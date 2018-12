Úvodní utkání čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: Kometa Brno - Frölunda Indians, 4. prosince 2018 v Brně. Hráči Frölundy se radují z vyrovnávacího gólu. Zprava Chay Genoway, Patrik Carlsson, Joel Lundqvist, Joel Mustonen, Ryan Lasch. Vlevo je Michal Barinka z Brna.

Úvodní utkání čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: Kometa Brno - Frölunda Indians, 4. prosince 2018 v Brně. Hráči Frölundy se radují z vyrovnávacího gólu. Zprava Chay Genoway, Patrik Carlsson, Joel Lundqvist, Joel Mustonen, Ryan Lasch. Vlevo je Michal Barinka z Brna. ČTK/Šálek Václav

Brno - Hokejisté Brna prohráli v prvním čtvrtfinálovém utkání play off Ligy mistrů s Frölundou 1:4. Švédský tým o své výhře rozhodl ve druhé třetině, ve které vstřelil tři branky. Tři góly český mistr inkasoval v oslabení, jediným střelcem Brna v souboji s dvojnásobným vítězem mezinárodní soutěže byl Bedřich Köhler.

Kometa v hodně omlazené sestavě, ve které bylo jen 13 hráčů základního kádru, nastoupila proti severskému mužstvu nabitém hvězdami sympaticky. V první třetině byla domácí družina herně lepší, stejně tak i co do počtu šancí. Svou převahu Jihomoravané přetavili i ve vedoucí branku, o kterou se v 10. minutě v přesilovce postaral Köhler.

Brno mohlo přidat i druhý gól, Dočekal ale nejprve z mezikruží těsně přestřelil a následně se ocitl zcela sám před švédskou brankou, jenže i v tomto případě nezamířil přesně. A tak přišel trest. Hosté využili první větší šanci. Šestadvacet vteřin před koncem první třetiny využil přesilovku Carlsson.

Hosté vstoupili v početní výhodě i do druhé třetiny a hned se rychle dostali do vedení. Dostála v brance Komety překonal opět Carlsson. Poté mohl vyrovnat Hruška a také Plášek, který trefil břevno a puk poskakoval po lajně. Rozhodčí avizovali, že se podívají na video, přičemž hra nadále pokračovala a Rosseli Olsen střelou mezi betony překonal Dostála. Video následně rozsoudilo, že místo vyrovnání švédský tým zvýšil své vedení. A ze strany hostů to nebylo vše. V další přesilovce se prosadil Genoway.

V závěru druhé třetiny mohl snížit Hruška, trestné střílení ale nevyužil. Brňané se poté snažili zápas zdramatizovat, vytvořili si mírnou převahu, ale výraznějších gólové šance ne. Jen Köhler trefil sedm minut před koncem horní tyč. Za týden v odvetě tak bude mít Frölunda v domácím prostředí luxusní náskok.

Čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů - 1. zápasy:

Kometa Brno - Frölunda Indians 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Köhler (R. Zohorna, Mikyska) - 20. Carlsson (J. Lundqvist, Rakhshani), 21. Carlsson (Lasch, Genoway), 28. Rosseli Olsen (Friberg, Mustonen), 31. Genoway (Lasch, Carlsson). Rozhodčí: Lemelin, Stricker (oba Švýc.) - J. Ondráček, Tošenovjan (oba ČR). Vyloučení: 8:6. Využití: 1:3. Diváci: 3390.

Brno: Dostál - Štencel, Schaus, Barinka, Mikyska, Malec, Kučeřík, Kowalczyk, Bartejs - Horký, J. Hruška, Mallet - Dočekal, R. Zohorna, Köhler - Plášek, Süss, Mlynář - Kusko, T. Král, Meluzín. Trenéři: L. Zábranský, Horáček, Oslizlo a Pokorný.

Frölunda: Gustafsson - Lindström, Sigalet, Grönlund, Genoway, Nörstebö, Ekbom, Moverare - J. Lundquist, Rakhshani, Lasch - Stalberg, Hjalmarsson, Carlsson - Pathrik Westerholm, Fagemo, Ponthus Westerholm - Friberg, Mustonen, Rosseli Olsen - Söderlund. Trenér: Rönnberg, Lundskog a Näslund.

Skelleftea AIK - HC Škoda Plzeň 3:3 (0:1, 0:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 48. Aaltonen (Wingerli, Alm), 53. L. Lindström (Aaltonen), 58. L. Lindström (Granberg, Alm) - 12. Gulaš (Kantner), 26. Kantner, 29. Kodýtek (Kvasnička, P. Straka). Rozhodčí: Vikman, Heikkinen (oba Fin.) - Yletyienen, Käck (oba Švéd.). Vyloučení: 4:5. Bez využití.

Skelleftea: Armalis - Granberg, Djuse, Pudas, Norén, Berglund, Lindgren, Alm - Alvarez, Pettersson, Holloway - J. Lindström, M. Olimb, Möller - Ericsson, L. Lindström, Aaltonen - Hedberg, Sundsvik, Wingerli - Hedman. Trenéři: Samuelsson, Klockare a Robertsson.

Plzeň: Milčakov - Čerešňák, Kvasnička, Jones, Pulpán, Kaňák, Vráblík - Gulaš, Stach, Indrák - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Pour, Preisinger, Kantner. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.