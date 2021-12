Hokejisté Finska vstoupili do MS dvacítek výhrou nad Německem 3:1

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu, skupina A, utkání Finsko - Německo. Zleva Brad Lambert z Finska a Luca Münzenberger z Německa.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu, skupina A, utkání Finsko - Německo. Zleva Brad Lambert z Finska a Luca Münzenberger z Německa. ČTK/AP/JASON FRANSON

Edmonton - Hokejisté Finska zahájili mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu výhrou nad Německem 3:1. Úspěšné vykročení obhájců bronzu zařídil dvěma góly útočník Samuel Helenius. Ve skupině A bude soupeřem Finska a Německa také česká reprezentace, která vstoupí do turnaje v noci na pondělí od 1:00 SEČ proti domácí Kanadě.

Helenius otevřel skóre v čase 12:52, kdy tečoval před brankářem Nikitou Quappem nahození Brada Lamberta. Němci odpověděli ve 24. minutě v přesilové hře díky Lucovi Münzenbergerovi. Za čtyři minuty vrátil Finsku vedení z dorážky Joel Mäattä a ve 48. minutě pojistil výhru po Lambertově ideální přihrávce Helenius.

Skupina A:

Finsko - Německo 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. S. Helenius (Lambert), 28. J. Määttä (Heimosalmi, Puutio), 48. S. Helenius (Lambert, Koivunen) - 24. Münzenberger. Rozhodčí: Bloski (Kan.), Harnebring (Švéd.) - Mackey (Kan.), Špůr (ČR). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 1793.