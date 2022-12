Hokejisté Hradce Králové budou ve čtvrtfinále LM hájit domácí neporazitelnost

Ilustrační foto - Odveta osmifinále play off hokejové Ligy mistrů: Mountfield Hradec Králové - Färjestad, 22. listopadu 2022, Hradec Králové. Zleva Per Aslund z Färjestadu, Filip Pavlík z Hradce Králové a brankář Hradce Králové Henri Kiviaho.

Ilustrační foto - Odveta osmifinále play off hokejové Ligy mistrů: Mountfield Hradec Králové - Färjestad, 22. listopadu 2022, Hradec Králové. Zleva Per Aslund z Färjestadu, Filip Pavlík z Hradce Králové a brankář Hradce Králové Henri Kiviaho. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Povzbuzení vítězstvím v prestižním derby s Pardubicemi vstoupí ve středu hokejisté Hradce Králové do čtvrtfinálové série play off Ligy mistrů proti Zugu. V mezinárodní soutěži Mountfield vyhrál doma všechny čtyři zápasy v sezoně a Východočeši věří, že uspějí i nyní proti úřadujícímu švýcarskému šampionovi, jehož kapitánem je reprezentační útočník Jan Kovář. Utkání začne v 17:30, odveta ve Švýcarsku se hraje v příštím týdnu.

"Musíme pokračovat ve výkonu ze zápasu proti Pardubicím. Nesmíme se uspokojit a hrát stejně," řekl hradecký útočník Kevin Klíma. Svěřenci trenéra Tomáše Martince v neděli doma přehráli Dynamo 4:0 a v extralize uspěli po pěti porážkách.

Zatímco v domácí soutěži se Hradci Králové příliš nedaří a je až desátý, v Lize mistrů je to jiné. Mountfield ovládl základní skupinu G, když za sebou nechal i Frölundu. V osmifinále poté vyřadil další švédský klub a úřadujícího mistra Färjestad.

Teď se Východočeši chystají na konfrontaci se švýcarským hokejem a reprízu souboje ze sezony 2019/20, kdy se oba kluby utkaly ve stejné fázi Ligy mistrů a také se začínalo v Česku. Po výsledcích 1:1 a 4:0 postoupil Hradec Králové, který následně došel až do finále.

"Ke všem zápasům Ligy mistrů přistupujeme stejně. Víme, že jsme dobrý tým a soupeři mají velké potíže na našem stadionu před skvělými fanoušky. My do toho půjdeme naplno, uděláme vše, co je v našich silách, a můžeme porazit každého. Už jsme v nejlepší osmičce Evropy a věřím v naše šance," řekl obránce Graeme McCormack na klubovém webu.