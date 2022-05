Hokejisté Colorada po 20 letech postoupili do finále konference

Hráči Colorada J.T. Compher a Bowen Byram se radují po vstřelení gólu ve třetí třetině šestého zápasu druhého kola play off hokejového Stanley Cupu proti St. Louis Blues. (27. května, 2022)

St. Louis - Hokejisté Colorada postoupili v play off NHL poprvé od roku 2002 do finále Západní konference. Na ledě St. Louis zvítězili 3:2 a sérii vyhráli 4:2. Páteční zápas rozhodl šest sekund před koncem základní hrací doby Darren Helm, který vstřelil první gól v letošním play off. Avalanche, za které plnil v sérii roli náhradního gólmana Pavel Francouz, se v semifinále Stanleyova poháru střetnou s Edmontonem.

Colorado bylo v utkání od začátku aktivnější a soupeře přestřílelo 39:20, přesto po první třetině prohrávalo. Skóre otevřel Justin Faulk trefou z mezikruží. Ve 26. minutě vyrovnal z dorážky J.T. Compher, ale o chvíli později udeřil z přečíslení dva na jednoho Jordan Kyrou. Avalanche zápas otočili v posledních deseti minutách. Compher využil střelou z pravého kruhu k bližší tyči přesilovou hru a Helm z opačné strany rozhodl.

"Měli jsme smůlu, že jsme prohrávali," řekl trenér Colorada Jared Bednar. "Opravdu se mi líbilo, jak jsme hráli. Dobře jim ale chytal gólman (Ville Husso) a těžko jsme se probíjeli k dorážkám. Nepříjemné také bylo, když po našem vyrovnání zase brzy vedli. Ale důležité bylo, že jsme se přes to přenesli. Na střídačce se kluci povzbuzovali, padala správná slova a na ledě dělali, co měli. A byli za to odměněni," těšilo kouče.

St. Louis mělo namále už v předchozím utkání, ve kterém otočilo stav z 0:3, vyrovnalo v poslední minutě při hře bez gólmana a zvítězilo v prodloužení. "Je tvrdé, jakým způsobem sérii ukončili. Ale kluci celou dobu bojovali," řekl trenér Blues Craig Berube, který mužstvo dovedl před třemi lety k zisku Stanleyova poháru. "Všichni cítíme, že máme dobrý tým a že jsme si nechali sérii utéct," doplnil útočník Brayden Schenn, který pamatuje triumf týmu v roce 2019.

St. Louis se muselo vypořádat v sérii s absencí brankářské jedničky Jordana Binningtona, jenž se zranil v úvodu třetího zápasu. A nepomohlo si domácím prostředí, kde prohrálo s Coloradem všechny tři zápasy.

"Měli jsme dnes šanci, abychom si vynutili sedmý duel. Celé utkání nás držel Huus (Husso), vytáhl několik skvělých zásahů. Uškodilo nám ale, že jsme začali ospale. S tím jsme měli doma problém celou sérii. Nehráli jsme od úvodu, jak by bylo potřeba, a ztížili si to. To, že jsme doma prohráli všechny zápasy, je opravdu zklamáním," řekl kapitán Blues Ryan O'Reilly.

V Coloradu si oddechli, že konečně prošli přes druhé kolo, ve kterém skončili pokaždé v posledních třech letech.

"Postoupili jsme mezi nejlepší čtyři týmy a hodně to pro nás znamená. Naše práce ještě neskončila, ale je skvělé, kam jsme se už dostali," uvedl útočník Nathan MacKinnon. "Měli jsme v sérii slabší chvilky, ale dnes jsme hráli skvěle celých šedesát minut. Klíčové zákroky předvedl Kemps (Darcy Kuemper), důležité góly dali Comph a Helmer. Přehrávali jsme je většinu času v sérii, dnes určitě taky, a zasloužili jsme si na konci jeden dobrý odraz," dodal.

2. kolo play off NHL: Západní konference - 6. zápas: St. Louis - Colorado 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) Branky: 19. Faulk, 30. Kyrou - 26. a 51. Compher, 60. Helm. Střely na branku: 20:39. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Helm, 2. Compher (oba Colorado), 3. Faulk (St. Louis). Konečný stav série: 2:4.