Hokejisté chtějí udělat další krok ke čtvrtfinále, čeká je premiéra s Brity

Riga - Čeští hokejisté se v sobotu pokusí na mistrovství světa v Rize udělat další krok k postupu do čtvrtfinále. Pátým soupeřem svěřenců trenéra Filipa Pešána bude papírově nejslabší tým základní skupiny Velká Británie, s kterou se Česko utká poprvé v novodobé historii.

"Británie se tady neprezentuje vůbec špatným hokejem, potrápila nejeden tým, takže to nebude vůbec lehký zápas. My ale do zápasu půjdeme se stejnou taktikou jako do jiných, chceme hrát aktivní hokej a budeme chtít, abychom to byli my, kdo bude určovat tempo zápasu. Určitě si jdeme pro výhru," řekl útočník Robin Hanzl v on-line rozhovoru novinářům.

Čeští hráči ve čtvrtek zvládli důležité utkání se Švédskem, které otočili čtyřmi góly ve třetí třetině ze stavu 0:2 a po druhé výhře mají boj o postup do čtvrtfinále ve svých rukou. Pokud porazí za tři body Brity, Dány i Slováky, nebudou v bojích o medaile chybět.

"Samozřejmě, že jsme rádi, že to tak je. Jedná se ale o první krok. Vedle toho, že jsme získali důležité body do tabulky, tak mě stejně tak těší předvedená hra po celých 60 minut. I když jsme byli dole o dva góly, tak se stupňovala naše hra a měla parametry, které snesou kritiku. Byl to ale první krok a čekají nás ještě další velmi důležité. S tímto (herním) projevem ale máme šanci," řekl Pešán.

Třiačtyřicetiletý kouč zároveň věří, že obrat proti Seveřanům bude zlomovým momentem českého týmu na šampionátu. "Ale myslím, že ještě více než takové momenty láme turnaj tvrdá práce. A já myslím, že jsme ukázali, že umíme tvrdě pracovat. Nechali jsme na ledě všechno a zaslouženě jsme zápas otočili," podotkl Pešán.

Čeští trenéři již tradičně zveřejní sestavu až v den utkání. Lze předpokládat, že bude vycházet z vítězného utkání proti Švédsku. V brance by ale mohl dostat poprvé na turnaji šanci od začátku Roman Will, předešlé čtyři duely vždy začínal Šimon Hrubec.

Otázkou je, jaký bude zdravotní stav útočníka Jakuba Vrány, který má potíže s ramenem. "Mám nějaké drobné problémy, teď se ale cítím dobře. Lékařský tým mi hodně pomáhá, snažíme se připravit na každý zápas. Nejsem stoprocentní, ale snažím se na ledě udělat vše, co mohu," řekl Vrána, jenž se na obratu proti Švédsku podílel první brankou.

Britové, kteří se v roce 2019 zachránili v nejvyšší divizi MS po výhře v prodloužení v posledním zápase nad Francií, v Rize trochu nečekaně získali již čtyři body. Nejprve bod za prohru v prodloužení s Dánskem a poté porazili Bělorusko 4:3. Mezi elitou tak v základní hrací době vyhráli poprvé od roku 1962.

"Když jsme v roce 2019 přišli mezi elitu, tak jsme byli ze všeho trošku vyjukaní a byli jsme rádi, že jsme tam. Teď je ale náš přístup jiný a myslím si, že jsme na turnaji již dokázali, že můžeme s těmito týmy hrát. Snažíme se hrát a ne jen čekat, co s námi soupeři udělají," řekl útočník Robert Dowd.

Ten věří, že jeho tým ještě neřekl na šampionátu poslední slovo. "Stále můžeme snít. Pokud nám pár výsledků nahraje a my budeme hrát tak, jak máme, a ještě párkrát vyhrajeme, tak nikdy nevíte, co se může stát," dodal optimisticky hráč anglického Sheffieldu.

Utkání začne v sobotu v 11:15 SELČ.