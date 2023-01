Hokejisté do 20 let budou hrát na mistrovství světa se Švýcary o semifinále

Halifax (Kanada) - Čeští hokejisté do 20 let se dnes na mistrovství světa v Kanadě utkají ve čtvrtfinále se Švýcary. Do zápasu vstoupí v 19:30 SEČ jako vítězové základní skupiny A v Halifaxu, Švýcaři skončili v "béčku" v Monctonu čtvrtí, i když prohráli jen s Američany.

Svěřenci kouče Radima Rulíka zahájili šampionát výhrou nad obhájci titulu Kanaďany 5:2, poté deklasovali 9:0 Rakousko, prohráli 2:3 v prodloužení se Švédy a osmi brankami zasypali Němce (8:1). Vedle jejich souboje se Švýcary se dnes ve čtvrtfinále utkají Kanaďané se Slováky, Američané s Němci a v severském derby Finové se Švédy.

Čeští mladíci na minulém MS před čtyřmi měsíci zůstali těsně pod stupni vítězů, na medaili čekají od roku 2005.