Hokejisté Hradce chtějí zopakovat minulou sezonu, ale s úspěchem v play off

Hradec Králové - S cílem zopakovat výkony a výsledky z minulé základní části extraligové sezony, ale uspět i v následném play off vstoupí do nového ročníku nejvyšší soutěže hokejisté Hradce Králové. Východočeši poprvé v klubové historii vyhráli dlouhodobou část, ve čtvrtfinále ale nečekaně vypadli s Mladou Boleslaví.

"Myslím si, že máme na co navazovat z minulé sezony. Obhajujeme Prezidentský pohár, ale i po nešťastné tečce, kterou jsme zažili v play off, považuji pro tuto sezonu za důležité, aby klub dodržel tradici a hrál čtvrtfinále. A následně se popral o medaili, i když vím, že s ohledem na naše soupeře to nebude jednouché," uvedl předseda představenstva hradeckého klubu Miroslav Schön na dnešní tiskové konferenci.

Kádr po minulé sezoně opustili brankář Filip Novotný, obránce Radim Šalda a útočníci Jakub Orsava s Ahtim Oksanenem, který byl nejlepším střelcem týmu i nejproduktivnějším hráčem. Na jejich místa přišli gólman Jan Růžička, obránce River Rymsha a útočníci Oliver Okuliar, Marek Zachar, Radovan Pavlík a Petr Moravec.

"Udělali jsme pár změn v sestavě, ale ne tolik, abychom přebudovávali kádr jako v minulých sezonách, za což jsme velmi rádi. Vyměnili jsme hráče na každém postu, což je malá obměna a doufám, že to přispěje k tomu, že budeme podávat podobné nebo lepší výkony než v minulé sezoně," řekl generální manažer Aleš Kmoníček. "Sehranost by měla být lepší," věří.

Klíčovým úkolem Mountfieldu by mělo být nahrazení přínosu Oksanena, finský útočník odešel po roce do švédské ligy. "Snažili jsme se přivést podobně laděného hráče. Chtěli jsme, aby to byl český hráč, protože cizinců máme v kádru poměrně dost. Nikoho takového jsme ale nesehnali. Já i trenér ale věříme, že můžeme produktivitu nahradit jinými hráči. Že to nahradíme kolektivně," uvedl Kmoníček.

Hradec Králové v přípravě odehrál včetně Ligy mistrů šest zápasů a prohrál pouze na ledě švédské Frölundy., Před startem extraligy čekají tým ještě dvě domácí utkání v mezinárodní soutěži. Generálkou na start nejvyšší soutěže bude pro Východočechy sobotní odveta proti Frölundě.

"Díky Lize mistrů se nám příprava malinko zkrátila. Ostrý start byl už prvního září ve Švédsku. S přípravou můžeme být spokojeni. Co jsme si naplánovali, to se nám podařilo splnit. Jsme rádi, že z náročného tripu (v Lize mistrů) jsme přivezli tři body. Soupeři ukázali velkou kvalitu. Teď máme před sebou další dva zápasy, na které se budeme soustředit," uvedl trenér Tomáš Martinec, který tým povede společně s Petrem Svobodou a nově s Tomášem Hamarou.