šestatřicetiletý útočník.

Východočeši působí v nejvyšší soutěži od sezony 2013/14 a od té doby se dostali maximálně do semifinále. V letech 2017 a 2018 v něm prohráli 2:4 na zápasy s Brnem respektive s Třincem.

Sobotní utkání začne v 17:00, nedělní o hodinu dříve.