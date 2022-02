Hokejisté Hradce Králové budou hrát o sedmou výhru za sebou

Praha - O sedmé vítězství za sebou budou usilovat v úterý hokejisté Hradce Králové v 55. extraligovém kole. Vedoucí tým extraligy se představí v Mladé Boleslavi. Mezi zbývajícími čtyřmi duely přitahuje velkou pozornost zápas v Pardubicích, kam zavítá Liberec. Třetí Dynamo vyšlo už třikrát v řadě bodově naprázdno. Ke čtvrté Plzni se mohou díky vzájemnému zápasu přiblížit hokejisté Vítkovic.

Mladoboleslavští sice ukončili sérii šesti porážek domácí výhrou nad rozjetými Českými Budějovicemi, jenže poslední vystoupení v Litvínově přineslo další porážku (1:3). "Měli jsme dobrý začátek. Poté, co jsme dostali gól, se nám to však zase rozsypalo jako domeček z karet. Nedaří se nám v přesilovkách a oslabeních, pracujeme na tom, ale bohužel nám to stále nejde. Nedá se nic dělat, musíme jít dál," uvedl obránce Adam Jánošík.

Tým Mountfieldu se vyhřívá na výsluní tabulky soutěže, kde byl většinu dlouhodobé fáze Třinec, a může směle pomýšlet na Prezidentský pohár. Trofej, kterou od sezony 2009/10 dostává nejlepší celek základní části, Východočeši dosud nezískali. S Bruslařským klubem Hradec Králové pokaždé bodoval, z toho dvakrát slavil vítězství.

"Boleslav je vždycky hrozně nepříjemný soupeř, a to bez ohledu na výsledky. Sice se jim v sezoně až tolik nedaří, ale jejich styl hokeje je hodně bruslivý a agresivní, není moc času něco někde vymýšlet. S tím na nás asi nastoupí i zítra," odtušil obránce Bohumil Jank. "My se hlavně musíme soustředit na nás, abychom ty naše výkony, které jsme podávali v posledních zápasech, dál potvrzovali. Musíme si to udržet a přenést si pak z toho co nejvíce i do play off," dodal Jank.

Pardubice už ze hry o dílčí triumf prakticky jistě vypadly. Pro hráče Dynama je nyní důležité najít zpět ztracenou pohodu. Svěřenci kouče Richarda Krále už tři zápasy nedosáhli na body, z posledních osmi utkání vyhráli jen dvakrát. V neděli prohrálo mužstvo 4:5 v Karlových Varech. "Dali jsme jim hrozně moc přesilovek. Je to extraliga, ty týmy mají přesilovky nacvičené. Když jich nabídneme soupeři tolik, je pak těžké vyhrát," vyzdvihl jeden z hlavních problémů útočník Matěj Blümel.

Liberec završí sérii pěti zápasů v arénách soupeřů. V neděli Bílí Tygři výrazně posílili své sebevědomí výhrou 4:2 na ledě Třince. A navázat budou chtít i v Pardubicích. "Od gólmana až po posledního hráče to byla parta válečníků. Vítězství jsme uválčili velice dobrým, zodpovědným a poctivým výkonem. Když takhle pracujete, tak pak máte to štěstí a odrazy jdou vaším směrem," pochválil svěřence trenér Patrik Augusta.

Plzeň z posledních tří zápasů vytěžila jen dva body z devíti možných a do klání s Vítkovicemi se potřebují Indiáni oklepat z nedělního výprasku 1:6, který jim uštědřil Hradec Králové. "Neodehráli jsme dobré utkání. Musíme se zase vrátit tam, kde jsme byli, a začít fárat hned v úterý doma,“ prohlásil odhodlaně s touhou po nápravě útočník Michal Bulíř.

Ostravané ztrácejí na Plzeň v boji o první čtyřku pět bodů. "Čeká nás mužstvo, které po většinu sezony hraje v první čtyřce, což je jasný důkaz jeho kvalit. Jsou tam hráči, kteří se drží na špici produktivity celé extraligy. Na ně je potřeba se připravit, ale nejen na ně. Plzeň je týmem, který umí rychle otáčet hru, umí trestat chyby soupeře, zvlášť bavíme-li se o přesilovkách,“ řekl kouč Vítkovic Miloš Holaň. Jeho svěřenci prohráli první dva vzájemné zápasy, ale v posledním zvítězili 4:2.

"Důležitý bude začátek zápasu a hlavně disciplína," podotkl kouč ostravského týmu, který má šňůru tři výher. Naposledy si odvezl dva body z ledu Sparty. "Věříme, že nám to vlije hodně krve do žil a podpoří naše zdravé sebevědomí. Při hře pět na pět jsme si dokázali, že můžeme hrát s každým a být úspěšní,“ řekl Holaň po vítězství v Praze.

Ve zbývajících úterních duelech na sebe narazí Brno s Litvínovem a Olomouc vyzve Kladno. Kometa vyhrála v dosavadním průběhu ročníku se Severočechy všechny tři zápasy, Verva přes jejich vyrovnaný průběh uzmula jediný bod. Hanáci aktuálně uzavírají postupovou dvanáctku do vyřazovacích bojů, právě na Litvínov mají ale k dobru jen tři body. Kladenští Rytíři jsou za Litvínovem o dalších pět bodů zpět, stále tak mohou uniknout baráži. Základem je ale nepustit před sebe poslední Zlín. Beraní ztrácejí 12 bodů.

