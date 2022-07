Hokejisté Colorada si po 21 letech užívali v ulicích Denveru oslavnou jízdu

Denver (USA) - Po 21 letech si ve čtvrtek hokejisté Colorada užili s fanoušky v ulicích Denveru oslavnou jízdu městem. Stanley Cup jim ukazovali z hasičských vozů při cestě do čtvrti Civic Center, podle místních deníků se do ulic vypravilo až půl milionu lidí. Mezi slavícími hráči byl i brankář Pavel Francouz.

"Užíváme si to moc, dyť takové věci se nestávají moc často," citovala agentura AP kanadského útočníka Nazema Kadriho. S hokejisty byly na střeše vozů i rodiny, kamera zachytila Francouzovu ležící dceru přikrytou jeho dresem.

Velký aplaus sklidil kapitán Gabriel Landeskog, když na pódiu před davem v parku před denverskou radnicí svlékl dres, přehodil přes sebe vlajku rodného Švédska a pozvedl pohár. Načež spustil proslov.

Francouz bude mít stejně jako jeho spoluhráči šanci užít si v létě 24 hodin s pohárem doma. Přestože ještě neměl čas oslavu naplánovat, zřejmě se uskuteční v rodné Plzni.