Statistické údaje před úterními zápasy 55. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Kometa Brno (9.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3, 4:2, 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 41 zápasů/46 bodů (22 branek + 24 asistencí) - Giorgio Estephan 49/42 (17+25). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček průměr 2,44 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,83 procenta a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,75 a 90,18, Marek Čiliak 2,11 a 93,93 - Denis Godla 2,74, 90,16 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,00 a 89,33, Šimon Zajíček 5,42 a 84,48. Zajímavosti: - Kometa vyhrála šest z posledních devíti zápasů. - Brňané doma zvítězili třikrát za sebou a ztratili jediný bod. - Litvínov v neděli doma vyhrál na Mladou Boleslaví 4:1 a zabral po čtyřech porážkách. Naplno bodoval poprvé po deseti utkáních, z nichž vyhrál jediné. - Verva venku prohrála čtyřikrát v řadě a dosáhla jen na dva body. - Kometa bodovala v pěti z uplynulých šesti vzájemných zápasů a z toho čtyřikrát vyhrála. - Obránci Rhettu Hollandovi z Komety zbývá odpykat si tři duely ze zpřísněného sedmizápasového trestu za faul na pardubického útočníka Ondřeje Rohlíka. - Obránce Kevin Tansey z Komety oslaví v úterý 29. narozeniny. BK Mladá Boleslav (10.) - Mountfield Hradec Králové (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 4:3 v prodl., 2:5. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 50/35 (15+20) - Ahti Oksanen 50/47 (24+23). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,53, 90,80 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,45, 90,71 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71 - Henri Kiviaho 2,03, 92,11 a dvakrát udržel čisté konto, Filip Novotný 2,70, 91,52 a pětkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála sedm z posledních osmi zápasů. - Bruslařský klub při posledním domácím utkání v pátek zdolal České Budějovice 4:1 a radoval se před vlastním publikem poprvé po sérii čtyř porážek. - Hradec Králové vyhrál šestkrát za sebou a ztratil jediný bod. - Mountfield venku třikrát za sebou zvítězil a čtyřikrát v řadě bodoval. - Hradec Králové bodoval ve čtyřech z posledních pěti vzájemných duelů a třikrát z toho vyhrál. - Útočník Adam Raška z Bruslařského klubu může sehrát 200. zápas v extralize. - Brankář Jan Růžička z Mladé Boleslavi oslaví ve středu 25. narozeniny. HC Škoda Plzeň (4.) - HC Vítkovice Ridera (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 3:2 v prodl., 2:4. Nejproduktivnější hráči: Michal Bulíř 50/54 (26+28) - Rostislav Marosz 47/29 (9+20). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,62 a 91,58, Dominik Pavlát 2,28, 91,28 a dvakrát udržel čisté konto - Aleš Stezka 2,52, 91,13 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,16, 93,09 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň po předchozí sérii čtyř výher bez ztráty prohrála dva z posledních tří zápasů a získala jen dva body. - Škoda doma pětkrát v řadě bodovala a z toho čtyřikrát vyhrála. - Vítkovice třikrát za sebou vyhrály a ztratily jediný bod. - Ostravané venku po sérii tří porážek dvakrát za sebou zvítězili. - Plzeň vyhrála pět z uplynulých sedmi vzájemných soubojů. - Útočník Rostislav Marosz z Vítkovic ve středu oslaví 31. narozeniny. HC Olomouc (12.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:3, 0:2. Nejproduktivnější hráči: David Krejčí 44/28 (17+21) - Tomáš Plekanec 49/48 (15+33). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,88, 89,69 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,13, 91,95 a jednou udržel čisté konto - Landon Bow 3,15, 90,38 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc prohrála šest z posledních osmi zápasů. - Hanáci doma bodovali ve třech z uplynulých čtyř duelů a z toho dvakrát vyhráli. - Kladno vyhrálo pět z posledních sedmi utkání. - Rytíři venku bodovali v sedmi z uplynulých osmi duelů a z toho čtyřikrát zvítězili. - Olomouc vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných soubojů. HC Dynamo Pardubice (3.) - Bílí Tygři Liberec (8). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3, 2:3 v prodl., 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Robert Říčka 40/38 (22+16) - Tomáš Filippi 41/34 (16+18). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,35, 91,49 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,73, 90,91 a jednou udržel čisté konto - Petr Kváča 2,44, 91,61 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,20 a 89,71. Zajímavosti: - Pardubice třikrát za sebou prohrály a nezískaly ani bod. - Dynamo doma prohrálo dva z posledních čtyř duelů. - Liberec bodoval v pěti z uplynulých šesti utkání a z toho čtyřikrát vyhrál. - Bílí Tygři se představí venku popáté za sebou, třikrát v řadě tam bodovali a jen jednou z toho prohráli. - Pardubice bodovaly ve čtyřech z posledních pěti vzájemných zápasů a třikrát z toho vyhrály. - Útočník Jaroslav Vlach z Liberce si odpyká druhý díl z dvouzápasového trestu za faul na útočníka Petra Koloucha z Olomouce. - Do sestavy Pardubic se může po odpykání třízápasového trestu vrátit kanadský kanonýr Anthony Camara. Tabulka: 1. Hradec Králové 50 29 7 4 10 167:104 105 2. Třinec 50 29 4 7 10 157:108 102 3. Pardubice 50 21 11 4 14 163:134 89 4. Plzeň 50 22 5 7 16 154:139 83 5. České Budějovice 49 23 5 3 18 146:132 82 6. Sparta Praha 49 20 6 6 17 175:143 78 7. Vítkovice 49 20 7 4 18 124:126 78 8. Liberec 48 20 3 8 17 124:131 74 9. Brno 48 15 9 5 19 128:140 68 10. Mladá Boleslav 50 19 3 5 23 114:132 68 11. Karlovy Vary 48 16 4 7 21 144:150 63 12. Olomouc 49 14 8 4 23 112:139 62 13. Litvínov 49 15 3 8 23 131:158 59 14. Kladno 49 12 5 8 24 128:164 54 15. Zlín 50 9 5 5 31 100:167 42